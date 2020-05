¿Se contagia el coronavirus por contacto con objetos?: la OMS no está tan segura

La organización sigue sin encontrar pruebas concluyentes sobre el tema. Sin embargo, por precaución, recomienda desinfectar superficies

La Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía no ha encontrado pruebas concluyentes de que el coronavirus pueda contagiarse a través de un contacto con una superficie artificial como pomos de puerta, teclados, celulares o envases, según un último informe de la agencia médica de la ONU.

Sin embargo, la organización mantiene su recomendación a favor de la desinfección de superficies y objetos, siempre que sea posible y para tranquilidad de la población.

El estudio hace referencia a otro informe en el que se precisaba que el virus podría sobrevivir hasta siete días sobre una superficie. En este sentido, la OMS recuerda que estas pruebas fueron realizadas en un laboratorio, lejos de las condiciones del mundo real.

"La enfermedad Covid-19 se transmite principalmente a través de un contacto físico cercano y por residuos respiratorios", según el documento.

"En el momento de la publicación de este informe no se ha relacionado de manera concluyente el contagio con una superficie medioambiental contaminada, según los estudios disponibles", de acuerdo con el documento.

Desde la OMS recomiendan limpiar las superficies, si bien no tienen pruebas concluyentes

No obstante, y aunque no se tiene constancia por el momento de este tipo de casos, la OMS no descarta que estas superficies puedan alojar otro tipo de virus, de ahí que se insista en su desinfección habitual.

En tanto, Linsey Marr, científico del Instituto Tecnológico de Virginia, señaló que "una microgota tan pequeña como para quedar flotando en el aire difícilmente se deposite en la ropa, por simple efecto de las leyes de la física".

Coronavirus: cómo evoluciona en el mundo

Otras siete personas murieron en las últimas 24 horas por coronavirus y un total de 327 resultaron contagiadas en la Argentina.

La pandemia produjo hasta el momento un total de 363 fallecimientos, en tanto que los casos positivos ascienden a 7.805, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

En el plano internacional, la novedad fue que los países europeos reabrieron sus playas, reanudaron deportes profesionales y se preparaban para abrir bares y restaurantes y recibir turistas tras lograr cierta contención del coronavirus, mientras los casos aumentaban en India y Rusia y en América crecía el tironeo político por las cuarentenas para enfrentar una pandemia que ya suma más 4,5 millones de infectados en todo el mundo.

En Alemania, el campeonato de fútbol de primera, la Bundesliga, se reanudó hoy luego de dos meses de paralización con seis partidos sin espectadores y con medidas sanitarias para evitar contagios, como entrenadores con tapabocas, un máximo de diez periodistas en cada estadio y una distancia de 1,5 metros entre los suplentes.

En búsqueda de reactivar el turismo para salvar la temporada de verano y paliar el colapso económico provocado por el coronavirus, Grecia reabrió sus famosas playas sobre el Mediterráneo y el Egeo y adelantó al 25 de mayo la reapertura de restaurantes y cafeterías, prevista antes para el 1 de junio, gracias a la evolución favorable de la curva de infecciones.

En Italia reabrirán bares, restaurantes y playas, como en otros países europeos

En sus playas regían medidas de distanciamiento e higiene, y similares normas se cumplían en 31 playas sobre el Atlántico que reabrieron hoy en Francia, en la occidental región de Bretaña, algunas para correr y otras para bañarse y hacer deportes acuáticos. Bretaña ya había abierto otras playas esta semana. Sin embargo, las playas francesas sobre el Mediterráneo siguen cerradas.

En Italia, donde el turismo aporta el 15% del PBI nacional, el gobierno anunció hoy que el próximo lunes reabrirán playas, bares, restaurantes, negocios minoristas y peluquerías en todo el país y desde el 3 de junio se permitirán los desplazamientos ente las 19 regiones y la llegada, sin cuarentena obligatoria, de turistas desde el resto de la Unión Europea (UE).