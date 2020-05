Se vienen otras dos etapas de cuarentena: el Gobierno estudia extenderla hasta el 24 de mayo

En el marco de una reunión en la quinta de Olivos con parte de su equipo, el Presidente evaluó la evolución de la curva de contagios

Tal como lo adelantó durante la última extensión de la cuarentena, Alberto Fernández está definiendo los detalles para extender el aislamiento más allá del 10 de mayo.

En una reunión el día sábado en la quinta de Olivos, el Presidente ratificó que la salud tiene que seguir estando en primer lugar, más allá de la crisis económica actual.



"Si fuera hoy el día que tuviera que decidir la extensión de la cuarentena obligatoria, no tengo dudas: la extiendo dos semanas más", habrían sido las palabras de Alberto en la intimidad de la reunión.

De hecho, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó ese mismo sábado que "la cuarentena por el coronavirus va a seguir después del 10 de mayo".



"La cuarentena va a seguir. Va a tener distintas maneras, como empieza a tenerlo según la geografía del país. No es lo mismo una provincia que no tiene casos a una que tiene circulación comunitaria", señaló el funcionario.



"No es lo mismo las medidas que debemos tener en los cuidados en cada uno de esos lugares. Siempre trabajamos con fases, en esta última hubo modificaciones respecto a la anterior y calculo que se va a pasar a una nueva fase", completó el concepto el funcionario, desde Córdoba, donde estuvo junto al ministro del Interior Eduardo de Pedro, entregando tests de diagnóstico y respiradores.

Faltan dos etapas más

El Presidente también reconoció que la salida de la cuarentena no será rápida. Durante el último anuncio de la extensión, que dio inicio a la "fase 3" del aislamiento social, la cual se extenderá hasta el 10 de mayo, el Gobierno adelantó que se prevén otras dos etapas hasta levantar las restricciones.

Fernández dijo que "nos abrimos a un nuevo desafío" y pidió a la población que "todos entendamos que estamos en nueva etapa".

Te puede interesar Practicaba equitación en un country y violó la cuarentena: el insólito argumento que dio

"Tenemos prevista dos etapas más hasta llegar al final del tiempo en que todo quede liberado", dijo el mandatario desde Olivos y solicitó que, "en toda actividad que se inicie", sean tomados "todos los recaudos necesarios para minimizar posibilidades de contagio".

Fernández advirtió que aún se está "lejos de decir que esto está terminado". Y si bien destacó que "hemos avanzado mucho", esto "no quiere decir que está resuelto el tema", en una presentación desde la residencia de Olivos.

Ese día, además, aseguró que su "mayor preocupación es que el día después de la pandemia, la economía vuelva a recuperar su actividad tan pronto se pueda".

En este contexto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó este sábado que en el sector industrial se está analizando qué nuevos sectores podrían comenzar a retomar la actividad en mayo.



"Se está analizando en el sector industrial qué diferentes plantas pueden empezar a funcionar", indicó esta mañana el ministro.



En ese sentido, indicó que "mayo va a tener un incremento importante en la cantidad de actividad que se va a ir incorporando".



"Si miramos del lado del empleo, un 43% fue lo que estuvo funcionando hasta hace poco tiempo. Después pasamos arriba del 50% y creo que ahora se puede dar otro salto importante en mayo", aseveró el titular de la cartera de Desarrollo Productivo.



El Gobierno nacional aplicó el aislamiento social obligatorio el 20 de marzo por la pandemia de coronavirus, y tras sucesivas prórrogas la extendió hasta el 10 de mayo próximo.



Kulfas explicó que el objetivo del Gobierno es "evitar el cierre de empresas y los despidos masivos" en la pandemia, y sostuvo que la actividad económica "empieza a tomar otro color" debido a la apertura de sectores en diferentes provincias.