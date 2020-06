El fallo de la Corte de Estados Unidos a favor de los inmigrantes en los diarios del mundo

La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de los inmigrantes menores de edad que entraron ilegalmente al país llevados por sus padres, conocidos en Norteamérica como "dreamers" (soñadores en inglés).

El máximo tribunal declaró ilegal la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump que suspendía el programa de acogida a estos menores indocumentados, lanzado por el expresidente Barack Obama y llamado DACA.

La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció este jueves contra a orden ejecutiva del presidente republicano que quería terminar con el programa que beneficia a unos 700.000 jóvenes que residen en el país "sin papeles".

El alto tribunal secundó así la opinión de tribunales inferiores y consideró que sería "caprichoso" y "arbitrario" poner fin al programa adoptado por el presidente demócrata Barack Obama en 2012 para dar protección contra las deportaciones y permisos de trabajo a estos jóvenes, principalmente oriundos de América Latina y muchos de los cuales no recuerdan su país de origen.

Este programa permite a los jóvenes indocumentados trabajar, estudiar y conducir legalmente en el país en el que fueron a vivir con sus padres. También aportan con sus impuestos.

Esta es una de las decisiones más esperadas del año para la Corte Suprema, y debido a que los jueces conservadores son mayoría, había expectativa de que podía ser desfavorable a lo que ya habían decidido tribunales menores.

Finalmente, el magistrado John Roberts sumó su voz a la de los cuatro jueces progresistas para apoyar la permanencia del programa. Fue una decisión ajustada, por 5 votos a favor y 4 en contra.

Así, el Tribunal Supremo tachó de ilegal la decisión del presidente Trump, de poner fin al programa. "No estamos decidiendo si DACA o su terminación son políticas fundadas. Nos referimos sólo a si la agencia cumplió con los requerimientos de procedimiento que le otorgaran una explicación razonada para su acción", escribió Robert en el acta.

"Yo me estaba preparando para lo peor", contó a la AFP Jesús Contreras un paramédico que vive en Houston que estaba en un limbo legal desde que Trump decidió terminar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2017.

"Todavía tenemos que luchar por tener una legislación, pero tengo una buena sensación de saber que estamos protegidos y a salvo, al menos por ahora", agregó Contreras.

Los diarios de todo el mundo reflejaron la decisión de la Corte Suprema Norteamericana en sus tapas.

"En un golpe a la decisión de Trump, la decisión de la Corte apoyó a los dreamers", tituló el New York Times.

Otro de los principales diarios norteamericanos, el Washington Post, escribió que la "Corte Suprema bloquea la apuesta de Trump para terminar el DACA".

En una línea algo diferente, el Boston Globe indicó que "La Corte protege al DACA, por ahora".

Incluso el diario El País de España llevó a su tapa la noticia con una foto y tituló: "La Corte frena la deportación de jóvenes inmigrantes de Trump".

Como era de esperarse, al darse a conocer el fallo el presidente Trump reaccionó inmediatamente.

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020