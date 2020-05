Atención: estas son las 11 estaciones de tren que dejarán de funcionar en la Ciudad

Estas estaciones estarán cerradas a partir del próximo martes. Además, implementaron un nuevo plan de limpieza de los trenes en las cabeceras

Once estaciones de las líneas Mitre, Roca, Sarmiento y Belgrano Sur, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permanecerán cerradas a partir del próximo martes 26 y se incrementarán los controles de permisos de circulación a fin de que los servicios sean utilizados solo por trabajadores esenciales y exceptuados, de acuerdo a un cronograma informado este domingo por Trenes Argentinos.

La empresa estatal, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, señaló que los trenes de la línea Mitre no se detendrán en las estaciones 3 de Febrero, Colegiales, Coghlan, Drago, Pueyrredón, Lisandro de la Torre y Rivadavia; la línea Roca no tendrá abierta la estación Hipólito Yrigoyen; en tanto que los servicios del Sarmiento no pararán en Floresta y Villa Luro y en la línea Belgrano Sur no estará habilitada la estación Presidente Illia.

Los usuarios de estos servicios podrán apelar a medios alternativos de transporte o bien, en el caso de la línea Mitre además de la estación cabecera de Retiro, podrán tomar el tren en las estaciones General Urquiza, Belgrano R, Ministro Carranza -para los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre- y Belgrano C o Núñez -para el ramal Tigre-.

En la línea Roca, la alternativa será trasladarse a Plaza Constitución a tomar el servicio, en tanto que en la línea Belgrano Sur podrán hacerlo en las estaciones Soldati o Lugano.

Mientras que en el Sarmiento, los servicios tendrán a Once, Caballito, Flores y Liniers como alternativa a Floresta y Villa Luro.

Desde Trenes Argentinos indicaron que se reforzaron las medidas de control para que el viaje de las personas que realizan tareas exceptuadas cumpla con todos los requisitos de salubridad indispensable y se incrementó el proceso de limpieza y desinfección de los espacios comunes, las zonas de contacto de las formaciones y los molinetes y terminales SUBE.

Asimismo, se informó que proseguirá la colocación de señalética que funciona como separadores de distancia en las zonas de molinetes, andenes, boleterías y locales comerciales habilitados de las estaciones de las cinco líneas metropolitanas.

Nuevos permisos para circular

El sábado por la noche, el presidente Alberto Fernández anunció que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se extenderá hasta el 7 de junio inclusive, al dar una conferencia de prensa en la residencia de Olivos.

El mandatario, que brindó una conferencia de prensa junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño, Hoarcio Rodríguez Larreta, reconoció que se "dará un paso hacia atrás", en un contexto en el que el Gobierno está preocupado por el crecimiento de los casos de contagio en el AMBA.

Frente a ello, el Presidente sostuvo que caducarán los permisos para circular, los cuales habrá que volver a gestionarlos, y adelantó además que habrá controles más rígidos para poder ingresar a la Ciudad.

"Se va a acotar el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires. Van a caducar los permisos que tenían y deberán reinscribirse", dijo el mandatario.

La medida, según detalló, "empieza a regir desde el próximo martes".

"Todos los que tienen la autorización hoy sepan que ha caducado. El sistema les va a informar cómo van a tener que sacar el nuevo permiso, y el sistema también les va a a pedir datos adicionales para solicitar el permiso", agregó.

Alberto Fernández decidió endurecer los controles en el AMBA ante el crecimiento de casos de coronavirus

De esta manera, las personas que tengan actualmente permisos para circular en el marco de las excepciones que se fueron disponiendo para el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, deberán gestionar nuevamente esos permisos a través de la aplicación Cuidar, con precisiones que se darán a conocer en el transcurso del fin de semana.

Esta disposición no comprende a los trabajadores de actividades consideradas esenciales, que desde un primer momento circulan con sus identificaciones y certificaciones laborales, sin necesidad de gestionar el permiso a través de la aplicación Cuidar.

"El martes empezará a regir el nuevo permiso a través de la aplicación. Todos los que tienen la autorización hoy, sepan que ha caducado. El sistema les va a informar cómo tienen que sacar el nuevo permiso y les va requerir los nuevos datos adicionales", dijo el Presidente en Olivos.

Durante la conferencia , Fernández aseguró que para restringir el transporte tanto dentro de la Ciudad de Buenos Aires como el interjurisdiccional con el gran Buenos Aires se deberá renovar el el Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC).

Además, solo las personas que realizan actividades esenciales podrán movilizarse entre la provincia de Buenos Aires y Ciudad.

Esta decisión llega luego de que crecieran los contagios en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Del total de 718 casos confirmados en las últimas 24 horas en todo el país, el 94% pertenece al Amba.

Además, la región concentra más del 80% de los enfermos de Covid-19 del país desde el inicio de la pandemia.