Video: el saludo de Gildo Insfrán y Alberto Fernández, sin distancia social ni barbijo

La imagen del saludo el gobernador formoseño y el presidente Alberto Fernández generó la reacción de las redes sociales. Cómo fue el encuentro

La imagen del saludo entre el gobernador formoseño, Gildo Insfrán y el presidente Alberto Fernández (fraternal, con besos y abrazos) se dio cuando el Gobierno nacional mantiene la prohibición de acercamiento físico para mitigar los efectos del coronavirus.

El cálido abrazo, luego de la conferencia de prensa del jefe de Estado nacional, duró varios segundos mientras el gobernador le hablaba al oído al presidente, que se reía de los comentarios.

Después del saludo, ambos agarraron el barbijo que los esperaba sobre la mesa.

Alberto Fernández calificó a Insfrán como "uno de los mejores políticos" de una provincia con más del 80% de las familias con distintos grados de informalidad y vulnerabilidad social. Acá sin barbijos y abrazándose. Vos mientras tanto quédate en casa pic.twitter.com/eCUaghhyOE — mavica (@mavica7) May 29, 2020

Otro video

En otro video que circula por las redes sociales se lo ve a Fernández, con el tapabocas por debajo de la boca, en una breve caminata a poca distancia de una manifestación de la que extrae un celular para tomarse una selfie con algunos de sus seguidores que lo vitoreaban.

El medio local Radio Formosa consignó que el encuentro entre Alberto Fernández y los simpatizantes se realizó antes de ingresar al Hospital Odontológico de Formosa donde iba a brindar una conferencia de prensa.

Fernando Iglesias, diputado de Juntos por el Cambio, se hizo eco de lo sucedido y compartió en su cuenta de Twitter las imágenes.

A pesar de que Formosa -como Catamarca- no registró ningún caso de coronavirus desde el inicio de la pandemia en la Argentina y se encuentra en una fase de flexibilización de las restricciones, las concentraciones masivas aún no están permitidas. Recién, desde esta semana, tan sólo se autorizaron los encuentros familiares de no más de diez personas, los domingos y feriados entre 9 y 16 horas.

Alberto Fernández visitó Formosa por primera vez desde que asumió como presidente

La actividad presidencial en Formosa

El presidente Alberto Fernández visitó Formosa en lo que fue el primer viaje a esa provincia, y luego se dirigió a Misiones en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. El Jefe de Estado estuvo en ambas provincias junto a la Primera Dama, Fabiola Yañez.

"Ya estamos trabajando en la post pandemia para ver cómo ponemos en marcha la economía", expresó el jefe de Estado en la capital provincia, en donde fue recibido por el gobernador Gildo Insfrán, quien lo acompañó a recorrer el Estadio Cincuentenario ambientado como hospital de campaña para la atención e internación de pacientes leves de coronavirus.

Desde allí el Presidente se dirigió poner en marcha el Hospital Interdistrital Evita, destinado, en cambio, a enfermos graves de Covid-19.

La provincia gobernada por Gildo Insfrán no registró casos de coronavirus

Culminada su actividad en este nosocomio cruzó caminando al vecino Hospital Odontológico, donde, tras ser declarado Huésped de Honor, el presidente Fernández encabezó un acto con firma de convenios entre el gobierno nacional y provincial, en diversos ámbitos.

Fernández advirtió que la situación de aislamiento social y parálisis económica para frenar el contagio del nuevo virus es muy distinta en las diferentes regiones de Argentina: "El país centralista piensa que estamos en una cuarentena que no permite producir, pero no es así, ya que el aislamiento -con pocas excepciones- solo queda suscripto a la región del AMBA, al Chaco y en menor medida a Córdoba".

Por otra parte, aseguró: "Cuando hablamos de la cuarentena, solo lo hacemos pensando en la salud de la gente. Va a haber un día después de la pandemia y vamos a estar produciendo y poniendo de pie a la Argentina".