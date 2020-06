Brancatelli criticó el banderazo contra la expropiación de Vicentin: ¿qué dijo?

Durante el programa Intratables, el periodista cuestionó la marcha del sábado pasado y discutió con algunos de sus compañeros. Cuáles fueron sus argumentos

El sábado pasado se llevó a cabo un banderazo nacional en contra de la expropiación de Vicentin en muchas partes del país. El eslogan principal fue "por la libertad y la república" y fue una convocatoria íntegramente generada a través de redes sociales.

En Intratables, el periodista kirchnerista Diego Brancatelli se mostró muy ofendido con esta movilización y tuvo cruces con algunos de sus compañeros del panel.

"Esto es impulsado por una cuestión política, esto es impulsado por un Amadeo, por un Curuchet, por gente del macrismo que a través de redes sociales, la política del campo y un sector opositor, que es el antiperonismo que es un núcleo duro e importante, movilizó esta gente. No tiene nada que ver con la realidad y con lo que la Argentina necesita. Es una irresponsabilidad moral tremenda", aseguró Brancatelli, y agregó señalando las imágenes: "Mirá las 4x4, las Hilux; es una vergüenza. Muchos sin barbijo, después hay que atenderlos en los hospitales públicos".

El periodista acusó al macrismo de fogonear la marcha

Cuestionó a periodistas

"Hay muchas cosas que no se votaron, Diego. La gente le está diciendo a Alberto 'no voté'", comentó Gustavo Grabia. "Es la teoría de Lanata", aportó Fabián Doman. "Hay tres factores: el antiperonismo, medios opositores agitadores de una realidad que no existe", continuó Brancatelli. "¿Cómo cuáles?", lo cuestionó el conductor. "Medios, medios. Grupos de periodistas con mucha llegada a la opinión pública que fogonean esto", contestó Diego.

"Hay mucha gente de la que estaba ahí, que ni siquiera sabía hasta hace unos días qué era Vicentin. La gente fue por el avance sobre la propiedad privada . Eso es lo que la gente no quiere", afirmó la periodista Carolina Losada.

"La gente no está informada", la interrumpió Brancatelli. "¡Dejáme terminar!", le contestó ofuscada Losada.

"Mucha gente que estaba acá, votó a Alberto Fernández, votó al Alberto Fernández moderado que se mostraba o decía que era, y cuando vio lo de Vicentin no le gustó. La gente está harta de no poder trabajar y necesita trabajar. Son una sumatoria de cosas y el hartazgo de un montón de factores", concluyó Carolina.

"Vos decís 'la mayoría de los que estuvieron acá votaron a Alberto', ¿qué encuesta hiciste para saber? Estos son antiperonistas y antipatria . ¿Por qué salís a marchar este Gobierno que te cuida? Es una locura", definió Brancatelli. "El Gobierno no me cuida, me cuido yo", respondió Losada.

El periodista cuestionó a los manifestantes de la marcha del pasado sábado

Fuerte defensa del Gobierno

"Un auto todo destrozado que no pasa la VTV diciendo Vicentin; Vicentin está en un yate rompiendo la cuarentena y vos salís a pelear por eso . Es una locura", definió el periodista oficialista. "La pregunta es: si gente que va en un Duna fue a marchar en contra del Gobierno, el Gobierno tiene que prender una luz", concluyó Doman.

"¿Los escuchaste a los mutantes que fueron a marchar al Obelisco? Las cosas que decían. ¿De qué planeta salieron?", cuestionó Brancatelli.