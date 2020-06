Grabois: "Moreno es un hipócrita y un sinvergüenza, tiene la típica actitud del traidor"

El dirigente social salió al cruce de las críticas que formuló el exsecretario de Comercio. "Se dedica a trabajar para sectores que antes enfrentaba", dijo

El referente de la UTEP y dirigente social Juan Grabois calificó de "hipócrita y sinvergüenza" al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por sus declaraciones en contra de la medida de intervención de la empresa Vicentin anunciada por el gobierno.

El ex funcionario había sostenido que el presidente Alberto Fernández "no tiene facultades" para establecer la intervención y que la medida se toma "con una ley de Videla". "Moreno se dedica a trabajar para los sectores que antes decía enfrentar, me da vergüenza ajena. Tiene la típica actitud de un traidor", replicó Grabois.

El exsecretario de Comercio había cuestionado la decisión de intervenir la empresa Vicentin

"Tiene el peronómetro"

"Moreno piensa que tiene el peronómetro y lo usa para fustigar una medida recontra peronista. Lo hace por resentimiento, porque tiene la enfermedad del narcicismo y no tiene lugar en este gobierno", añadió.

En diálogo con Radio Am 530, Grabois sostuvo que "la expropiación es una medida de justicia por la estafa que implicó Vicentin y es una herramienta que puede servir para la soberanía alimentaria". En ese sentido, planteó que "hay que abandonar la idea de la divinización de la propiedad privada, porque la propiedad privada no es un derecho absoluto" y definió: "El financiamiento de la política social tiene que venir de divisas de las exportaciones, que son el patrimonio del trabajo colectivo de los argentinos".

"El financiamiento de la política social tiene que venir de divisas de las exportaciones", dijo Grabois

"Defender la medida"

"Frente a la ofensiva de los sectores que defienden los intereses de Vicentin, estamos dispuestos a defender la medida. Si hay conflicto, es bueno para el bien común, y es necesario apoyar al gobierno, sin perder la capacidad de criticar", amplió. En ese sentido, el dirigente planteó que "una vez que tomás una decisión, hay que avanzar en ese rumbo, no podemos retroceder".

El Presidente también le había respondió a Moreno, quien había dicho que la Casa Rosada no podía intervenir la empresa Vicentin. "Celebro que Moreno se preocupe por la legalidad de la intervención antes de que entre con guantes de box y matones a una asamblea [por su irrupción en el Grupo Clarín]", dijo Fernández.

Pocas horas después, Moreno redobló la apuesta: "Queda claro que el Presidente mostró la hilacha, tiene que ser prudente". "Tomó los argumentos de los accionistas del sector privado, se apoya en los argumentos que atentaban contra los intereses del Ejecutivo que yo representaba", señaló al matutino La Nación.

El proceso de intervención de Vicentin será llevado a cabo por el economista Gabriel Delgado, que tendrá la misión de "rescatar" la compañía que tiene una deuda total de U$S1.350 millones e ingresó en un concurso preventivo de acreedores. A su vez, el Ejecutivo anunció que buscará la expropiación de la empresa en el congreso y que será gestionada por YPF Agro.

En este sentido, Moreno rechazó de plano una de las patas del anuncio. "Me opongo a la intervención, no a la expropiación. Lo que no puede el Presidente, de ninguna manera, es intervenir una compañía. Imagínese lo que hubiese sido esta potestad con Macri, no queda nada".