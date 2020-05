Baby Etchecopar defendió a Nicolás Wiñazki y recordó una anécdota sobre Verónica Lozano

El conductor habló de la burla que hizo la periodista de Telefé a su colega de TN por motivo de la cuarentena. Cómo calificó el hecho

Baby Etchecopar tomó partido en la pelea entre Nicolás Wiñazki y Verónica Lozano. El periodista se puso del lado de Nicolás Wiñazki en su cruce mediático con la conductora. Sus argumentos fueron contundentes.

"Ella estuvo mal. Es más, admiro a Wiñazki como periodista. Y que sea la mujer de un amigo o que sea el marido de una amiga no me invalida a que si hace una pelotudez, lo diga".

Anécdota lúgubre

"Cuando empieza, Verónica Lozano debería decirle al periodismo perdón y gracias. Realmente", lanzó Baby Etchecopar, quien añadió: "voy a contar una anécdota que no tendría que contar. Ella le recriminaba a Corcho: ‘Tu amigo Baby, que mató a un chorro’. Entonces Jorge la llevó al balcón de su casa en Barrio Parque con una pistola y tiró un tiro. Ella se estremeció. ‘Bueno, 63 de estos le tiraron a Baby. ¿Qué opinás de él ahora?’".

"Ella no es mi amiga. Entonces, entre Verónica Lozano y Wiñazki toda la vida elijo a Wiñazki, gran periodista y siempre lo admiré, de pendejo", añadió Baby, que aseguró: "nadie se ríe del dolor ajeno".

El conductor contó una anécdota sobre Verónica Lozano

Cruce

Lozano se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales este viernes por la tarde, después de burlarse al aire de Nicolás Wiñazki por un reclamo que el periodista había hecho sobre la cuarentena.

En su programa en TN, Wiñazki se refirió a la extensión de la cuarentena que el presidente, Alberto Fernández.

"Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Fui tío. Está todo bien, tuvo una hija hermosa y divina pero la vi por WhatsApp. Y mi mamá, que es la abuela de la nena, la vio por WhatsApp. Y mi papá, que es el abuelo, lo vio por WhatsApp", contó el periodista.

"¿Está bien lo que está pasando? -se preguntó- Esta cuarentena va a ser la más larga del mundo. Hasta hoy la más larga del mundo es la de Nueva York. Mis hijos no vieron a su prima y no sé cuándo la voy a ver. Mis abuelas no saben cuándo la van a ver. ¿Hace falta? Nació mi sobrina y no la vi y no sé cuándo la voy a ver... ¿Cuándo van a tener clases mis hijos? ¿Cuándo los voy a poder sacar? El Gobernador dijo que los iba a poder sacar cuando vaya de compras, en el anterior anuncio. Y ahora parece que está más inflexible que nunca, que hay que aislarse todavía más y más... ¿Hasta cuándo?"

La cuarentena generó un cruce entre Verónica Lozano y Nicolás Wiñaski

Lozano recibió en el programa por Telefe al doctor Jorge Tartaglione, quien manifestó su "preocupación" por "la militancia anticuarentena". En ese instante la pareja de Jorge Corcho Rodríguez lo interrumpió y, con tono jocoso, dijo: "Wiñazki… ‘Nació mi sobrina y no lo pude ver. Y mi abuela no pudo ver a mi sobrina’".

"Bueno, no sé qué dijo pero lo veo en mucha gente", comentó Tartaglione. A lo que Lozano agregó, con el mismo tono de voz que en su comentario anterior: "Así lo dijo: ‘Estoy muy enojado’". Tras estas palabras no volvió a hacer referencia al respecto, pero durante horas los usuarios de las redes sociales se manifestaron sobre este gesto.