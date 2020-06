Lizy Tagliani confirmó que tiene coronavirus: "La angustia es inevitable"

La conductora de TV reveló que le dio positivo el test de Covid-19. Una persona de su equipo de producción ya había sido confirmada como contagio

La humorista y conductora Lizy Tagliani confirmó hoy en su perfil de su cuenta de Twitter que dio positivo para Covid-19.

"Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. No tengo ningún síntoma. Les pido unos minutos, quiero procesar esto y contesto todo", pubicó Tagliani este viernes al mediodía en la red social.

Un rato después de esa publicación, Lizy dio más detalles en diálogo con el noticiero de Telefé.

"La angustia es inevitable, por más que esté sana. El hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa se haya contagiado por mí es muy estresante. A mí me duele mucho, no se me ocurriría herir a nadie", dijo entre lágrimas la conductora.

Y agregó: "También tengo que llevarle tranquilidad a la gente, porque yo no me lo contagié ayer. Mínimo lo tengo desde el domingo o lunes. Hoy me dieron el resultado. No es que uno la va a pasar mal, salvo que sea una persona con algún tipo de riesgo".

Coronavirus en TV: ya se había detectado un caso cercano.

En aislamiento

Días atrás, por la misma red social, la conductora había contado que se encontraba en aislamiento preventivo en su casa porque un productor del programa "El Precio Justo", que ella conduce por Telefé, tenía coronavirus.

El programa televisivo no se transmitía en vivo desde el pasado viernes debido a que una de las personas que trabaja en la producción dio positivo para Covid-19, según lo confirmó la empresa Viacom, propietaria de Telefé, a través de un comunicado emitido en los últimos días.

Tagliani junto a Floppy, su amiga que también dio positivo en el test de coronavirus

Además, la empresa había informado que tanto Lizy como el resto de los trabajadores y participantes del programa habían sido aislados por prevención.

El pasado lunes, y tras darse a conocer la noticia, la humorista escribió en su perfil de Twitter:"Gracias a todos por preocuparse. Un compañero de nuestro equipo dio positivo en coronavirus, por eso voy a cumplir con los 14 días de aislamiento preventivo como lo indica el protocolo. Gracias por estar siempre. Los quiero!".

Rodríguez Larreta se sometió a un segundo test

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, obtuvo hoy un segundo resultado negativo en su test para coronavirus, por lo que retomará su actividad oficial.

Así lo confirmaron fuentes cercanas al mandatario de la Ciudad, que había decidido mantenerse aislado hasta saber el resultado de la segunda prueba, que nuevamente dio negativo para COVID-19.

El jefe de Gobierno porteño se había sometido al primer testeo tras haber estado en contacto con la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, quien tiene la enfermedad.

Con este resultado, Rodríguez Larreta confirma que no se contagió coronavirus, por lo que volverá a su actividad normal.

La preocupación por la salud de los funcionarios se elevó luego de que se conociera el caso positivo del intendente Martín Insaurralde.