Paro de colectivos en Mar del Plata: incidentes y un chofer herido de bala

Una facción disidente de la UTA mantiene un bloqueo en la cabecera de la 25 de Mayo. Hubo enfrentamientos y disparos de armas de fuego

La ciudad de Mar del Plata no tiene servicio de colectivos por tercer día consecutivo, como consecuencia de una interna sindical que este lunes sumó graves incidentes en la cabecera de la empresa 25 de Mayo, que incluyó golpes y disparos que dejó como saldo a un chófer herido de bala.

Según reportó el portal puntonoticias.com, pasadas las 7 del lunes, presuntos integrantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) junto con "barra bravas" atacaron a los manifestantes de una agrupación disidente al gremio, que mantienen desde el sábado bloqueada la salida de colectivos.

Una facción disidente de la UTA mantiene un bloqueo en la cabecera de la 25 de Mayo

Tras la intervención de la policía, hubo serios enfrentamientos que incluyó el uso de armas de fuego y un chofer resultó herido a la altura del abdomen y debió ser trasladado a una clínica privada.

La conducción de la UTA había realizado una presentación ante la justicia para que desalojaran a los manifestantes, pero ante la falta de respuesta decidieron actuar por su cuenta con un saldo negativo.

Mientras tanto, la ciudad sigue sin transporte público de pasajeros y desde hace dos semanas el servicio viene sufriendo continuas medidas de fuerza.

El conflicto

Desde hace dos semanas el servicio de colectivos en Mar del Plata si no es parcial es absolutamente nulo. Por conflictos que se disputan en tres escenarios distintos, el local, el nacional y el gremial, los marplatenses no tienen garantizado el acceso al transporte público de pasajeros desde el 22 de junio.

La interrupción del servicio que inició fin de semana y continúa hasta el día de hoy obedece a un bloqueo que realizan desde el sábado choferes de la facción opositora de la UTA en la cabecera de la empresa 25 de Mayo ubicada en Constitución al 10.250.

La UTA presentó este sábado un recurso de amparo, pero la Justicia todavía no se pronunció al respecto y no se pudo destrabar el conflicto. De todas maneras, se espera que hoy se convoque a una mediación. Desde el Municipio aseguraron que en la disputa gremial no tendrán intervención.

El conflicto en torno al servicio de transporte público de pasajeros se da hoy en tres escenarios distintos.

El testimonio de uno de los heridos durante el enfrentamiento

Por un lado, la ciudad no cuenta con micros en horario nocturno desde hace dos semanas, cuando el 22 de junio el sindicato local anunció la medida de fuerza luego de que la cámara de empresarios decidiera suspender al 30% del personal ante la caída abrupta en la recaudación durante la cuarentena. El cese de tareas, aún vigente, ocupa el rango horario entre las 22 y las 6, sin un horizonte claro de resolución.

Un segundo escenario tuvo lugar este miércoles, cuando la UTA a nivel nacional, con excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), anunció un paro total de actividades ante la falta de acceso a los ATP, deuda de los pagos de haberes de junio y falta de porcentajes de aumentos por paritaria. De todas maneras, un principio de acuerdo el jueves por la noche puso el conflicto en pausa hasta hoy.

De todas maneras, y dando lugar al tercer escenario de protesta en torno al servicio de micros, en la madrugada de este sábado trabajadores en contra de la decisión de la UTA de suspender la medida de fuerza hasta mañana y reclamando otras situaciones, como la falta total de de 120 trabajadores, bloquearon la salida de las unidades de la cabecera de la empresa 25 de Mayo.