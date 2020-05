Luisana Lopilato y Michael Bublé se despiden de sus transmisiones por Instagram: los motivos

La pareja no seguirá con la rutina diaria que había implementado durante la cuarentena. ¿Qué papel tuvo la polémica de hace unos días?

La idea surgió de manera espontánea el 19 de marzo, cuando en medio de una trasmisión en directo de Instagram en la que instaban a sus seguidores a quedarse en sus casas para resguardarse de la pandemia del coronavirus, Luisana Lopilato y Michael Bublé decidieron implementar la rutina de hacer un vivo diario desde su mansión de Vancouver, Canadá, para compartir series, recetas de cocina, rutinas de gimnasia y todo aquello que pudiera hacer más llevadero el aislamiento, tanto para ellos como para sus fans.

Luego de que Bublé tuviera un reprochable gesto con Luisana, a quien en una supuesta humorada le dio un codazo y luego la zamarreó en medio de una trasmisión, los fans de la argentina comenzaron a repudiarlo en las redes sociales. Y empezaron a difundir otros videos en los que, según explicaban, se podían evidenciar las actitudes machistas del canadiense.

Tras la polémica desatada, fue la misma Lopilato la que salió a explicar que nada de lo que se estaba diciendo sobre su marido era verdad. "Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron y que por suerte yo no sufro", aseguró. Sin embargo, el análisis del comportamiento de Luisana y su marido, para los especialistas en lenguaje no verbal, seguía dejando lugar a dudas.

Pero todo ello terminó por cuestiones laborales de Bublé quien, según el sitio Teleshow, está preparando su próximo disco tras lanzar una nueva canción: Gotta be patient. Además, Luisana arrancó la promoción de La Corazonada, película que realizó junto a Joaquín Furriel y Maite Lanata y se estrenará el próximo 29 de mayo en Netflix.

¿Si la polémica no tuvo nada que ver en esta desición? Según aseguró el entorno de la pareja, no. De hecho, en el inicio del vivo que se realizó este jueves, Bublé explicó que no podían seguir adelante con este compromiso, simplemente, "porque es imposible". Y recordó que su esposa, que en enero arranca con la versión teatral de Casados con hijos en el Gran Rex, también debe comenzar a hacer promos en las redes sociales.

"Estamos pasando momentos difíciles, la pandemia no ayuda, y todos los días nos encontramos con llamados de amigos y conocidos. Algunos que siguen perdiendo familiares. Es duro. Pero quiero que sepan que nos han llegado todos sus mensajes de amor", explicó Michael mientras Luisana lo traducía.

Simultáneamente, la trasmisión se llenó de comentarios en contra de la violencia de género, algunos increpando a Bublé y, otros, demostándole su claro apoyo a Luisana o pidéndole que hiciera determinados gestos si necesitaba algún tipo de ayuda. Pero ellos hicieron caso omiso a estos mensajes.