Sin agua ni turistas, es desolador el panorama en las Cataratas del Iguazú

Todos los años, las Cataratas del Iguazú reciben a millones de personas que contemplan su espectacularidad. Esperan que las lluvias lleguen en junio

El 2020 fue un año que será recordado por todos, por la pandemia del coronavirus, pero en las Cataratas del Iguazú será rememorado como la época en la que el agua y los turistas brillaron por su ausencia.

Las cataratas son una de las bellezas más representativas de la Argentina. Tal es así que en 1984, la UNESCO decretó este lugar como uno de los patrimonios naturales de la Humanidad.

Sin embargo, en la actualidad se vive una época muy particular, no sólo por la pandemia del coronavirus, lo que generó que los turistas no puedan visitarlas.

Cada año, las cataratas reciben millones de visitas de todas partes del mundo, y ahora impactó una nueva imagen de las mismas, casi sin agua.

La falta de lluvias afectó gravemente a la región, además del cierre de las compuertas de las represas existentes sobre el río Iguazú en territorio brasileño. Los expertos esperan que el agua llegue en el mes de junio.

Las autoridades turísticas de Misiones informaron que la última vez que se había estado en esos parámetros tan bajos había sido hace 14 años, en julio de 2006, y la vez anterior en 1978.

"Las razones de este fenómeno, que no sucedía desde 2006, están vinculadas a distintas causas. Una de ellas son las represas existentes sobre el río Iguaçu en territorio brasileño, las cuales cierran sus compuertas con fines de generación de energía y riego, alterando así la circulación en el curso de agua", indicaron desde la Administración de Parques Nacionales.

"Las represas administran la poca agua que hay. Las 6 represas que están en el Iguazú superior son hidroeléctricas y tienen que soltar agua para generar energía", expresó el intendente del Parque Nacional, Sergio Acosta.

"Sólo continúan con agua la Garganta del Diablo y el Salto San Martín", dijo Acosta.

"En lo que queda de mayo estaríamos en las mismas condiciones y recién en junio lloverá en las nacientes del río Iguazú", explicó.

Cuál es el motivo de la sequía

La Serra do Mar con epicentro en Paraná y Santa Catarina es la "esponja" natural boscosa que toma el agua de las lluvias y alimenta al Iguazú.

"El tema es que no hay agua", dijo el funcionario quien no atribuye la falta de agua en Cataratas a las represas brasileñas.

"El problema es que no hay lluvias y las represas administran la poca agua que hay. Las 6 represas que están en el Iguazú superior son hidroeléctricas y tienen que soltar agua para generar energía", dijo.

Explicó que "están coordinadas, entonces suelta la primera allá lejos y esa agua la van aprovechando aguas abajo, y cuando Baixo Iguazú termina de soltar, es el agua que llega a Cataratas".

Cataratas secas, un fenómeno poco usual y doloroso

Acosta dijo que hay semanas en que llega un poco más y en otras el caudal baja, pero "el problema es que no hay lluvias y no pueden administrar el agua que no tienen".

"Según los pronósticos, las lluvias llegarían a principios de junio sobre las nacientes del río Iguazú. Ojalá se cumpla el pronóstico y sea así", dijo. Con una planta de 35 guardaparques, el Parque Nacional Iguazú apunta ahora a vigilar la conservación ecológica.

Consideró que esta situación es un efecto del fenómeno de La Niña que ya afectó el nivel del Iguazú en 2019. "El nivel fue bajo el año pasado", dijo Acosta, mencionando también a otros cursos de agua de la región como el Paraná y el Uruguay, que dejó prácticamente sin agua al Moconá.