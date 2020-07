Cómo hago para registrar la SUBE: guía paso a paso

Para registrar la tarjeta SUBE es necesario crear una cuenta e ingresar los datos de la tarjeta y la información personal del usuario

Desde hace años la tarjeta SUBE es la única forma de pagar para usar el transporte público en la Ciudad, en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos del país. Con ella se puede acceder a todos los medios disponibles en ambos distritos, es decir, todas las líneas de tren, de subterráneo y de colectivos. Registrar la SUBE es importante para poder acceder a una serie de beneficios que se obtienen solo a través de este proceso, que incluyen la gestión de toda la información relacionada al usuario y a sus viajes.

¿Para qué sirve tener una cuenta?

Registrar la SUBE es importante para poder gestionar toda la información relacionada a la tarjeta. Al registrar la SUBE, el usuario tiene la posibilidad de cuidar el saldo y acceder a la información de los viajes realizados recientemente, sin importar dónde esté.

Estas son todas las gestiones que se pueden realizar al registrar la SUBE, de ahí deriva la importancia de hacerlo:

Se puede recuperar el saldo en caso de perder o romper la tarjeta

en caso de Se puede ver el historial de viajes y de los descuentos obtenidos

Accedés a la Tarifa Social, en caso de que estés dentro de los grupos beneficiarios

Realizar gestiones a través del sitio web, solo con la clave SUBE que se generó al momento de registrar la SUBE

solo con la que se generó al momento de registrar la SUBE También se puede recibir información acerca de los medios de transporte público

¿Cómo crear una cuenta?

La creación de la cuenta para registrar la SUBE es un proceso muy sencillo, que se puede hacer a través de varias vías. Cada usuario puede elegir la más adecuada de acuerdo a sus necesidades y a la practicidad que busque.

Se puede llenar el siguiente formulario.

Es posible llamar al 0800-777-SUBE (7823) y seleccionar la opción 3

y seleccionar la opción 3 También se puede recurrir a un Centro de Atención, presentando el documento de identidad

presentando el documento de identidad El proceso de registrar la SUBE también se puede realizar desde la app SUBE, que está disponible para Android o iOS

Registrar la SUBE es importante para gestionar el saldo y ver el historial de viajes

Aquellos argentinos que sean beneficiarios de la Tarifa Social, pueden crear la cuenta para registrar la SUBE en forma online con el PIN SUBE, que se obtiene en el apartado "Programas y beneficios" de Mi ANSES. El PIN para registrar la SUBE también se puede obtener de manera presencial en un Centro de Atención con el último DNI vigente.

Los beneficiarios de Tarifa Social en el transporte público que quieran registrar la SUBE tienen un 55% de descuento en el valor de los boletos. ¿Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social luego de registrar la SUBE? Todas aquellas personas que actualmente se encuentren en alguna de las siguientes categorías:

Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo

Becas Progresar

Hacemos Futuro (Argentina Trabaja y Ellas Hacen)

Monotributo social

Jubilaciones y pensiones

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Pensiones no contributivas por discapacidad

Pensiones no contributivas madre de 7 hijos

Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Personal de servicio doméstico

En relación a este apartado cabe mencionar que solo las personas que hayan pasado por el proceso de registrar la SUBE y hayan obtenido la Tarifa Social pueden usar la tarjeta para hacer viajes en transporte público. Esto significa que no pueden prestarla ni brindársela a otros individuos, dado que eso vulneraría la normativa vigente.

La web del ministerio de Transporte indica que "el uso de la tarjeta con Tarifa Social Federal por parte de una persona distinta a la registrada, podrá derivar en la ocurrencia de los delitos descriptos en el artículo 172, Capítulo IV "Estafas y otras defraudaciones", y 401, Capítulo V, "Usurpación del estado civil", ambos del Código Penal de la Nación".

Además, la información oficial señala que "los beneficiarios de Tarifa Social Federal, podrán utilizar la tarjeta con el beneficio que se le otorgue, hasta DOSCIENTOS (200) viajes por mes", de acuerdo a lo establecido por una resolución de la propia cartera.

La tarjeta SUBE se puede usar para viajar en transporte público en CABA y en otros distritos del país

En caso de que el usuario se olvide la clave con la que registró la SUBE no hay problema, dado que es posible cambiarla al igual que en cualquier otro servicio que se utilice -redes sociales, cuenta de correo electrónico, por ejemplo-.

De esta manera, en caso de no recordar la contraseña de 4 dígitos, es posible gestionar una nueva. Para poder hacerlo y acceder al registro de la SUBE nuevamente, se deben seguir los siguientes pasos:

Desde la web o app SUBE (disponible para iOS y Android); en este caso se debe tener el DNI vigente a mano, para poder registrar la SUBE

Centro de Atención Telefónica: 0800-777-7823, opción 3

En cualquier Centro de Atención, con tu último DNI vigente

¿Qué pasa con la protección de datos?

Desde la web del ministerio de Transporte explican que la información de cada usuario al momento en que registra la SUBE está protegida. ¿Por qué? Precisamente porque SUBE es Responsable Registrado de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Así, al momento de registrar la SUBE, toda la información recabada se resguarda de acuerdo a lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y su normativa complementaria.

En este sentido, en los términos y condiciones que se aceptan al momento de registrar la SUBE, el ministerio de Transporte ha indicado con precisión cómo funciona el manejo y la protección de los datos de los usuarios. Allí se indica que "Nación Servicios S.A. respeta la privacidad del usuario SUBE y opera según lo normado por la Ley Nº 25.326". Además, asegura que en este marco "se compromete a almacenar los datos adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad y la disociación de los mismos".

Para más información, afirma que "los datos del SUBE están encriptados en TRES (3) bases debidamente registradas a nombre de Nación Servicios S.A. ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, permitiendo el ejercicio del derecho de acceso a su titular".

Algo que todos los usuarios que quieran registrar la SUBE deben saber es por cuánto tiempo se almacenan estos datos. De acuerdo a la información oficial, luego de registrar la SUBE y viajar con ella "Nación Servicios S.A. asume el deber de guarda y conservación, por un plazo de CINCO (5) años para los datos de viajes y recargas, y en el supuesto de los datos personales, desde el registro de la tarjeta SUBE, hasta CINCO (5) años después de efectuada la baja por el titular de la misma".

Toda la información que se brinda al registrar la SUBE se utiliza "en todo lo referente al Sistema Único de Boleto Electrónico, para acceder a los beneficios asociados a la tarjeta SUBE, para responder a solicitudes judiciales, para la planificación de políticas públicas de Transporte y para la comunicación de obras y servicios de transporte".

Registrar la SUBE es esencial para poder usarla en tiempos de aislamiento

Otro punto importante en relación a los datos es la obligatoriedad que tiene el usuario -desde el momento de adquirir y registrar la SUBE- de proveer la información verdadera y actualizada. Según la autoridad de aplicación, que es el propio ministerio de Transporte, "los datos vertidos por el usuario en su registro, revisten carácter de declaración jurada". Esto significa que si se producen "cambios en datos susceptibles de modificación (teléfono, e-mail, entre otros), el usuario deberá informar el/los cambio/s mediante distintos canales, dependiendo del dato de que se trate. (Informes: 0800-777-7823)".

En este sentido, las autoridades advierten que en caso de verificar la inexactitud de los datos "Nación Servicios S.A. podrá suspender su registro temporalmente, hasta tanto el usuario se acerque a un Centro de Atención SUBE con su DNI vigente, a fin de proceder a la actualización correspondiente".

5 preguntas sobre el uso de la SUBE en el aislamiento

El aislamiento irrumpió en la normalidad del día a día de la todas las personas. Cada uno debió adaptar su vida y sus hábitos a este régimen, que tiene como objetivo detener la expansión del coronavirus en el país.

El uso de la tarjeta SUBE, en este contexto, quedó casi suspendido en la mayoría de los casos. Por un lado, porque la mayoría de las empresas e industrias debieron detener sus actividades o disponer los medios para que sus empleados pudieran hacer home office. Por otro, porque se estableció que el transporte público fuera de uso exclusivo para los trabajadores catalogados como esenciales en el DNU que decretó el aislamiento.

Aquí, algunas preguntas frecuentes en relación al uso de la SUBE y del transporte en tiempos de cuarentena:

¿Puedo viajar en transporte público?

Solamente las personas en las siguientes situaciones pueden viajar en cualquiera de los medios de transporte público, viajes que quedarán asentados si el usuario ha pasado previamente por el proceso de registrar la SUBE:

En caso de fuerza mayor

Diariamente con el permiso habilitante de trabajador esencial

Es importante tener en cuenta que el permiso se puede tramitar a través de la web dispuesta a tal fin o de la aplicación CuidAR. No obstante, se puede presentar ante las autoridades en diversas formas, no únicamente virtual. Se puede llevar impreso, se puede mostrar en la app Mi Argentina o CuidAR, y también se puede guardar como un archivo PDF en el teléfono celular. El elemento fundamental, además de la legibilidad de la información, es la claridad del código QR, que las fuerzas de seguridad deben poder ver y leer con sus scanners para la verificación de la información.

Además, es importante tener en cuenta que no cualquier trabajador esencial puede utilizar los trenes, colectivos y subterráneos de las áreas que actualmente están más afectadas por el Covid-19 -AMBA y algunos distritos de las provincias de Chaco, Chubut y Río Negro-. Para estar habilitado para tomar el transporte público es necesario registrar la SUBE previamente, con todos los pasos mencionados. Luego, en el momento en que se tramita el permiso de circulación, se debe registrar la SUBE allí también, es decir, ingresar los números que se ven al frente del plástico. De esta manera, las autoridades pueden llevar un control de quienes usan los medios de transporte público y pueden constatar que todos sean esenciales.

¿Qué hago si se borraron los números de mi tarjeta?

En caso de querer registrar la SUBE y no poder ver bien los números no hay que preocuparse. Se puede ver la información de la tarjeta a través de la app Carga SUBE o consultarlos en la web ingresando a la cuenta SUBE. De este modo, será posible registrar la SUBE, ingresar los datos del plástico en el permiso y circular de manera legal, en caso de querer hacerlo.

¿Mi saldo se vence?

Esta pregunta es muy frecuente en todas aquellas personas que no puedan el transporte público y han dejado un saldo positivo en su tarjeta. Es importante aclarar que si la SUBE quedó con saldo, no hay motivo de preocupación porque no tiene vencimiento. Esto significa que estará disponible cuando pueda y quiera volver a viajar. Para conocer el saldo se puede recurrir a la app Carga SUBE o al dispositivo de Conexión Móvil, además de tener registrada la SUBE.

¿Cómo hago los trámites que hacía en los Centros de Atención?

Tal como sucedió con muchas otras actividades y oficinas de atención, los Centros destinados a la gestión de la SUBE y a registrar la SUBE han quedado cerrados por el aislamiento. Es por eso que se ha dispuesto que todos los usuarios puedan registrar la SUBE y hacer sus trámites de manera online, sin salir y desde la comodidad de su casa.

Perdí la tarjeta que tenía en el formulario, ¿Qué hago?

Una situación muy frecuente, algo que puede pasarle a cualquiera. En ese caso es necesario ingresar a la web destinada al trámite del permiso de circulación y comenzar nuevamente la gestión. En ese momento se deberá registrar la SUBE que se haya adquirido y registrado previamente.