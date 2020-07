¿No se te acreditó la plata en tu Tarjeta AlimentAr?: qué pasó y cuándo vas a disponer del dinero

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha cambiado los plazos de pago de este beneficio estatal a partir del mes de julio

Los beneficios que brinda el Estado argentino a la población vulnerable son muchos. Cada uno de ellos está dirigido a sectores diferentes, que tienen necesidades particulares, y que su condición de vulnerabilidad no le permite salir adelante sin esa ayuda. Los más conocidos son la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, entre una larga lista.

La tarjeta AlimentAR es uno de ellos, que no se comporta como un beneficio en sí mismo, sino que es parte de la ayuda que el Gobierno le brinda a las personas que cobran la AUH.

En los últimos días han aparecido reclamos de usuarios que dicen no haber recibido el monto mensual que se debería acreditar automáticamente en esa tarjeta mes a mes. "No me cargaron la Tarjeta Alimentar" es el reclamo que algunos beneficiarios hicieron a través de sus cuentas de redes sociales.

La tarjeta AlimentAR beneficia a quienes cobren la AUH o la Asignación por Embarazo

¿Cuál fue el problema?

En este caso no ha habido ningún conflicto que haya impedido que se pudieran realizar los pagos. El centro de la situación que afecta a todos los beneficiarios de la tarjeta AlimentAR es que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación decidió cambiar los plazos de pago de esta asistencia desde julio.

Esto significa que ya no lo hará a razón de un depósito semanal, como había sucedido en los últimos meses.

¿Cuándo se carga la Tarjeta Alimentar en julio?

Según explicaron desde la cartera de Desarrollo Social, la acreditación de este beneficio se hará en un solo pago, que será el tercer viernes del mes. A partir de este momento, todos los meses serán de esa manera, ya no se volverá al pago semanal como se había hecho hasta junio. Esto significa que el próximo monto de dinero se acreditará el viernes 17 de julio.

Para quienes se les acredite a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en el transcurso de la próxima semana el Ministerio de Desarrollo Social informará las fechas de cobro.

A quiénes les corresponde la tarjeta alimentaria

De acuerdo a lo que detalla la web de ANSES la tarjeta AlimentAR le corresponde a tres grupos de personas:

La tarjeta AlimentAR se puede usar en todo el país

Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive.

con Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

meses que cobren la Personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

Cómo funciona la Tarjeta Alimentar

La tarjeta AlimentAR se obtiene de manera automática por el cruce de datos de la base de ANSES. Esto significa que quienes se encuentren en el listado mencionado anteriormente solo deben verificar cuándo retirarla, pero no deben hacer un trámite para su obtención.

El alta y la baja de la tarjeta también son procesos automáticos. Cuando una mujer ingresa en el tercer mes de embarazo -y cobra la Asignación mencionada, claro- se le otorga y se le avisa por mensaje de texto o teléfono. Asimismo, cuando el hijo de una mujer o un hombre beneficiario de AUH cumple los 7 años se da de baja este beneficio sin trámite de por medio.

Todas las tarjetas se otorgan de manera personal y directa en el Banco Nación o en el banco público del distrito de residencia de la persona.