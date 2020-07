¿Por qué no se depositó el saldo de la tarjeta AlimentAR?: esto explicaron desde el Gobierno

¿Por qué no se depositó el saldo de la tarjeta AlimentAR?: esto explicaron desde el Gobierno

Este viernes se tendría que haber depositado la primera cuota correspondiente al mes de julio, pero muchos usuarios vieron que no sucedió

Este viernes varios usuarios aseguraron no haber recibido la primera cuota de la tarjeta AlimentAR, correspondiente al mes de julio. Ese saldo debería recargarse de manera automática todos los viernes de cada mes, dado que en teoría se paga semanalmente.

Esta modalidad se mantuvo a lo largo de toda la cuarentena, donde los beneficiarios de este monto pudieron cobrar cada semana un monto fijo. Sin embargo, el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, decidió volver a la modalidad de pago original. De este modo, quienes tengan sus tarjetas podrán utilizar el monto a partir del viernes 17 de julio, dado que el depósito se realizará, de ahora en mas, todos los terceros viernes de cada mes.

Así lo explicaron desde el ministerio de Desarrollo Social, según consignó Infobae: "en julio, a quienes poseen la tarjeta en forma física el monto total mensual se va acreditar el tercer viernes del mes, volviendo al cronograma establecido cuando se puso en marcha el plan".

Ahora bien, ¿qué pasará con aquellos que no tengan la tarjeta todavía? Para este grupo de beneficiarios que no cuentan con la tarjeta y cobran la asignación en sus cuentas bancarias, todavía no hay fecha para el pago. "Para quienes se les acredite a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en el transcurso de la próxima semana se va a informar el calendario de pago", agregaron desde la cartera en manos de Daniel Arroyo.

Te puede interesar La pandemia arrasa en el turismo: cerró la agencia de viajes más antigua de la Argentina

La tarjeta Alimentar se recargará todos los terceros viernes de cada mes

Qué es la tarjeta AlimentAR

Se trata del programa del Ministerio de Desarrollo Social que otorga un monto mensual de dinero a familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El monto lo perciben únicamente aquellas personas con hijos menores seis años, quienes tengan hijos discapacitados -sin límite de edad- y las mujeres con más de tres meses de embarazo que cobren la Asignación por Embarazo.

La meta de la implementación de este plan es reforzar la nutrición a edades tempranas. Este beneficio se acredita en tarjetas plásticas y sólo se puede utilizar para la compra de alimentos y bebidas.

Te puede interesar Toda crisis es una oportunidad: emprendimientos rentables, fáciles de hacer y con baja inversión en este momento

Por qué Desarrollo Social cambió el método de pago

La implementación del programa, que se enmarca en un plan titulado Argentina contra el hambre, se complicó a partir del comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La tarjeta AlimentAR está dirigida a quienes cobran la AUH o la Asignación por Embarazo

El primer problema surgió porque no se pudieron entregar 400 mil tarjetas del total de 1.500.000 emitidas. Esta situación obligó a la cartera dirigida por Arroyo a crear una forma alternativa de hacer llegar el desembolso directamente a la cuenta bancaria. El objetivo es que todas las personas que cobran actualmente la AUH a través de una cuenta bancaria también puedan percibir allí el monto de la tarjeta AlimentAR, a pesar de no contar con la tarjeta propiamente dicha.

Te puede interesar Estos son los barrios de Ciudad y Gran Buenos Aires más buscados para comprar departamentos y casas

La segunda situación por la que cambió el método de pago es que el Ministerio debió ensayar otras formas de pago para quienes sí cuentan con las tarjetas, por lo que dividió los desembolsos en cuatro partes.

Cómo consultar el saldo

Ahora los usuarios ya saben que ha cambiado el método de pago y tienen claro que la recarga se hará el tercer viernes de cada mes. Sin embargo, puede haber casos en los que el saldo del mes anterior no se haya usado por completo y la persona quiera saber cuánto le queda.

En este sentido, hay que tener en cuenta que, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, AUH, éste es acumulable hasta que alcanza los $4.000 si se tiene un hijo; o $6.000 si se tiene más hijos.

Sin embargo, una vez que se ingresa al nuevo mes, y si no se usó el monto, éste se descarga porque no es acumulable con el mes siguiente.

De esta manera, el monto de la Tarjeta Alimentar se puede calcular por cada viernes que se deposita y de acuerdo a los gatos de cada persona o familia.