Feinmann y una impactante teoría sobre lo que busca hacer Cristina Kirchner con Macri

Como invitado en La noche de Mirtha Legrand, ciclo que actualmente conduce la nieta, Juana Viale, el periodista Eduardo Feinmann realizó una impactante afirmación, al asegurar que la vicepresidenta Cristina Kirchner "quiere meter preso a Mauricio Macri antes de fin de año", y que el poder actualmente no lo tiene el presidente Alberto Fernández , sino "el Instituto Patria".

Durante el encuentro, en el que compartió mesa con Fernando Carnota, Baby Etchecopar y Oscar González Oro, el periodista sostuvo que "el poder está en el Instituto Patria", agregó que "para La Cámpora, el Presidente sigue siendo un lobbista", y que la organización de la juventud kirchnerista "está metida siempre donde está la caja, donde hay plata".

En el momento en el que Fernando Carnota comentó que las diferencias entre el Presidente y la vicepresidenta "se aceleraron por la pandemia", Feinmann asintió y agregó: "La pandemia levantó su imagen y eso Cristina Kirchner no lo soporta, no se lo banca".

"Ella tiene un plan de máxima y otro de mínima. El de máxima es meter preso a Macri antes de fin de año, y el de mínima es que lo declaren como el jefe de una asociación ilícita", concluyó.

Recientemente, el excéntrico abogado de Cristina, Gregorio Dalbón, le mando un mensaje a Eduardo Feinmann. "Al periodista que decía que Cristina era la jefa de la banda no lo vamos a perdonar", dijo en referencia al conductor de América 24.

Dalbón también criticó a Luis Majul. "Majul tiene miedo que trascienda la causa de espionaje", dijo. Así mismo, lo trató de "rata".

No es la primera vez que el abogado de la vicepresidenta amenaza al conductor de A24 vía twitter.

Te seguís metiendo con Florencia. Eduardo con los hijos no. Te lo vengo diciendo hace tiempo. Con los hijos no. La demanda puede ampliarse. No te metas con Florencia. Tenía 12 años cuando el Mutante la imputa. Vos no tenes hijos. Un hijo es sangre de tu sangre.Basta pic.twitter.com/xxz93HJezn — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) April 28, 2020

En abril había utilizado su cuenta para apuntar contra el periodista, a partir de dos tuits en los que defendía a Florencia Kirchner, por un lado, y en los que amenazaba al comunicador por presunta difamación, por el otro: "Te va a salir carísimo".

Postales de la coherencia periodística:1 - El Edu, refiriéndose a CFK: "la jefa de una banda... lo dicen los jueces..."2 - El Edu, al preguntarle si confía en la justicia: "no; yo, no; yo no confío..."???? pic.twitter.com/CtXbGBi904 — _E_G_R_ (@EGR_UNLP) April 27, 2020