Nuevo virus que afecta a cerdos: ¿peligra la exportación de soja argentina al mercado asiático?

La irrupción de una nueva variedad de gripe porcina podría afectar la capacidad de compra de distintos socios clave en esa región. El negocio en riesgo

El descubrimiento en China de un nuevo tipo de gripe porcina con potencial para generar otra pandemia ya encendió las alarmas en el tablero de quienes motorizan las exportaciones de productos agrícolas en la Argentina.

Hasta el momento se sabe que la cepa -denominada G4- es transportada por cerdos y puede contaminar a los humanos. Los científicos aseguran que los humanos carecen de inmunidad para anular esta nueva variedad.

Identificado el vector, en el arco productivo local la preocupación comienza a tomar cuerpo en el ámbito sojero, proveedor de porotos y harinas -usados como insumo alimenticio para los cerdos- al mercado asiático y con grandes posibilidades de sufrir afectación si el virus se propaga y, tal como ocurriera en 2019, las autoridades en esa parte del mundo reactivan una matanza sanitaria de cerdos.

En el seno de entidades como la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), este surgimiento es seguido con atención en tanto el sudeste asiático concentra el 60% de las ventas del complejo cerealero y oleaginoso de la Argentina.

Si bien China desde hace un lustro dejó de aparecer en el pelotón de los mayores compradores, la posibilidad de que la contaminación que ya evidencian los porcinos en la potencia trascienda fronteras, y alcance a socios comercialmente clave para el país, mantiene atentos a los empresarios y actores del rubro.

En los últimos años, Vietnam, de fluida relación económica justamente con China, pasó a transformarse en el mayor comprador de harina de soja argentina. Es más: se consolidó también como el cliente de peso determinante en trigo y maíz. Detrás de esa nación se ubican, según CIARA, Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas.

Los representantes de la entidad señalan que una propagación del G4 a esos territorios podría, sí, complicar fuertemente los números de la exportación de la oleaginosa.

"No nos preocupa tanto China como sí Vietnam. Este último es nuestro principal cliente y ocurre que comparte límites territoriales y un comercio muy fluido con la potencia. Si algo ocurre con Vietnam vamos a sentir el impacto: habrá menos demanda de harina de soja, por lo que el país comprará menos y recaudaremos menos también", dijo a iProfesional Gustavo Idígoras, presidente de CIARA y el CEC.

"Sigue instalada la idea de que China es el gran comprador de soja argentina. Nada más equivocado: desde hace años sólo compra porotos y en muy poca cantidad. Su mayor proveedor es Brasil, por lo que de expandirse la nueva gripe el país vecino será el primer gran afectado en términos comerciales. Brasil se consolidó en ese lugar tras intensificarse el enfrentamiento entre Trump y Xi Jinping", añadió.

Idígoras señaló que, de irrumpir la nueva gripe porcina en Vietnam, "es muy probable que se empiecen a achicar los planteles" mediante prácticas de rifle sanitario. Eso representaría, en concreto, una confirmación de la pérdida de negocios para los exportadores de Argentina.

"Vietnam, Indonesia, Tailandia, son compradores clave y ya el año pasado tuvieron afectación por la peste porcina africana. Bajó el precio de la soja y achicó la demanda. Nos preocupa que una situación sanitaria similar que se genere en China pueda expandirse justamente por toda esa región", expresó.

La aparición de un nuevo tipo de fiebre porcina hace temer una matanza sanitaria en Asia, que complique la exportación argentina

Exportaciones de peso

Según CIARA y el CEC, sólo durante 2019 Vietnam demandó el 14 por ciento de las exportaciones de harina de soja con un acumulado de 11,3 millones de toneladas. Indonesia, con 5,8 millones de toneladas, ostentó una participación del 11 por ciento.

"Argelia, Arabia Saudita, Malasia, también están entre los principales compradores. China, en esa nómina recién aparece en el séptimo lugar y si incluimos junto a la adquisición de porotos la demanda de trigo o maíz. O sea, todos los componentes del complejo sojero y cerealero", argumentó Idígoras.

El directivo fue contundente a la hora de definir cómo podría impactar, siempre en términos comerciales, la proliferación de la nueva gripe porcina entre los principales socios comerciales de la Argentina en el sudeste asiático.

"Si a Vietnam le agarra gripe, la Argentina sufrirá neumonía", sintetizó.

"Históricamente, el bloque europeo fue el mejor comprador de la producción. Pero el mejoramiento de las condiciones de vida en Asia llevó a un cambio sustancial en los destinos de exportación. Hasta hace cuatro años, Vietnam no existía como destino de relevancia", aseguró.

Hoy por hoy, Europa justamente como bloque concentra el 20 por ciento de las compras de soja y cereales argentinos. Por países, los volúmenes que demandan los estados de ese continente son bajos respecto del tenor de las compras que llevan a cabo los asiáticos.

El año pasado, España adquirió 1,9 millones de toneladas de cereales y soja, mientras que el Reino Unido compró 1,8 millones. "Detrás se ubicaron Italia, Polonia y los Países Bajos", detalló Idígoras.

La soja, el producto con mayores riesgos de pérdida de mercado ante la nueva fiebre porcina

Vietnam como horizonte

Desde la consultora AgriTrend su titular, Gustavo López, también mencionó a Vietnam como el actor clave a seguir en caso de que el G4 inicie una escalada como pasó durante 2019 con la mencionada peste porcina africana.

"Estamos hablando de un nuevo virus, esperemos que no alcance los niveles de mortandad de ganado porcino que tuvo lugar el año pasado. En 2019 China llegó a reducir hasta un 50 por ciento su stock de cerdos. Si hablamos de ese país y el vínculo comercial con Argentina, la afectación no sería muy relevante en tanto no compran harina de soja sino porotos. Pero los chinos privilegian a Brasil como proveedor", dijo a iProfesional.

"En lo que va del año, China ya le compró a la Argentina unos 3,5 millones de toneladas, todo indica que ya no van a adquirir un volumen mayor en lo que queda del año. El destino fuerte en harina, que es la principal exportación que se está haciendo, es Vietnam. Y luego Indonesia. Es para estar atentos con lo que ocurra", añadió.

Si bien sostuvo que "aún es muy prematuro" para estimar una eventual afectación, López sostuvo que la situación en esa área de Asia "es para tener a la vista".

"Si hay una mortandad grande de cerdos, Brasil sufrirá el impacto porque es quien le provee a China la mayor parte de los porotos de soja que demanda ese país. Argentina, más allá de que se habló de que podría empezar a exportarle harina de soja, hasta ahora nunca le vendió ese producto a los chinos. Habrá que estar atentos a lo que ocurre con el resto de los socios de nuestro país en esa región", concluyó.