El método casero con el que Mauricio D'Alessandro descubrió que su esposa tenía síntomas

Uno de los síntomas del COVID-19 es la pérdida del olfato y el gusto y así fue como el abogado comenzó a sospechar que su esposa podía estar infectada

Todo comenzó cuando el abogado Mauricio D'Alessandro regresó de comprar flores y su esposa, la doctora Mariana Gallego le reclamó que le habían vendido flores sin aroma.

Eso hizo sospechar a D'Alessandro quien la llevó a la cocina y con los ojos tapados la hizo tomar una cucharada de vinagre. El resultado fue sorprendente ya que lejos de darle asco parecía que a la abogada le había gustado ese sabor.

De ahí fueron a hacerse el hisopado. Ella dio positivo y él negativo por lo que si bien están cumpliendo la cuarentena en el mismo domicilio duermen separados y evitan el contacto físico, respetando la distancia social.

Cómo se contagió

Según explicó Gallego, luego de que su marido le trajera las flores "se me prendieron todas las alarmas, subí corriendo a mi baño, agarré todos los perfumes, empecé a probar desesperadamente todo y me di cuenta que nada de nada".

"A tal punto que me trajo una cuchara de vinagre, me la hizo tomar y me pareció agua", relató la abogada sobre el síntoma "falta de olfato y de gusto" que la hizo detectar que podía tener el virus.

Te puede interesar Por qué algunas personas no progresan a pesar de tener buenos ingresos

Además, prosiguió: "Y ni bien me paso esto, llame a mi médica y ella por teléfono me dio la orden. Esa orden la tenés que mandar por mail a un centro de salud que hace los testeos privados. Lo pagué 7000 pesos por una transferencia, fuimos ayer a la mañana y hoy a la madrugada, escuché el mail de él caer en su computadora mientras él roncaba, y lo desperté para que lo vea".

"Y los resultados fueron el mío positivo y el de él negativo", añadió la letrada, quien aseguró que se siente "bárbara".

Gallego, al dar negativo D´Alessandro, estimó que pudo haberse contagiado de coronavirus cuando fue a realizar las compras, ya que ella solo sale de su casa para eso.

Contagiada a pesar de los cuidados

"Hay un supermercado de Palermo que lo cerraron por Covid-19 y yo justo había ido a ese supermercado, con máscara, guantes y todo, porque soy una obse. En ese momento pagué en efectivo y me acuerdo que no agarre ni las monedas que me quisieron dar.

Además, use mi changuito para todo. Me re cuidé, pero es la única oportunidad que se me ocurre, porque yo en el ejercicio de la profesión, respete todo a rajatabla", consideró.

Por último, la abogada agradeció haberse "traído a casa a la mamá de Mauri, de 96 años, y no haber ido a ver" a sus "padres".