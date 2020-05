Multaron a Google en Argentina: por qué ahora puede venir una ola de reclamos contra el buscador

Un caso ejemplar terminó en una sanción contra el gigante de Internet. Sin embargo, advierten que tuvo poco impacto económico para la empresa

La semana pasada Google fuera multada con 280.000 pesos por impedirle a una usuaria argentina el acceso a una cuenta de correo que le había sido robada.

Ahora, el titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Eduardo Bertoni, dijo que podría esperarse una mayor cantidad de denuncias contra empresas informáticas en el corto plazo pero aclaró que la normativa vigente es del año 2.000 y que la misma está desactualizada.

En diálogo con la agencia Télam, el funcionario se refirió al resonante caso de la última semana y al monto exiguo de la pena impuesta, fijó su postura sobre la transparencia de las grandes empresas a la hora de recolectar datos y además brindó detalles sobre el impacto en Argentina del mentado episodio Cambridge Analytica, en el que Facebook fue denunciado por ceder datos de sus usuarios sin consentimiento para campañas políticas.

¿Google recibió una multa de 280 mil pesos. Ese monto se encuentra lejos de las que se aplican en casos similares en otros países ¿Se debe sólo a un problema de desactualización de los montos fijados por la ley?

Entiendo que llame la atención pero hay que contar de dónde vienen esos montos. La ley de Datos personales se aprobó en el 2000 y muchas de las normas de ese entonces ponían (multas) en pesos y sin cláusulas de indexación. Se puede recordar qué se pensaba en Argentina sobre los pesos en relación con el dólar, que eran equivalentes y que eso había llegado para quedarse, pero ahora la historia cambió.

Nos encontramos con una ley que establece montos en pesos sin posibilidad de actualizarlos. Por ejemplo, prevé 100 mil pesos para una infracción grave que, en su momento, eran 100 mil dólares. La valoración de si es mucho o es poco puede ser subjetiva. Las multas que se aplican en Estados Unidos, Francia, el Reino Unido e inclusive en países de América Latina, no tienen ni punto de comparación. Por ello necesitamos una actualización de la ley.

No sólo hace años que no existe la convertibilidad cambiaria, sino que además hubo un cambio radical en la cuestión tecnológica ¿Eso también se encuentra desactualizado?

En muchas conferencias sobre la ley argentina digo, un poco en broma, que cuando se aprobó, (el CEO de Facebook) Mark Zuckerberg estaba en jardín de infantes, que no es exactamente así, pero sirve para graficar que cuando aprobamos la ley no existía ni por asomo la tecnología ni el flujo de datos actual.

Por eso escuchamos que en Europa, hace 2 años, surge una nueva regulación de datos. Argentina tiene una situación importante respecto de la regulación europea dado que desde 2003 era considerado un país que protegía adecuadamente sus datos, pero ahora estamos en revisión. Sin embargo y aunque necesitamos la actualización, podemos decir que tenemos un régimen adecuado de protección.

El buscador ya ha recibido sanciones en otras partes del mundo por el manejo que hace de los datos personales.

¿Se vienen más denuncias contra Google?

El titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Eduardo Bertoni, también habló sobre la perspectiva que puede abrirse para nuevos reclamos.

¿Cree que la difusión que tuvo este caso de Google puede servir para que se hagan más denuncias?

Este caso llegó donde llegó porque tuvimos una denuncia con fundamentos, con elementos, que nos permitió llegar a una decisión. Si bien no puedo decir que no haya conciencia sobre la protección de los datos, muchas veces no se sabe bien en qué consiste. Por eso ante una violación (de derechos) como el que había sufrido esta persona, muchos se quedan en la protesta y no acceden a los mecanismos que hay en los países como para hacer las denuncias.

La Agencia trata muchas denuncias, no todas con este impacto mediático. En un caso de hace dos años, con Yahoo, también tuvimos un pico de presentaciones y después hay una cierta relajación.

Es importante que asumamos nuestra responsabilidad como sujetos titulares de nuestros datos para tener un autoentrenamiento para mantenerlos a salvo. Nosotros insistimos en que hay que leer los términos y condiciones, fijarse que sean sitios seguros, y desde el Estado tenemos que dar una respuesta a las violaciones que puedan existir, que muchas veces nos podemos enterar de oficio pero, en su gran mayoría, tendrían que venir desde las personas.

¿Son suficientemente transparentes las grandes empresas respecto de qué datos de los argentinos recolectan y cómo los tratan?

Es difícil hacer un recorte por datos de argentinos o no argentinos. Si se puede decir que en los 'términos y condiciones' está todo lo que hacen. Si vos me decís que no está escrito de manera clara, que no es directa, es una discusión que tenemos que tener ya que también es cierto que el derecho a la información impone que se la brinde de manera clara.

Más allá de eso, lo que sucede es que por la dinámica diaria es que no le damos atención a esos términos y condiciones, porque no queremos, porque no podemos o porque necesitamos utilizarlas aunque no querramos. Hoy por hoy es necesario hacer videollamadas, hay una necesidad, y tendríamos que usar la que ofrece un nivel de privacidad más alto.

Gigante de Internet en la política de Argentina

La injerencia de grandes empresas de las telecomunicaciones digitales, como Facebook y Google en el devenir político de distintos países -y en especial de la Argentina- fue otro de los temas que abordó Bertoni.

El escándalo de Cambridge Analytica reveló el uso de datos personales obtenidos de Facebook.

Durante el affaire Facebook-Cambridge Analytica, el ex CEO de esa última empresa, Alexander Nix, admitió ante el Parlamento británico que su compañía "trabajó en Argentina" en una campaña "anti-Kirchner" ¿Pudo la Agencia dimensionar cuántos datos de argentina habían quedados comprometidos? ¿Qué se puede esperar para próximos procesos electorales?

Nosotros, el año pasado, durante el proceso electoral, hicimos una declaración sobre el uso de datos para recordar los parámetros legales. Esa guía se la pasamos a la cámara electoral para que si recibían algún tipo de denuncia nos lo hicieran saber para que hiciéramos las investigaciones. No recibimos nada, así que no podemos decir que hubiéramos avanzado en algún proceso. En el caso de Cambridge sí lo recibimos y salió publicado en su momento.

Nosotros iniciamos una investigación y desde nuestro punto de vista, nosotros no encontramos que titulares de datos argentinos estuvieran involucrados en el proceso que globalmente se conoció como el affaire Facebook-Cambridge Analytics. No podemos decir que ocurrió, sí que en nuestra investigación no surgió eso. Si surgiera, se podría continuar la investigación.