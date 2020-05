Polka, la productora de Adrián Suar, podría cerrar y peligran 400 puestos de trabajo

La parálisis ante la Covid-19 afectó a la comunidad televisiva de ficción, cuyos ingresos dependen de que los capítulos de sus programas salgan al aire

La ficción Separadas, que emitía El Trece a las 21.30 hasta que se decretó la emergencia sanitaria por el coronavirus, no volverá a grabarse. Si bien se había anunciado que la tira regresaría una vez que se levantara el aislamiento, Polka, la productora del empresario Adrián Suar, avisó al elenco que la tira diaria fue cancelada definitivamente por "razones económicas".

Fuentes de la productora, citadas por el diario porteño Página/12, señalaron que la situación es tan delicada que Polka "o cierra o se achica". Según fuentes del mercado televisivo, mencionados sin identificar por el mismo medio, los ingresos publicitarios por la pandemia se derrumbaron en abril un 55 por ciento en la comparación interanual.

La parálisis total en la producción de ficción ante la Covid-19 afectó a la comunidad televisiva de ficción, cuyos ingresos dependen de que los capítulos de sus programas salgan al aire. Separadas era hasta el 19 de marzo, cuando se emitió su último episodio, la única ficción de producción nacional al aire de la TV abierta argentina.

"La estructura de Polka solo puede sostenerse si tiene una tira diaria continuamente al aire", explicó a Página/12 una fuente de la productora, que detalló que cerca del 65 por ciento de los ingresos de Polka provenían de este tipo de producciones y el resto de series semanales. Hace dos meses que la compañía no tiene producto diario al aire. No entrega el capítulo, no le ingresa dinero.

Adrián Suar enfrenta una situación crítica en su empresa Polka.

Te puede interesar Tarjeta alimentaria: cómo tramitarla, cuál es el monto y dónde se puede retirar

El rol de Clarín en Polka

El Grupo Clarín, principal accionista de Polka, con el 55 por ciento del capital accionario en su poder, no inyectó capital para abonar los sueldos de los empleados de la productora, como sí lo hizo con otras de sus empresas en crisis en el sector de la comunicación, como El Trece, TN o FM 100.

"El grupo le soltó la mano a Polka", se resignó un ejecutivo de la productora, en la que Adrián Suar mantiene un 27 por ciento de las acciones y Fernando Blanco el restante 18 por ciento.

Desde el comienzo de la crisis, Polka tuvo problemas para pagar los salarios de sus 400 empleados (300 de planta permanente y alrededor de 100 contratados): los de marzo los abonó en cuotas y los terminó de pagar recién el último día hábil de abril.

La empresa se acogió al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), para que la Anses le pague a los empleados el 50 por ciento de sus haberes de abril. Sin embargo, anunció un recorte de salarios.

Te puede interesar Europa analiza la estatización masiva de empresas a modo de salvataje

Desde la productora aclararon que los contratos artísticos del elenco de Separadas, que vencían a fin de julio, "se negociarían y se pagarán". Cuando se levante el aislamiento preventivo volverá a grabarse la segunda temporada de El tigre Verón, a la que le falta cerca de 15 días de rodaje para finalizar los capítulos estipulados.

En El Trece apuestan al regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla en junio.

Será la única ficción que este año estrenará canal 13, que apuesta toda sus fichas al regreso en junio de Showmatch, el ciclo de Marcelo Tinelli.

"Polka no va a producir ninguna tira en todo este año, ya sea unitario, tira diaria", anunció el conductor televisivo José María Listorti en el ciclo televisivo "Hay que ver" y advirtió que la productora "está en peligro de desaparecer" debido a estar un año sin facturar.

Según informaron en ese programa de Canal 9, la empresa de Suar reune entre 350 y 400 empleados y el valor de cada capítulo de Separadas rondaba los 4 millones de pesos. El cierre de la productora marcaría "el fin de una era de la ficción argentina", lamentó Listorti.