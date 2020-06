Roberto Navarro tiró una bomba sobre el futuro de Baby Etchecopar

Lo cuestionó por señalar que "Cristina es el cáncer de la Argentina" y dijo que tenía intenciones ocultas al realizar este tipo de declaraciones

El conductor radial y televisivo Roberto Navarro aseguró que su colega Baby Etchecopar fue tentado por un sector del macrismo para ser candidato a legislador en las próximas elecciones.

Las declaraciones de Navarro se dieron tras un fuerte editorial contra el programa de este fin de semana de Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale, al que fueron como invitados los conductores de Radio Rivadavia Eduardo Feinmann, Oscar González Oro, Fernando Carnota y Baby Etchecopar.

"Midió 10 puntos, los tipos dijeron ‘si tenemos un facho que mide 5 ( por el programa de Baby en A24), por qué no hacerlo medir 10’. Y lo pusieron en un programa con la capacidad de medir 10 y lo sentaron a decir algo terrible", comentó Navarro, al oponerse a las palabras de Baby durante el programa.

Tras criticarlo, Navarro aseguró que desde un sector del macrismo ofrecieron a Baby ser candidato en las próximas elecciones legislativas.

Este fin de semana, Baby había dicho: "Cristina es el cáncer de la Argentina, honestamente ella no quiere a nadie. Si ella sigue en la Argentina, el país se termina".

Te puede interesar Por qué algunas personas no progresan a pesar de tener buenos ingresos

"Ese discurso cargado de odio, el sábado a la noche le ganó al programa que gana desde hace años, que es el de Andy Kusnetzoff. Lo pusieron ahí para que dijera eso a este hombre, que ahora Macri dice que lo quiere tener de candidato en 2021", apuntó Navarro.

Al tiempo que consideró que el Gobierno "no va a poder hacer nada si no maneja ni un tanto la narración de sus actos", y resaltó que debe "reordenarse, juntarse y decidir qué cosas puede hacer y que cosas no puede hacer", en el particular contexto de la crisis del coroanvirus.

Recordemos que Navarro y Baby mantienen una relación pésima desde los tiempos en que compartían pantalla chica en C5N. En abril del 2017 ambos se agarraron a trompadas en los pasillos del canal y, un año después, se conocieron las imágenes de esa pelea.

Baby Etchecopar dijo que Cristina Kirchner "es el cáncer de la Argentina"

Denuncia contra Etchecopar

Te puede interesar Cómo es y cuánto cuesta el auto eléctrico argentino del que ya se vendieron 30 unidades

Diputadas y senadoras del Frente de Todos presentaron este lunes una denuncia ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual contra el periodista Baby Etchecopar, a raíz de "las expresiones de odio y violencia" hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el programa "La Mesa de Mirtha" emitido el sábado.

En el transcurso del programa, Etchecopar se refirió a Cristina como "el cáncer de la Argentina" y añadió que "mientras Cristina Kirchner ‘moje’ en política, no va a haber paz nacional".

"Etchecopar utiliza un mensaje estereotipado y discriminatorio, que reproduce la desigualdad en las relaciones de género y busca naturalizar un rol de subordinación de la mujer en la sociedad; más aún presupone que una mujer está ‘sola’ si no tiene un hombre que la acompañe, asociando esta ausencia con algo negativo que necesita ser completado, reparado", sostuvieron las legisladoras.

Según Navarro, Macri le propuso a Etchecopar que sea candidato a legislador por el PRO en 2021

Asimismo, enfatizaron que "en el discurso del periodista se asocian una serie de características negativas y peyorativas al título de ‘señora’. Además, se asimila a Cristina Fernández a un ‘cáncer’, una metáfora patologizante que, además, tiene un significado pesado en la historia de nuestro país. Todo esto constituye el ejercicio de violencia público-política hacia las mujeres".

"Es clara la violencia simbólica y política que representa este mensaje para una mujer que se desenvuelve en la vida pública. A través de la afirmación y reproducción de ideas y concepciones sociales estereotipadas sobre la vicepresidenta de la Nación se perpetúa la desigualdad y discriminación en las relaciones de género, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad", concluyeron.