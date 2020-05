¿Nueva estafa pirámidal?: denuncian en las redes un producto promocionado por artistas

Muchas artistas están dando a conocer a través de las redes sociales "el iPhone de la belleza", como varias de ellas estuvieron denominando a esta máquina

No es la primera vez, ni tampoco será la última, que aparece un producto o tratamientos mágicos que prometen la eterna juventud. En el medio de la cuarentena, y mientras se pasan tantas horas a través de las redes sociales, surgió una nueva promoción masiva en la que intervienen varias famosas.

Se trata de una "maquinita" facial que promete una piel perfecta a quien la use. Esto llamó la atención de los usuarios quienes comenzaron a denunciar que se trataría de una nueva estafa piramidal.

Bajo el nombre de LumiSpa, este producto tiene un precio de 20 mil pesos y es de la empresa de marketing estadounidense NuSkin.

Muchas artistas están promocionándolo a través de las redes sociales diciendo, alguna de ellas que es "el iPhone de la belleza".

La polémica comenzó recientemente, cuando una usuaria de Twitter contó que lo que están haciendo estas famosos, ya sea en forma conscientes o no, no es una promoción de un producto para el rejuvenecimiento de la piel sino que, en realidad, se trata del inicio de una estafa.

Estafa piramidal a través de las redes

Una de las primeras en alertar sobre esta supuesta estafa piramidal es SoyDadatina, una cosmetóloga influencer sobre cuidados estéticos.

Cinthia Fernández fue una de las famosas que promocionó el producto Denuncian que se trata de un sitema similar al del telar de la abundancia

"Nuskin es una empresa que existe de 1984 tiene mas de 800 mil distribuidores. Tiene 4 fundadores aunque a una la desaparecieron de la web porque fue arrestada por amenazar a la victima de abuso de su marido. Arrancamos bien, no?", comenzó a decir en su cuenta de Twitter.

LLEGO EL DIA, me invitaron a formar parte de la secta de influencers de NUSKIN. Asi que saben qué? SALE HILO. pic.twitter.com/Jnte0SbrdG — Dada (@dadatina) April 5, 2020

Y siguió: "Que hace NUSKIN? Es una estafa piramidal que vende productos anti age, vitaminas, aparatos, etc. Lo que buscan es que te inscribas como distribuidora poniendo plata y asi recibir productos para revender. El problema es que no se gana casi nada y se termina gastando una fortuna. Entonces cómo haces dinero? Reclutando mas gente, y que ellxs recluten mas, etc etc. Parecido al telar de la abundancia, se acuerdan?".

De esa manera, cuenta, "por cada persona que metas ganás plata vos y la persona que te sumó, porque se llevan un porcentaje de los productos que venda o de la gente que sume la nueva".

No es la primera vez que esta compañía se ve inmersa en una estaba. En el año 2015 se concieron una serie de cremas orientadas al cuidado de la piel con un costo altísimo que, para poder adquirirlas, había que ingresar al negocio como vendedora. De esta manera, se podían obtener los productos con las comisiones ganadas, algo que fue denunciado en ese momento.

La china Suárez no quiso saber nada con este producto y lo hizo saber en las redes sociales

En el caso actual, las famosas se vuelven fundamental ya que, al tener tantos seguidores y credibilidad, su mensaje puede provocar que miles y miles de personas ingresen en el sistema de ventas.

Cinthia Fernández, Yanina Latorre, Naira Awada, Silvina Luna, Stephanie Demner, Marcela Kloosterboer, Silvina Escudero, Jesica Cirio, Rocío Guirao Díaz, Julieta Nair Calvo, Mica Tinelli, Laurita Fernández, Zaira Nara, son algunas de las que utilizaron sus redes sociales para la promoción del producto en cuestión.

Otras, como la China Suárez, se mostró en contra de promocionar la venta del aparato. "NO quiero vender ninguna 'maquinita' para la cara, gracias", publicó la actriz en su cuenta de Twitter.