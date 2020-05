Preocupación en EE.UU.: en medio de la pandemia, enfrenta la invasión de un insecto letal

Con más de 5 centímetros de largo, se trata de los avispones más grandes del mundo con una picadura que puede matar a los humanos

Si alguien piensa que nada más podría pasar en el 2020, se equivoca. Por lo menos en los Estados Unidos. Ahora es el turno de la invación de unos avispones gigantes con ojos extraños y una picadura venenosa.



Por primera vez, se vieron estos avispones gigantes provenientes de Asia en territorio estadounidense, específicamente en Washington, según informan los científicos. Los apicultores reportaron montones de abejas muertas con sus cabezas arrancadas, un panorama alarmante en un país con una población de abejas en rápido declive.



Con más de 5 centímetros de largo, se trata de los avispones más grandes del mundo con una picadura que puede matar a los humanos si son picados varias veces, de acuerdo a expertos de la Universidad Estatal de Washington. Es por eso que los investigadores los han apodado "avispones asesinos", según un informe de CNN.



"Son como una monstruosa caricatura con esta enorme cara de color amarillo anaranjado", expresó recientemente Susan Cobey, criadora de abejas del departamento de entomología de la Universidad Estatal de Washington.

¿Cómo llegaron a Estados Unidos?

Los científicos no saben cómo estos avispones gigantes nativos de Asia terminaron en el estado de Washington.



A veces son transportados en carga internacional, en algunos casos deliberadamente, señaló Seth Truscott, de la facultad de ciencias agrícolas, humanas y de recursos naturales de la WSU.



El avispón gigante fue visto por primera vez en el estado en diciembre, y los científicos creen que comenzó a activarse nuevamente el mes pasado, cuando las reinas emergen de la hibernación para construir nidos y formar colonias.



"Los avispones son más destructivos a fines del verano y principios del otoño, cuando están buscando fuentes de proteínas para criar las reinas del próximo año", afirmó Truscott en el Insider de la WSU.



"Atacan colmenas de abejas melíferas, matan abejas adultas y devoran larvas y pupas de abejas, mientras defienden agresivamente la colonia ocupada", agregó. "Sus picaduras son grandes y dolorosas, con una potente neurotoxina. Múltiples picaduras pueden matar humanos, incluso si no son alérgicos".



Los funcionarios agrícolas del estado de Washington están pidiendo a los apicultores y residentes que denuncien cualquier avistamiento de avispones gigantes. Pero no te acerques demasiado. Su aguijón puede penetrar el traje de un apicultor regular, y los científicos estatales tuvieron que pedir trajes especiales reforzados.



Los funcionarios estatales piden a las personas en los condados de Whatcom, Skagit, Island, San Juan, Jefferson y Clallam que estén especialmente atentos.

¿Cuándo son más destructivos?

Los avispones gigantes se dirigen especialmente a las abejas entre fines del verano y el otoño.



"El momento más probable para atrapar avispones gigantes asiáticos es de julio a octubre, cuando se establecen colonias y los obreros están buscando comida", explicó el Departamento de Agricultura del Estado de Washington en un comunicado. "Las trampas se pueden colgar a principios de abril si se intenta atrapar a las reinas, pero dado que hay muchas menos reinas que obreros, no es muy probable atrapar a una reina".



Los funcionarios estatales establecieron trampas y lanzaron una aplicación para informar rápidamente avistamientos, aduciendo que solo algunos avispones pueden devastar una colmena en cuestión de horas.



Las abejas polinizan plantas que producen frutas, nueces y vegetales, y son cruciales para la industria alimentaria de la nación. El ataque de los avispones corre el riesgo de diezmar a las abejas, que ya están en listas de peligro de extinción debido a su gran disminución.