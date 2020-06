"¡Pelotudos!": por qué Milei estalló de furia contra los infectólogos

El economista cargó contra el grupo de especialistas que asesoran al Gobierno sobre las medidas a tomar para paliar los efectos de la pandemia. Qué dijo

El economista Javier Milei volvió a generar una fuerte polémica en las redes sociales. En esta ocasión, insultó a los los infectólogos que asesoran al gobierno de Alberto Fernández, a quienes califico de "pelotudos", porque -según él- dijeron que la pandemia de coronavirus "sería como la peste española".

"Los PELOTUDOS de los infectólogos amenazaron que el COVID-19 sería como la peste española la cual infectó 1/3 del planeta y mató al 2% de la población", publicó en su cuenta de Twitter el economista liberal.

Los PELOTUDOS de los infectólogos amenazaron que el COVID-19 sería como la peste española la cual infectó 1/3 del planeta y mató al 2% de la población.Hoy el mundo acumula 8,5 millones de infectados, esto es cerca del 0,1%.Acepten el ERROR manga de hijos de recontraremil putas. — Javier Milei (@JMilei) June 19, 2020

"Hoy el mundo acumula 8,5 millones de infectados, esto es cerca del 0,1%. Acepten el ERROR manga de hijos de recontraremil putas", concluyó Milei en un mensaje que cosechó gran repercusión en la red social.

Además, Mileí polemizó con un usuario que lo trató de "estúpido" por cuestionar las medidas del Gobierno. "Retrasado no te das cuenta que si fuera como la peste española tendríamos casi 160 millones de muertos en el mundo...? unos 400.000 por día... Sabías que el mundo hoy acumula 450.000? Podés pensar imbécil?", disparó Milei.

Milei y la polémica por recibir ayuda estatal

El economista liberal Javier Milei cobró parte de su sueldo de abril gracias al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que asiste a las empresas que vieron sus ingresos afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno.

El dato fue difundido por medios digitales y redes sociales afines al oficialismo a fines de mayo, y Milei se limitó al principio, como informó iProfesional en esta nota, a compartir en su perfil en Twitter ese mismo día un tuit de su colega kirchnerista Agustín D'Attellis

Pero, después, el economista liberal salió a defenderse a través de Twitter y explicó que no pidió el beneficio ni tiene injerencia en la forma en que se financia la empresa para la que trabaja.

"Mirá lo que publicaba hace 10 días el vocero no oficial de @alferdez. El Tweet amenaza a quienes critiquen al Gobierno. ¿No sabe que los ATPs son pedidos por empresas no por individuos? ¿El trabajador es responsable del modo que su empleador se financia? App Cuidar = TERRORISMO", escribió Milei recordando un tuit del diputado porteño por el Frente de Todos Leandro Santoro.

Mirá lo que publicaba hace 10 días el vocero no oficial de @alferdez . El Tweet amenaza a quienes critiquen al Gobierno.¿No sabe que los ATPs son pedidos por empresas no por individuos?¿El trabajador es responsable del modo que su empleador se financia?App Cuidar = TERRORISMO pic.twitter.com/zh8WDQKiwP — Javier Milei (@JMilei) May 27, 2020

Y agregó: "¿Sabrá Leandro Santoro, la AFIP y ANSES que revelar información fiscal constituye un delito? ¿El presidente @alferdez mirará a otro lado frente a semejante violación de las garantías individuales? ¿Avalará la persecución por parte del Estado de quien piensa distinto?

¿Sabrá Leandro Santoro, la AFIP y ANSES que revelar información fiscal constituye un delito?¿El Presidente @alferdez mirará a otro lado frente a semejante violación de las garantías individuales?¿Avalará la persecución por parte del Estado de quien piensa distinto? — Javier Milei (@JMilei) May 27, 2020

"En el traspaso de la información desde AFIP a ANSES sucede que tomó lugar una filtración para perseguir a los que piensan distinto. ¿Acaso el Presidente @alferdez permitirá en su Gobierno que se persiga al que piensa distinto?", completó Milei.

FALACIA EL ESTADO TE CUIDA1. No es cierto que pague parte de tu sueldo, ya que el Estado no genera riqueza sólo se la roba a otros vía impuestos.2. Si paga con deuda son impuestos futuros y castiga a no votantes y niños por nacer3. Si emite dinero cobra impuesto inflacionario. — Javier Milei (@JMilei) May 27, 2020

El economista liberal aclaró que no fue él quien solicitó el beneficio del ATP sino la empresa para la que trabaja y criticó a los defensores de la intervención estatal. "FALACIA EL ESTADO TE CUIDA: 1. No es cierto que el Estado pague parte de tu sueldo, ya que el Estado no genera riqueza sólo se la roba a otros vía impuestos. 2. Si paga con deuda son impuestos futuros y castiga a no votantes y niños por nacer 3. Si emite dinero cobra impuesto inflacionario", explicó Milei.

El origen de la polémica sobre Milei

Javier Gerardo Milei, tal el nomnre completo del economista, cuya actividad es la de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, aunque también trabaja en relación de dependencia en una empresa del grupo Eurnekian, cobró el ATP el 7 de mayo, según consta en los registros oficiales de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), de acuerdo al diario digital El Destape.

Captura de pantalla del cobro de ATP de Milei. Fuente: El Destape.

Milei aseguró este mes en diferentes declaraciones periodísticas que la cuarentena estuvo bien aplicada durante su primera etapa, porque fortaleció al sistema de salud, "pero ahora tiene que cambiar". Y argumentó que se necesitan "100 días de Covid para igualar el número de gente que muere en el planeta tierra durante 24 horas".

Sobre los infectólogos, sostuvo que "opinan de cualquier cosa y que son bastantes flojos en matemáticas además de que tienen un problema de magnitudes" y le recomendó al Gobierno "ir a otro modelo" aprovechando la ventaja de conocer la experiencia de otros países.

"Si entendemos que la gente de más de 65 años son de riesgo, deberían dejar salir a los menores que son el factor que más empuja la economía. Con protocolos, con sistemas de detección rápida. Es falso el dilema de la salud o la economía, vamos a terminar siendo 45 millones de muertos pero de hambre", afirmó.

El programa ATP permite que empresas soliciten que la Anses les transfiera la mitad del salario de los trabajadores por hasta dos salarios mínimos. Ante el creciente número de casos de grandes empresas con espalda financiera suficiente pero que sin embargo acudieron al Estado para pedir subsidios, el Comité de Monitoreo y Evaluación encomendó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que remita al Banco Central (BCRA) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la nómina de empresas con más de 800 trabajadores que accedieron al beneficio del programa, según informó el diario digital El Destape.

Esta revisión del ATP y otras medidas del Gobierno abrieron la posibilidad de que se registre una estampida de empresas que adhirieron al programa.

Milei confirma el cobro del ATP

Milei confirmó implícitamente la versión que el martes se difundió en medios y redes sociales al compartir en su perfil en Twitter un tuit de su colega kirchnerista Agustín D'Attellis:

Una cosa es pensar diferente y otra vender pescado podrido. Las cosas como son. @JMilei no pidió un subsidio al Estado. Lo hizo su empleador. El tipo no puede renunciar al sueldo según de donde venga la financiación del mismo.Debatamos ideas,sino se desvirtúa todo y no está bueno — Agustín D'Attellis (@adattellis) May 27, 2020

"Una cosa es pensar diferente y otra vender pescado podrido. Las cosas como son. @JMilei no pidió un subsidio al Estado. Lo hizo su empleador. El tipo no puede renunciar al sueldo según de donde venga la financiación del mismo. Debatamos ideas, sino se desvirtúa todo y no está bueno", dijo D'Attellis.

Milei confirmó implícitamente que cobra una parte de su salario con ayuda del Estado.

En la misma red social usuarios recordaron que Milei se solidarizó con D'Attellis cuando el economista kirchnerista fue acusado de comprar más dólares que los permitidos en uno de los cepos cambiarios de la década pasada.