Héroes de la pandemia: aquí están los 25 líderes más importantes a nivel mundial, según Fortune

Se incluye a quienes movilizaron al mundo en este momento decisivo, incluidas figuras de la comunidad médica y referentes sociales, políticos y económicos

Ninguna enfermedad en la memoria planteó una amenaza tan grande a nivel mundial para la salud y para los medios de vida como el coronavirus.

Es por eso que el papel relevante de referentes sociales, políticos y económicos, y de otras figuras vinculadas al trabajo sanitario fue destacado por la revista Fortune, que armó una lista con las 25 persona más influyentes a nivel global.

En la publicación, destacan que "desde sus primeros días, la batalla contra el SARS-CoV-2 ha impulsado a innumerables personas a realizar tremendos actos de ingenio, coraje y compasión".

Por eso destacan su séptima lista de líderes anual a aquellos que han movilizado al mundo detrás de ellos en este momento decisivo, incluidas algunas figuras inspiradoras de la comunidad médica, algunas de las cuales dieron el ejemplo aun a costa de sus vidas.

Los 25 lideres del coronavirus

1. Li Wenliang. Oftalmólogo, Hospital Central de Wuhan

Fue el primero en detectar que un nuevo virus era la causa de la neumonía atípica que se multiplicó en Wuhan. Posteriormente, fue detenido y obligado a rectificar sus dichos.

Fortune recordo que "a pocos días de su liberación, este médico de 34 años volvió a tratar pacientes, solo para infectarse él también con la enfermedad, que era por cierto real, y luego, el 7 de febrero, sucumbir a ella", y recordó su valentía "tanto ante el coronavirus como ante el estado".2. Chris Gregoire. Directora ejecutiva de Challenge Seattle

Desde su fundación destinada a impulsar el desarrollo de la ciudad más importante del estado de Washington, del que fue gobernadora, Gregoire reorientó los esfuerzos de su fundación a unir a la dirigencia política y empresarial del área para combatir la pandemia en conjunto.

3. Jack Ma. Cofundador de Alibaba

"Un ferviente defensor de la cooperación entre los Estados Unidos y China durante su tiempo en Alibaba, Ma rompió las tensiones geopolíticas para donar miles de kits de pruebas y un millón de mascarillas al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), a la vez que facilitaba el envío de 1.000 respiradores al estado de Nueva York", señala la revista sobre el hombre más rico de China.4. Los gobernadores de los estados en los Estados Unidos.

Jay Inslee, de Washington; Gretchen Whitmer, de Michigan y Mike DeWine, de Ohio

Aunque el gobernador de Nueva Yourk, Andrew Cuomo, es uno de los referentes durante la pandemia, la revista destacó el trabajo de todos los gobernadores de Estados Unidos, si bien seleccionó a estos tres para reconocerlos.

"Desde Inslee, de Washington, que tuvo que inventar un manual para luchar contra la enfermedad en el territorio estadounidense cuando su estado fue el primero afectado, pasando por Whitmer, que se negó a retroceder cuando fue atacada por el presidente [Donald] Trump por exigirle al gobierno federal que diera un paso al frente para ayudar, hasta DeWine, que ha sostenido su orden de quedarse en casa a pesar de la presión de los manifestantes y de su propio partido, ver a los gobernadores de los Estados Unidos ponerse a la altura de las circunstancias ha sido iluminador en este momento sombrío", señala Fortune.5. Anthony Fauci. Director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID)

"En 36 años como director del NIAID, Fauci ha orientado la respuesta de los Estados Unidos a los brotes, desde el sida al zika. Luego de que las señales contradictorias y la inacción obstaculizaran en un inicio la reacción federal al coronavirus, Fauci surgió como la figura de autoridad más confiable del gobierno. Ha tranquilizado al público hablando claramente, con frecuencia y honestidad, en las sesiones informativas", indica la revista. 6. Rachel Bedard. Médica geriatra y de cuidados paliativos en la prisión de Rikers Island, Nueva York

Bedard tiene 37 años y en los últimos cuatro se ha dedicado a cuidar a los más ancianos y más enfermos en la prisión de Rikers Island, una mini ciudad donde miles de personas llegan y se van todos los días y 5.400 están detenidas en ella. Bedard cree que existe una falsa concepción sobre quién está allí y en qué condición: "En su mayoría no han sido condenados por los cargos que se les imputan; están esperando que sus casos se tramiten en los tribunales. Me he ocupado de múltiples pacientes de más de 90 años", dijo a The New Yorker. "Actualmente tengo un paciente de más de 90 años".7. José Andrés. Fundador de World Central Kitchen

"El chef se lanzó a dar de comer a aquellos afectados por la crisis, transportando en montacargas alimentos a los cruceros en cuarentena y sirviendo casi 100.000 platos diarios a los trabajadores de la salud y otros en el centro del desastre, todo ello mientras también crea empleos muy necesarios entre los trabajadores de restaurantes", explicó Fortune sobre su decisión de incluirlo en la lista. 8. George Yancopoulos. Director científico y cofundador de Regeneron

"La medicina de la empresa contra la artritis reumatoide pasó a toda velocidad a ensayo clínico en marzo, luego de que en China surgieran pruebas de que podría ayudar con los pacientes más graves", explicó Fortune sobre la empresa que dirige y fundó Yancopoulos.9. Mary Barra. Directora ejecutiva de General Motors

General Motors (GM) fue la primera automotriz que decidió reciclar sus líneas de producción para ponerse a fabricar elementos necesarios para luchar contra la pandemia. El 8 de abril el Departamento de Salud y Servicios Humanos firmó con GM un contrato de u$s489.000 para tener fabricados a finales de agosto unos 30.000 respiradores.10. Bill Gates - Cofundador de Microsoft, cofundador de la Fundación Bill & Melinda Gates

"Hace cinco años, con precisión espeluznante, Gates nos advirtió que nos encontraríamos donde nos encontramos ahora si no nos preparábamos para una pandemia. (No nos preparamos). Por fortuna, Gates lo hizo: en 2017 puso dinero en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), una organización que ya ha acompañado el desarrollo de ocho posibles vacunas contra el COVID-19", advierte Fortune .11. Las alcaldesas estadounidenses Lori Lightfoot (Chicago); Jenny Durkan (Seattle); London Breed (San Francisco)

Al igual que con los gobernadores, Fortune eligió tres jefas de gobiernos comunales para reconocer los esfuerzos de todos los intendentes norteamericanos que están en la pirmera línea contra la emergencia sanitaria.12. Lee Hsien Loong y Leo Yee-Sin. Primer ministro de Singapur y directora del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas

"Singapur fue uno de los primeros países fuera de China que confirmaron un caso de coronavirus; casi tres meses más tarde, sus muertes por COVID-19 se mantenían en un solo dígito. El centro de Leo desarrolló una prueba antes de que la ciudad-estado confirmara su primer caso. Actualmente tiene una de las tasas de testeo per capita más altas del mundo", explicó Fortune.13. Jane Mosbacher Morris. Fundadora y directora ejecutiva de To the Market

Mediante To the Market (TTM), Mosbacher Morris "pone en contacto a los grandes compradores -como Target y Mastercard- con una red mundial de productores no tradicionales, en su mayoría propiedad de mujeres y con sede en comunidades vulnerables", señaló Fortune. A partir de esa iniciativa, en marzo, varios fabricantes de TTM cambiaron sus operaciones para producir equipos de protección para el personal sanitario, y actualmente tiene pedidos por más de 1,2 millones de unidades. Además, se prepara para distribuirlos en Kenia, Ghana y la India.14. Amadou Sall. Director del Instituto ­Pasteur de Senegal

"Los recursos para hacer pruebas de COVID-19 han escaseado particularmente en África, donde hace un par de meses el continente tenía sólo dos laboratorios —uno de los cuales es el instituto de Sall— que podían hacer el trabajo", presentó Fortune al virólogo, quien se ha dedicado a llevar a otros lugares sus habilidades para "crear una forma más práctica de realizar las pruebas". El Instituto Pasteur de Dakar y la empresa de diagnósticos Mologic, del Reino Unido, se unieron para desarrollar un proyecto de Sall: "Un dispositivo de diagnóstico portátil que ofrecerá resultados en 10 minutos. Las pruebas costarán menos de un dólar y se fabricarán en Senegal".15. Kious Kelly. Enfermero de la Sala de Emergencias, Hospital Mount Sinai West, Nueva York

Con 48 años, Kelly fue el primer trabajador sanitario víctima de la pandemia en Nueva York, una de las ciudades más golpeadas por el COVID-19.16. Rihanna. Cantante, actriz y fundadora de Fenty Beauty y Fundación Clara Lionel

Fue una de las primeras celebridades en hacer aportes económicos para combatir la pandemia en Estados Unidos y el mundo. 17. Neil Ferguson. Profesor en Imperial College London

En los comienzos de la pandemia, Reino Unido intentaba permitir una tasa de infección que, a diferencia de la cuarentena y las órdenes de quedarse en casa, creara una inmunidad generalizada. Pero los modelos que analizó este epidemiólogo mostraron el peligro detrás de ese enfoque y ayudaron a que el gobierno británico cambiara de rumbo: sin confinamiento podían morir más de 500.000 personas en ese país.18. Shirin Rouhani. Médica del Hospital Shohada Hospital, en Irán

"Ante una escasez grave de personal médico, Rouhani siguió tratando a los pacientes incluso después de que ella misma se infectara de COVID-19", explicó Fortune . "Luego de su muerte muchos iraníes utilizaron Instagram, Twitter y otras plataformas para compartir una foto de la médica en pleno trabajo a pesar de estar recibiendo medicación endovenosa, y elogiar su persistencia y su coraje durante el brote masivo de Irán. La historia de Rouhani y esta foto se hicieron virales con el hashtag #ripshirinrouhani".19. Wang Chuanfu. Presidente de BYD

"A fines de enero, cuando la crisis del COVID-19 se aceleraba en China, Wang creó un equipo especial para diseñar y construir nuevas líneas de producción en las cuales fabricar mascarillas y alcohol en gel, mercaderías con gran demanda en el mundo actual", señaló.20. Angela Merkel. Canciller de Alemania

La canciller de Alemania recibió elogios globales por su respuesta calma, inmediata y efectiva a la pandemia. Es, además de política, una científica por su formación, e impuso medidas estrictas de distanciamiento social de las que ella misma fue un ejemplo. Debido a esas acciones y a un despliegue temprano y extendido de kits de pruebas Alemania logró mantener su tasa de mortalidad muy inferior a la de muchos de sus vecinos europeos.21. Los supermercados Waitrose (Reino Unido); H-E-B (Estados Unidos); Sobeys (Canadá)

"Las tiendas de alimentos se han revelado como un factor de supervivencia fundamental para las poblaciones en pánico, incluso cuando su personal se convirtió en 'trabajadores esenciales' en la primera línea del riesgo de exposición", dijo Fortune . "Las cadenas europeas como Waitrose fueron pioneras a la hora de establecer horarios especiales de compras y entrega domiciliaria para la gente vulnerable y los adultos mayores. En América del Norte, los supermercados H-E-B, de Texas, y Sobeys, de Canadá, aumentaron el salario de sus trabajadores y las licencias médicas, lo cual ayudó a impulsar a los gigantes Target y Walmart a seguir el ejemplo".22. Leo Varadkar. Primer ministro de Irlanda

Varadkar tomó las impopulares medidas que consideró apropiadas más allá de su costo elecforal. Así, canceló los festejos de San Patricio en Irlanda y cerró todos los lugares públicos y privados en los que se concentran grupos de personas. "Pero lo que realmente ha sido impresionante es su voluntad de ponerse en la línea de fuego, médico de profesión, Varadkar trabaja media jornada semanal en la evaluación de pacientes con el virus", dijo la revista.23. Cristian Fracassi y Alessandro Romaioli. Director ejecutivo e ingeniero de Isinnova

"Cuando el SARS-CoV-2 arrasaba Italia Fracassi y Romaioli se enteraron que un hospital de Brescia tenía respiradores pero le faltaban unas válvulas esenciales para hacerlos funcionar, los dos ejecutivos del instituto de investigaciones privado de Roma visitaron el centro médico, estudiaron las válvulas -que deben ser reemplazadas luego de cada uso- y trabajaron en prototipos en las impresoras 3-D de Isinnova, hasta que lograron crear las piezas. Las entregaron gratuitamente al hospital", explicó Fortune .24. Brett Crozier. Excomandante del barco U.S.S. Roosevelt

El capitán Crozier, a cargo del portaaviones Roosevelt, tenía a 4000 tripulantes en su barco y el virus se propagaba con gran velocidad entre todos ellos. Por eso, escribió una carta rogando a sus superiores que se evacuara al personal, en la que describió la gravísima que atravesaban. "No estamos en guerra. No hace falta que mueran los marineros", explicó. Cuando el texto se filtró a la prensa, Crozier fue expulsado de la Marina "no sin antes llamar la atención de la nación sobre la amenaza que representaba para nuestras tropas, una realidad que se hizo realidad el 13 de abril cuando un marinero del barco murió a causa del virus", destacó Fortune .25. Jack Dorsey. Director ejecutivo de Twitter y Square

El Director Ejecutio de dos de los gigantes tecnológicos más influyentes del momento realizó millonarias donaciones para luchar contra la pandemia de coronavirus, "Dorsey también piensa más allá de la epidemia y reservó el dinero que sobre para apoyar la educación de las niñas y el ingreso básico universal, que él llama 'las mejores soluciones a largo plazo para los problemas existenciales que enfrenta el mundo'", apuntó Fortune .