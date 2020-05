Shoppings: por la cuarentena quieren que cambien el Día del Padre para julio o septiembre

Diferentes comercios reclaman que se postergue la celebración que debería realizarse el 21 de junio ya que todavía tienen sus puertas cerradas

El aislamiento obligatorio que persiste en Argentina, y que no se conoce hasta cuando durará, llevó a varios comercios a volver a poner sobre la mesa sus reclamos.

Ahora, los shoppings están pidiendo que se pase el día del Padre, que debía celebrarse el 21 de junio, al segundo domingo de septiembre.

Desde Buenos Aires se elevó al Gobierno el pedido de postergar los festejos para julio, los shoppings definieron que preferirían pasarlo al segundo domingo de septiembre. En el resto del país la posición es diferente y no quieren el cambio de fecha, porque también en varios lugares dieron vía libre a la apertura de comercios.

Las compras online no resuelven todos los problemas y quieren pasar para más adelante el día del Padre

Los shoppings ya abrieron en Corrientes, Jujuy, San Luis, San Juan y ayer, se aprobó la apertura en Chubut. En Salta y Neuquén esta habilitado el sistema "take away" que permite, aunque el shopping este cerrado, comprar on line y pasar a retirar la mercadería.

Protocolo en shoppings

Para que se pueda comenzar a trabajar, en los comercios tienen protocolos.

Las pautas que entrarán en vigencia post aislamiento total tienen como base evitar las aglomeraciones y apuntan a garantizar la distancia entre personas fijada por la cartera de Salud del Gobierno de la Ciudad.

Si bien en el seno de los centros comerciales prevalece la idea de que cines y patios de comidas no abrirán sus puertas en lo que será una primera etapa de abandono de la cuarentena, las fuentes consultadas aseguran que incluso en esos sitios podrían aplicarse sin problemas los criterios de protección que regirán para el resto de las áreas de los shoppings.

En diálogo con iProfesional Mario Nirenberg, gerente general de la Cámara Argentina de Shoppings Centers (CASC), anticipó que se procurará cumplir "con los 16 metros cuadrados de medida rigurosa entre las personas que establece la Ciudad como mínimo de distancia entre clientes", además de que se acotará el número de individuos dentro de los locales.

"Estamos en condiciones de volver a abrir manteniendo el cumplimiento de las pautas de distanciamiento social. Se pondrá un límite a la cantidad de personas que ingresen a los shoppings como una manera de hacer efectiva la marca de los 16 metros cuadrados. Al mismo tiempo, se tomarán medidas para que no se reúnan las personas en áreas comunes como baños o puestos de informes", adelantó.

"En el caso de sitios que demanden se haga algún tipo de fila, vamos a establecer marcas de distanciamiento en el mismo piso. Se trata de un protocolo que está pensado para todos los shoppings en general, no sólo para los de Buenos Aires", aclaró Nirenberg.

Con relación a lo que viene para cines y el área de restaurantes y comidas en los centros comerciales, Nirenberg señaló que, aunque no hay precisiones respecto de cuándo volverán a estar activos, "son espacios donde también se fijará un distanciamiento estricto y acorde con lo que piden las autoridades sanitarias".

"En los restaurantes no habrá inconvenientes para hacer respetar los 16 metros cuadrados. Para ello se quitarían mesas con la intención de sostener las distancias. En cuanto a los cines, pensando en el momento en que decidan reabrir, de seguro se dejarán butacas sin ocupar entre los distintos asistentes. Bajo ningún punto de vista seremos flexibles en nuestro objetivo de cuidar la salud del público y los clientes", enfatizó.

Día del Padre en primavera

Entre las voces que se alzan para buscar la postergación, ya se hicieron oír desde la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y los shoppings.

Las compras por el Día del Padre , un tema pendiente.

Desde el sector de los shoppings reclaman: "Insistimos con que nos autoricen el ‘take away’. Los que compraron la colección de invierno, no pudieron ni abrir sus puertas, no pueden venderla y los que abrieron tienen la dificultades, o no les llegó la mercadería o no la pueden colocar".

Desde la cámara de indumentaria impulsan pasar el festejo del Día del Padre del 21 de junio a julio. En CAME, señalaron que mejor sería el 19 de julio.