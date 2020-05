Milei explotó: ¿qué dijo ante las críticas porque cobró dinero de la Anses?

¿Cuáles fueron los argumentos que usó el economista liberal para replicar las críticas sobre el cobro de parte de su salario con ayuda estatal?

El economista liberal Javier Milei cobró parte de su sueldo de abril gracias al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que asiste a las empresas que vieron sus ingresos afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno.

El dato fue difundido por medios digitales y redes sociales afines al oficialismo el martes, y Milei se limitó al principio, como informó iProfesional en esta nota, a compartir en su perfil en Twitter ese mismo día un tuit de su colega kirchnerista Agustín D'Attellis

Pero este miércoles, el economista liberal salió a defenderse a través de Twitter y explicó que no pidió el beneficio ni tiene injerencia en la forma en que se financia la empresa para la que trabaja.

"Mirá lo que publicaba hace 10 días el vocero no oficial de @alferdez. El Tweet amenaza a quienes critiquen al Gobierno. ¿No sabe que los ATPs son pedidos por empresas no por individuos? ¿El trabajador es responsable del modo que su empleador se financia? App Cuidar = TERRORISMO", escribió Milei recordando un tuit del diputado porteño por el Frente de Todos Leandro Santoro.

Mirá lo que publicaba hace 10 días el vocero no oficial de @alferdez . El Tweet amenaza a quienes critiquen al Gobierno.¿No sabe que los ATPs son pedidos por empresas no por individuos?¿El trabajador es responsable del modo que su empleador se financia?App Cuidar = TERRORISMO pic.twitter.com/zh8WDQKiwP — Javier Milei (@JMilei) May 27, 2020

Y agregó: "¿Sabrá Leandro Santoro, la AFIP y ANSES que revelar información fiscal constituye un delito? ¿El presidente @alferdez mirará a otro lado frente a semejante violación de las garantías individuales? ¿Avalará la persecución por parte del Estado de quien piensa distinto?

¿Sabrá Leandro Santoro, la AFIP y ANSES que revelar información fiscal constituye un delito?¿El Presidente @alferdez mirará a otro lado frente a semejante violación de las garantías individuales?¿Avalará la persecución por parte del Estado de quien piensa distinto? — Javier Milei (@JMilei) May 27, 2020

"En el traspaso de la información desde AFIP a ANSES sucede que tomó lugar una filtración para perseguir a los que piensan distinto. ¿Acaso el Presidente @alferdez permitirá en su Gobierno que se persiga al que piensa distinto?", completó Milei.

FALACIA EL ESTADO TE CUIDA1. No es cierto que pague parte de tu sueldo, ya que el Estado no genera riqueza sólo se la roba a otros vía impuestos.2. Si paga con deuda son impuestos futuros y castiga a no votantes y niños por nacer3. Si emite dinero cobra impuesto inflacionario. — Javier Milei (@JMilei) May 27, 2020

El economista liberal aclaró que no fue él quien solicitó el beneficio del ATP sino la empresa para la que trabaja y criticó a los defensores de la intervención estatal. "FALACIA EL ESTADO TE CUIDA: 1. No es cierto que el Estado pague parte de tu sueldo, ya que el Estado no genera riqueza sólo se la roba a otros vía impuestos. 2. Si paga con deuda son impuestos futuros y castiga a no votantes y niños por nacer 3. Si emite dinero cobra impuesto inflacionario", explicó Milei.

El origen de la polémica sobre Milei

Javier Gerardo Milei, tal el nomnre completo del economista, cuya actividad es la de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, aunque también trabaja en relación de dependencia en una empresa del grupo Eurnekian, cobró el ATP el 7 de mayo, según consta en los registros oficiales de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), de acuerdo al diario digital El Destape.

Captura de pantalla del cobro de ATP de Milei . Fuente: El Destape.

Milei aseguró este mes en diferentes declaraciones periodísticas que la cuarentena estuvo bien aplicada durante su primera etapa, porque fortaleció al sistema de salud, "pero ahora tiene que cambiar". Y argumentó que se necesitan "100 días de Covid para igualar el número de gente que muere en el planeta tierra durante 24 horas".

Sobre los infectólogos, sostuvo que "opinan de cualquier cosa y que son bastantes flojos en matemáticas además de que tienen un problema de magnitudes" y le recomendó al Gobierno "ir a otro modelo" aprovechando la ventaja de conocer la experiencia de otros países.

"Si entendemos que la gente de más de 65 años son de riesgo, deberían dejar salir a los menores que son el factor que más empuja la economía. Con protocolos, con sistemas de detección rápida. Es falso el dilema de la salud o la economía, vamos a terminar siendo 45 millones de muertos pero de hambre", afirmó.

El programa ATP permite que empresas soliciten que la Anses les transfiera la mitad del salario de los trabajadores por hasta dos salarios mínimos. Ante el creciente número de casos de grandes empresas con espalda financiera suficiente pero que sin embargo acudieron al Estado para pedir subsidios, el Comité de Monitoreo y Evaluación encomendó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que remita al Banco Central (BCRA) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la nómina de empresas con más de 800 trabajadores que accedieron al beneficio del programa, según informó el diario digital El Destape.

Esta revisión del ATP y otras medidas del Gobierno abrieron la posibilidad de que se registre una estampida de empresas que adhirieron al programa.

Milei confirma el cobro del ATP

Milei confirmó implícitamente la versión que el martes se difundió en medios y redes sociales al compartir en su perfil en Twitter un tuit de su colega kirchnerista Agustín D'Attellis:

Una cosa es pensar diferente y otra vender pescado podrido. Las cosas como son. @JMilei no pidió un subsidio al Estado. Lo hizo su empleador. El tipo no puede renunciar al sueldo según de donde venga la financiación del mismo.Debatamos ideas,sino se desvirtúa todo y no está bueno — Agustín D'Attellis (@adattellis) May 27, 2020

"Una cosa es pensar diferente y otra vender pescado podrido. Las cosas como son. @JMilei no pidió un subsidio al Estado. Lo hizo su empleador. El tipo no puede renunciar al sueldo según de donde venga la financiación del mismo. Debatamos ideas, sino se desvirtúa todo y no está bueno", dijo D'Attellis.

En la misma red social usuarios recordaron que Milei se solidarizó con D'Attellis cuando el economista kirchnerista fue acusado de comprar más dólares que los permitidos en uno de los cepos cambiarios de la década pasada.

Milei confirmó implícitamente que cobra una parte de su salario con ayuda del Estado.

¿Qué es el ATP?

Datos oficiales muestran que, en el mes de mayo, el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) ayudó a más de 244 mil empresas de hasta 200 trabajadores que recibieron asistencia para el pago de sueldos, a las cuales les garantizó un promedio del 64% del salario neto.

Como informó iProfesional, en el Gobierno no descartan la divulgación de la lista completa de empresas que reciben la ayuda oficial.

Según surge de los registros del ATP, en este primer mes de vigencia del programa, fueron beneficiados 2,3 millones de asalariados, de los cuales 1,7 millones trabajan en empresas de hasta 200 empleados, lo que representa un 74% del total de las compañías que recibieron ayuda. Estas empresas recibieron el 70% del monto total que el Estado invirtió en la ATP.

Fuentes oficiales indicaron que en junio "vamos a estar pagando parte de los salarios de 300.000 empresas, para un total de 2,7 millones de trabajadores". Esto implica un aumento del 20% respecto al mes de mayo.

"No hay que perder el foco de que el plan ATP sirve para proteger empleos y empresas. De hecho, la eventual caída de empresas se traduce en empleos que se pierden y eso no se regenera de un día para el otro", agregaron.

El programa de ayuda estatal contempla el pago de un salario complementario, con piso mínimo de un salario vital y móvil, y un tope de hasta dos salarios vitales y móviles para las empresas que hayan registrado caídas en sus índices de facturación.

Las bases de datos del comité evaluador permiten determinar que el 87% de los trabajadores beneficiarios de la ATP cobraron por lo menos el 50% de su salario. Por razones obvias, la cobertura del salario es mayor, e incluso llega al 100%, cuanto menor sea la remuneración percibida por el trabajador.

Es por eso que al 16% de los trabajadores que menos gana se le cubre todo el salario; posteriormente, al segmento que gana entre 16.875 y 33.750 pesos netos (el 28% del total), se le cubre entre el 50 y el 100%.

Quienes ganan entre $33.750 y $67.500 (el 43% del total) se les cubre exactamente la mitad. Por último, a quienes ganan más de $67.500 (13% del total), se les cubre un tope de $33.750, es decir, menos de la mitad.

Las empresas que recibieron la ayuda fueran evaluadas por el comité de evaluación y monitoreo del programa ATP que coordina el jefe de Gabinete Santiago Cafiero junto a la vicejefa Cecilia Todesca Bocco, y que integran los ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo, Martín Guzmán, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó de Pont; y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

Según se informó en la decisión administrativa 887/2020 publicada en el Boletín Oficial, las microempresas de menos de 10 empleados, en donde las remuneraciones son menores, la ATP cubre en promedio el 72% del salario neto de los trabajadores. Pero a medida que una empresa va creciendo en tamaño ese porcentaje desciende, hasta llegar al 51,1% en las empresas de más de 800 trabajadores.

La cobertura del salario es mayor en las mujeres: 65,3% contra 58,9% de los varones, y en los jóvenes menores de 30 años, con un 68,6% contra 60,9% en el promedio.

En esta línea los datos subrayan la mirada federal del programa, siendo los trabajadores de las provincias del NOA y el NEA los más beneficiados en cuanto a cobertura del salario: en Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán, Misiones y Catamarca, el Estado cubre más del 66% del salario, mientras que el promedio del país esa cifra es del 60,9%.