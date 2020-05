DirecTV anunció el cese de operaciones "con efecto inmediato" en Venezuela

Así lo dijo la multinacional estadounidense AT&T Inc en función a discordancias entre las sanciones impuestas por los Estados Unidos

La multinacional estadounidense AT&T Inc. anunció este martes 19 de mayo el cierre de las operaciones de DirecTV Latin America en Venezuela, "con efecto inmediato".

A través de un comunicado, la compañía, con sede en Dallas (Texas), explicó que el cierre se debe a discordancias entre las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra Caracas y las condiciones establecidas por Venezuela para la operación.

En concreto, señalan que las sanciones de EE.UU. prohíben las transmisiones de los canales Globovisión y de PDVSA (canal de la petrolera estatal); pero, a su vez, ambos canales son "requeridos bajo la licencia para ofrecer servicio de TV paga en Venezuela".

La compañía informa que la decisión fue tomada por "el equipo de liderazgo en EE.UU., sin ninguna participación o conocimiento previo del equipo de DirecTV en Venezuela", según informó el portal de actualidad RT.

Además, la compañía pide a los usuarios que tenga saldo sin utilizar, seguir sus redes sociales, donde informarán sobre el proceso de reembolso.

Este mismo martes, su página web directv.com.ve fue cerrada.

Por ser una opción de señal satelital, DirecTV era la opción de TV paga con más suscriptores en ese país sudamericano, puesto que su cobertura podía llegar a cualquier rincón del país, limitante que tenían otras operadoras.

En un evento en diciembre pasado, según reseña el portal tecnológico Con-Café, se informó que el 'market share' (participación de mercado) en Venezuela era de 44 %, por lo cual lideraba el sector de TV paga en el país.

DirecTV pierde 367.000 suscriptores en Latinoamérica durante el primer trimestre de 2020

En su presentación de resultados trimestrales del primer cuatrimestre, AT&T reportó 13,2 millones de suscriptores a Vrio, la filial de la empresa que concentra las operaciones de DirecTV en América Latina. La cifra representa una reducción de 367 mil suscriptores con respecto al mismo período de 2019, cuando la compañía registró 13,5 millones de abonados.

De este modo, los resultados reflejan una pérdida de entre el cuarto trimestre de 2019 y el primero de este año. Según el reporte, Vrio registró 13,33 millones de clientes al fin del año pasado y, al finalizar los tres primeros meses de 2020, se redujo a 13,22 millones.

Además, los ingresos operativos de Vrio en la región durante los tres primeros meses del año fueron de u$s887 millones, lo cual representa también una baja con respecto a los u$s982 millones registrados al cierre del año pasado y a los u$s1.067 millones correspondientes al primer trimestre de 2019.

En los últimos días, WarnerMedia (AT&T) anunció que el su sistema de streaming HBO Max será oficialmente lanzado el próximo 27 de mayo en Estados Unidos. John Stephens, CFO de AT&T, explicó al sitio web especializado FierceVideo que HBO Max se propone tener 50 millones de suscriptores en Estados Unidos y entre 75 y 90 millones de suscriptores premium al final del año 2025, entre sus suscriptores en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Es vox populi que AT&T quiere desprenderse de este negocio para mejorar su situación financiera, pero todavía no define de qué manera lo hará. En septiembre, el operador acordó con el fondo Management Elliott (que posee el 1% de las acciones de la compañía) un plan de acción de tres años para mejorar la rentabilidad.

Así, AT&T se compromete a no buscar nuevas adquisiciones, reconfigurar su Consejo de Administración y ceder activos no estratégicos para generar entre u$s5.000 millones y u$s10.000 millones. Esto último contempla la posibilidad de vender el negocio de la firma de telecomunicaciones en México y de DirecTV en América latina, si bien aún son solo versiones. Es decir, el gigante estadounidense debe deshacerse de todo aquello que no sea rentable ni aporte valor al enfoque principal de la compañía (negocio móvil y el 5G.

Y ya comenzó con su filiales en Puerto Rico e Islas Vírgenes, por las que recibió u$s1.950 millones de manos de Liberty Latin America en octubre. La venta incluye el total de los activos, las redes y el espectro, menos los abonados de DirecTV y algunos clientes corporativos. El proceso se completará este año.

¿En la tierra como en el cielo?

Según datos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), al tercer trimestre de 2019 había 9,6 millones de accesos de TV Paga, de los cuales 2,4 millones corresponden a abonados de televisión satelital. El número refleja casi 76.000 clientes menos que al mismo período de 2018.

Datos de AudiTV del mismo trimetre, incluidos en el Mapa de Mercado de TV Paga y OTT de Business Bureau (BB), da cuenta de la siguiente distribución del mercado:

- Cablevisión 39%

- DirecTV: 31%

- Telecentro: 6%

- Supercanal: 5%

- Movistar: 1%

- Otros: 18%.

DirecTV tiene una buena porción de la torta y es una opción muy potente en aquellas localidades, lejos de las grandes urbes, donde no se llega con redes fijas y los operadores no pueden ofrecer paquetes triple play. Sin embargo, la oferta parece acotada en vistas de la competencia futura y la pérdida de clientes que sufre el segmento.

"En Argentina se observa una desaceleración de la contratación de TV paga directa, aunque no tan fuerte como en otros países de la región", explica a iProUP Christian Peralta, Chief Customer Officer de BB.

"En el caso de los operadores que ofrecen una sola prestación es más complicado todavía, porque hay una tendencia a contratar servicios en paquete con una misma empresa, ya que, administrativamente y a nivel costos, resulta más conveniente", agrega.

¿Cómo se configura entonces el operador satelital de acuerdo a esta tendencia y en un contexto en que el contenido on demand ocupa un lugar central y los operadores avanzan con propuestas de servicios convergentes sobre sus propias redes?

"Van a seguir teniendo clientes, pero en algún momento dejará de ser rentable. Es un modelo de negocio basado en una tecnología que tiene fecha de vencimiento y será complicado seguir el ritmo", afirma a iProUP Enrique Carrier, analista del mercado de Telecomunicaciones.

"Para competir con una oferta de servicios convergentes, a DirecTV le falta la pata terrestre", agrega a iProUP Juan Gnius, director de Telracom, quien agrega: "Para llevar servicios triple o cuádruple play tenés que tener redes cableadas o inalámbricas. En ese sentido, el resto de los operadores están mejor posicionados".

Atento a esta dificultad, el operador de TV satelital comenzó en 2016 a incursionar tímidamente en el negocio de la conectividad con opciones inalámbricas WiMAX y conexiones de fibra óptica residencial. De esta manera, llegó con una oferta de Internet TV Paga a Godoy Cruz (provincia de Mendoza) y algunas localidades de Córdoba y Gran Buenos Aires. Sin embargo, resulta claramente poco para competir con Telecom o Telefónica, por ejemplo.

Según los especialistas, a la compañía no le será fácil avanzar en el desarrollo de una red propia, porque es un proyecto muy costoso en un mercado que ya posee jugadores con redes consolidadas. Además, se suma la incertidumbre sobre cuáles son los planes de AT&T para DirecTV en la región.