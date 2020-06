Flow lanza la serie "Los Internacionales" y suma nuevos contenidos exclusivos

Se trata de una súper producción del género policial ambientada en la crisis político- económica de 2001. Qué otras novedades ofrece la plataforma

En medio de la cuarentena, los argentinos se han volcado al consumo de contenidos audiovisuales. En este marco, la plataforma Flow tuvo un gran crecimiento y responde a sus usuarios con una renovada y amplia propuesta, que incluye series, películas y musicales, entre otros.

El punto más destacado del mes lo constituye la serie "Los Internacionales", una producción de alta jerarquía que se ofrece completa en Flow.

Protagonizada por Cecilia Roth y Juan Pablo Shuk, la ficción está basada en una historia real sobre la novela periodística de Nahuel Gallota La conexión Bogotá, que narra la historia de una banda de ladrones colombianos que deciden viajar a Argentina para llevar adelante una sucesión de robos.

En 2001, muchos argentinos se ven obligados a quitar sus ahorros y pertenencias de los bancos frente a la profunda crisis política y económica. En este contexto, el equipo de Los Internacionales aprovecha el caos para llevar adelante operativos en departamentos y casas, haciéndose de importantes sumas de dinero y joyas, y transformándose así en una leyenda.

Son 8 capítulos que mantienen la tensión de la época durante toda la serie. Recrean con gran realismo las escenas de una argentina conmovida por la profundidad de la crisis que mantuvo en vilo a toda la sociedad y que tuvo en la Justicia un contra papel determinante.

Una súper producción internacional

Rodada en Bogotá y en Buenos Aires, esta gran producción involucró a más de 200 profesionales durante 65 jornadas.

Encabezada por Cecilia Roth –una de las actrices más reconocidas y premiadas de habla hispana- y Juan Pablo Shuk –Narcos, Pasión de Gavilanes, El Ministerio del tiempo, Escobar: El Patrón del mal–, cuenta también con un elenco estelar.

El reparte está integrado por Rafa Ferro, Boy Olmi, Carlos Santamaría, Gustavo Garzón, Rami Herrera, Sebastián Osorio, Camilo Amores, Christian Vega, Laura Perico y Susana Varela.

Los internacionales es una coproducción de Viacom International Studios (VIS), The Mediapro Studio, Telecom y Olympusat.

La serie está disponible completa en Flow, para poder ver desde cualquier dispositivo y todos los miércoles, a las 23:15, un capítulo nuevo de la serie por Telefé.

Flow, con nuevos contenidos y alianzas internacionales

Con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento al momento de disfrutar contenidos en múltiples pantallas, Flow –la plataforma de contenido en vivo y a demanda de Telecom– continuó evolucionando su propuesta de programación y contenidos On Demand, durante los meses de aislamiento obligatorio.

Esto generó que su uso creciera en los formatos tradicionales, en los distintos dispositivos y en las horas promedio de uso por parte de cada cliente.

Durante los últimos meses de aislamiento, Flow continuó sumando contenidos de calidad a su programación a demanda, destacando nuevos stripe de búsqueda diferenciales (por nuevos géneros, como los educativos, películas directas del cine, o especiales de música exclusivos) e incorporando más canales y señales internacionales.

- MANIJOMIO, un canal exclusivo por y para adolescentes

Se trata de una nueva experiencia de contenidos novedosa, multipantalla y on demand, con lenguaje y códigos propios de los jóvenes y adolescentes.

Algunas de las personalidades que aportan contenidos a Manijomio.

Entre los integrantes de Manijomio se encuentran influencers argentinos reconocidos como Julián Serrano y Mariano Bondar, las actrices y modelos Mara Lu y Milagros Garay y los streamers de gaming Jeanki y The Hectorino, entre otros.

Se puede ver en el canal 600 de Flow y on demand.

- Atrescine, el mayor distribuidor de cine español del mundo

Producto de esta alianza internacional, se sumaron a la plataforma de entretenimiento grandes títulos españoles para ver a demanda.

Entre los contenidos más destacados se pueden mencionar: Extraños, Heroína, Las Maras, Los Aires Difíciles, Nubes de Verano, Besos para todos, El amor perjudica seriamente la salud, Sobreviviré, Tierno verano de lujurias y azoteas, entre otros.

Atrescine se ubica en el canal 328 de Flow.

- Nuevos contenidos exclusivos de música

En mayo Flow estrenó en exclusiva "Nada fue un error", el documental autobiográfico que recorre el camino artístico de COTI, desde sus comienzos hasta llegar a su gran concierto en el Teatro Colón.

"Nada fue un error" recorre la biografía de COTI.

A lo largo del documental se muestran fragmentos de canciones grabadas, ensayos, testimonios del artista, sus músicos, en una descripción completa de su carrera a lo largo de todas sus presentaciones. Se puede volver ver a demanda en el stripe de música destacado.

Además, a través de Flow los usuarios pudieron seguir en vivo por streaming los 2 días del Quilmes Rock 2020, el festival que volvió a escena luego de 7 años de ausencia y convocó a más de 50 artistas y destacados músicos del rock nacional. Se vio por medio del Canal Flow Music XP, en el 605 de Flow.

Cómo fue el crecimiento de Flow

El éxito de Flow generó sólo en el último mes más de 13 millones de views de contenido a demanda, generando un crecimiento del 93% comparado con los meses previos a la cuarentena.

Las horas de uso de la plataforma por parte de los clientes se incrementaron en más del 51%. Y creció más del 250% su utilización a través de notebooks o PC, producto de su mayor uso en los hogares a través de los dispositivos conectados.

En el top 10 de contenidos a demanda más vistos durante la cuarentena se destacan: This is Us, Homeland, Game of Thrones, La Otra Mirada, Counterpart, Outlander, The Walkind dead, The Handmaid ´s Tale, Westworld y Sex and the city.