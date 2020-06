¿Tenés mascotas?: estos son los síntomas de coronavirus en perros y gatos

El virus que origina la pandemia también se contagia a animales como perros y gatos. Qué tener en cuenta en el caso de las mascotas

Los perros y gatos son, para muchos argentinos, miembros importantes de la familia. Por eso, en esta época de pandemia surge la duda sobre si los animales pueden también resultar afectados por el virus Covid 19.

El hecho es que las mascotas más populares, como son los gatos y los perros, también pueden ser víctimas del coronavirus. De hecho, son varios los animales que pueden contraer la enfermedad, pero las primeras investigaciones realizadas en diversas partes del mundo se han enfocado en aquellos que tienen contacto frecuente con los seres humanos.

Los perros tienden a sufrir de COVID-19 sin mostrar ningún síntoma externo. Sin embargo, los gatos infectados pueden toser, estornudar y tener fiebre y secreciones por la nariz y los ojos. En algunos casos la enfermedad puede manifestarse por síntomas de infección intestinal aguda como vómitos y diarrea.

De acuerdo a los especialistas del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia, casos de contagio natural con COVID-19 de perros, gatos y visones (y en condiciones de zoológico, también de felinos grandes como tigres y leones) se registraron en Hong Kong, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Alemania y España.

El paseo al perro ha sido una de las actividades permitidas en cuarentena.

Alerta por contagio en gatos

Estudios de laboratorio realizados en China mostraron que el SARS-CoV-2 se reproduce en pequeñas cantidades en perros, cerdos, pollos y patos, pero eficazmente en hurones y gatos, indica Sputnik.

La transmisión intraespecífica en gatos y hurones también se detectó en condiciones de laboratorio. Es decir, un animal podría infectar a otro de la misma especie si estuvo en contacto con él.

No obstante, los científicos han subrayado que la OMS no tiene todavía pruebas de que este coronavirus pueda transmitirse de un animal a un humano. Por eso de momento los propietarios de mascotas no tienen nada que temer.

Estudios revelaron que los gatos son más suceptibles de contagio que los perros.

Los argentinos y las mascotas

Según una encuesta de la consultora Focus Market difundida este año, mensualmente los argentinos hacen más de 200.000 búsquedas por alimentos para mascotas, lo cual representa un 54% más que en 2018.

Además, el interés en el término "alimento para perros" ha aumentado un 117% en 2019 en comparación con 2018. En este sentido cabe mencionar que las búsquedas corresponden 67% a perros y 33% a gatos.

Argentina lidera el ránking mundial de perros por habitante, ya que el 66% de los argentinos tiene a un perro por mascota. ¿Cuánto es a nivel mundial? ¡La mitad! La tendencia es del 33%, lo cual indica que a los argentinos les gustan mucho los perros, tener mascotas y todo lo que ello implica. Así lo indican los números arrojados por Focus Market.

Los argentinos con gatos, sin embargo, no se quedan atrás. Este grupo también supera la tendencia mundial de tener a un gato por mascota ya que en el país un 32% tiene gatos, mientras que a nivel global sólo un 23%.