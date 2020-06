Tiene 14 años y predijo el estallido de coronavirus: ahora anticipa que se viene nuevo desastre mundial

Un joven astrólogo de solo 14 años predijo que llegaría "una enfermedad mortal a todos los rincones del mundo". Pero eso no fue lo único que anticipó

Su nombre es Abhigya Anand. Se trata de un joven astrólogo de 14 años que nació en la India, y que se popularizó por las redes sociales luego de que muchos empezaran a decir que él predijo el coronavirus desde agosto de 2019 y que ahora pronostica lo que le deparará al mundo en los próximos meses con el brote, e incluso luego del mismo, son la posible llegada de superbacterias.

En un video que publicó en su canal de YouTube a mediados del año pasado, advertía que "una enfermedad mortal llegará a todos los rincones del mundo", y que comenzaría en noviembre de 2019.

Titulado como "Severe Danger To The World From Nov 2019 To April 2020 (Severo daño para el mundo desde noviembre de 2019 a abril de 2020)", dio la vuelta al mundo por " haber anticipado el coronavirus", y llega a popularizarse en Argentina, cuando ya cuenta el país con más de 20.000 casos de esta enfermedad.

Pero eso fue solo una parte. El joven también predijo que el próximo 5 de septiembre el mundo estará libre de la covid-19.

Si bien también señala que el 20 de diciembre de este año se presentará una situación aún más dramática, la cual continuará hasta marzo del 2021. Si bien no aclara con detalles a qué se refiere, hay quienes consideran que se podría tratar de una segunda oleada del coronavirus en el mundo.

En uno de sus últimos videos, Anand advirtió que el brote del coronavirus en el mundo terminaría el 29 de mayo de 2020. Sin embargo, después aclaró que ese día el número de casos empezaría a disminuir gradualmente, más no que sería el fin de la pandemia.

Según el joven, solo podremos protegernos de estos brotes si ganamos inmunidad.

"Mis queridos amigos, el coronavirus no terminará el 29 de mayo. Simplemente comenzará gradualmente a disminuir después de esta fecha. La gente tiene que entender y escuchar adecuadamente. Sin embargo, esta pequeña reducción en la propagación del coronavirus estará allí solo por dos días", dijo en su momento el astrólogo.

Coronavirus y superbacterias

Abhigya también afirmó que las estrellas le dijeron que nada bueno sucederá en el mundo hasta finales de junio de este año, y que el covid-19 se desacelerá partir de julio.

Pero eso no es todo: según el joven, habrá más brotes, incluso sí los científicos logren hallar la vacuna.

"Podemos encontrar una vacuna para el covid-19, pero vendrán más virus. Llegarán superbacterias. Entonces, lo más importante es nuestra inmunidad, que debe desarrollarse al comer productos orgánicos, al consumir todo lo que sea orgánico", agregó.

Habrá más brotes de covid-19 , incluso sí los científicos logren hallar la vacuna.

"Solo si ganamos inmunidad podremos protegernos de estos brotes de pandemia en el futuro", advirtió.

Y dio como pauta cuidar la naturaleza: "Debemos dejar de matar animales y dañar a la madre naturaleza, ya que estamos aumentando nuestro karma y si lo hacemos tendremos que enfrentarnos a la ira de la madre tierra". El video, titulado "predicciones para 2020-21, fue anulado por Youtube por "infringir los lineamentos de la comunidad".

Quién es Abhigya Anand

Abhigya Anand nació en Karnataka, un estado del suroeste de la India. Es un joven precoz: además de astrólogo, es arquitecto y analista de valor de oro. Según ZeeNews, obtuvo un posgrado en Microbiología ayurvédica y fue la persona más joven en graduarse en su licenciatura en Vastu Shastra, una antigua doctrina hinduista que trata sobre la influencia de las leyes de la naturaleza en las construcciones humanas.

Con su hermana tienen un canal con más de 700 videos, 300 de los cuales son sobre astrología, Vastu Shastra y medicina ayurvédica.