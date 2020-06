Duro cruce entre Javier Milei y una infectóloga: "La gente se va a morir de hambre"

El economista liberal protagonizó una tensa discusión la duración de la cuarentena y su efectividad a la hora de combatir el avance del coronavirus

El economista liberal Javier Milei protagonizó un tenso cruce con la médica infectóloga Gabriela Piovano en el marco de la discusión por la duración de la cuarentena y la efectividad de la misma a la hora de combatir el avance del coronavirus en el país. La discusión se registró en el programa "Mejor de Noche" conducido por Leo Montero.

"Tenés otros casos exitosos como el de Taiwán, Japón, Singapur, Nueva Zelanda. Sin ir más lejos tenés pegadito uno acá que se llama Uruguay. Ese falso dilema bastante berreta para un profesional con lectura. Eso no es una discusión seria", arremetió Milei contra la infectóloga.

Milei se ha mostrado muy crítico con respecto a la implementación de una cuarentena tan estricta y volvió a quejarse por lo que para él es una "infectadura". "Nos quedamos todos encerrados y vas a tener 45 millones de muertos de hambre. Argentina va a mostrar los peores números del mundo, ahí le vamos a preguntar a los infectólogos lo que hacemos", ironizó el economista.

Tras escuchar a Milei, la infectóloga lo cruzó y lo criticó con dureza. "La famosa falsa dicotomía berreta la instalaron los economistas. Ahora se preocupan porque cerraron las fábricas cuando en el periodo anterior cerraban todos los días y jamás lo escuchamos quejarse al señor Milei", lo "chicaneó" la médica.

Aquí mi participación completa en el programa Mejor de Noche, así no caen en la trampa de mentirosos que editan vídeos para generar una sensación distinta a lo ocurrido.https://t.co/RwQoNBzNRC — Javier Milei (@JMilei) June 23, 2020

El economista cuestionó la duración de la cuarentena

"Buscar el equilibrio"

Y agregó: "Entonces a mí me causa gracia y miedo cuando veo que se habla de esta forma queriendo creer que me va insultar. Estamos acá trabajando, estamos atendiendo personas que están sufriendo. Sus familias no las van a poder ver antes de que se mueran".

Finalmente, Piovano resaltó que mantener la cuarentena es muy importante para no saturar el sistema de salud. "Milei no tiene función pública y nos viene a hablar de gestión pública. Lea un poquito, es muy grave lo que va a pasar si seguimos con esta apertura y si la gente no toma conciencia", criticó la médica.

"Los infectólogos caen en la demagogia barata. Hay que buscar un equilibrio general a lo largo del tiempo. No puede ser peor el remedio que la enfermedad. Es mentira que no critiqué al Gobierno anterior, fui uno de los que más criticó. Hay que discutir argumentos y dejar la demagogia de lado", concluyó Milei.