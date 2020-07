"¡Investiguen quién es Bill Gates!": la insólita acusación desde Argentina que lo relaciona con el coronavirus

En el "banderazo" que tuvo lugar días atrás, una joven acusó al creador de Microsoft de haber creado el coronavirus e instó a investigar quién es

Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus se han escuchado las versiones más descabelladas en relación a la aparición de este virus, al lugar que ocupan los gobiernos y los organismos internacionales.

En ese contexto, la versión de la falsa pandemia cada vez tiene más adeptos. De hecho, en el último banderazo que hubo en el Obelisco gran parte de las pancartas y carteles que llevaban los manifestantes estaban relacionadas a este punto, además de rodeadas de consignas con insultos a los políticos, cuestionamientos a las medidas y una aparente búsqueda de defender sus libertades.

Una de las versiones más sorprendentes fue la responsabilización de Bill Gates sobre la aparición del Covid-19 en el mundo. En un video publicado recientemente se puede ver a una joven -con pancartas que cuelgan de su cuerpo y sin el barbijo de uso obligatorio- que asegura que la pandemia es un producto de los grandes poderes mundiales y de los medios de comunicación.

Es por eso que, durante su efusivo discurso, insta a los argentinos a "apagar los televisores" porque "hay gente que por la maldita televisión, por los medios de comunicación, está teniendo síntomas por el terror que les infunden".

Luego de repetir la consigna "argentinos, apaguen los televisores", la joven concluye de la siguiente manera: "piensen, investiguen quién es Bill Gates". A partir de esa última frase la pieza comenzó a difundirse y a llegar a más y más usuarios.

El video circuló por la red social Twitter al punto de haber llegado a la cuenta "Por qué es tendencia", que justamente se dedica a investigar las tendencias en relación a los intereses de los usuarios y explican por qué llegaron hasta ese lugar.

La joven no fue la única que mencionó a Bill Gates como respondable de la situación que actualmente azota a la Argentina y al mundo. Un video de La izquierda diario, que también llegó a ser tendencia en Twitter, muestra a varias personas que participaron del banderazo y expusieron sus teorías en relación a la pandemia, la aparición del Covid-19 en el mundo y las medidas implementadas por los gobiernos, puntualmente el argentino.

Uno de los manifestantes señala que "nos quieren imponer el nuevo orden mundial, que es la Organización Mundial de la Salud".

Bill Gates fue señalado como responsable de la aparición del Covid-19

A continuación, otra joven indica que "no puede ser que nos quieran imponer el nuevo orden mundial". En ese sentido, se refirió al magnate estadounidense cuando dijo: "después nos van a querer dar una vacuna que va a venir de Bill Gates y va a tener niños abortados, yo esa vacuna no me la doy".

También por este videopic.twitter.com/HxtKxvagU9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 10, 2020

Por último, un hombre que se mostró sin barbijo ni respeto por la distancia social se refirió también a la OMS. "El director de la OMS [...] reconoció que se equivocaron con el protocolo", contó, al tiempo que acusó a Bill Gates de estar detrás de la estrategia de la OMS y de haber sido quien le dijo al director del organismo mundial que hablara y se hiciera responsable.

Bill Gates también es señalado en México

Pero la joven argentina y los demás participantes del banderazo no son los primeros ni los únicos partidarios de esta teoría. Alrededor de todo el mundo circulan diversas teorías casi conspirativas que señalan al magnate como partícipe de la pandemia y de las consecuencias que trajo.

Según informaron diversos medios mexicanos, hace pocos días un grupo de personas residentes de Las Margaritas, Chiapas, se manifestaron en la plaza principal de la capital Tuxtla Gutiérrez. Exigían a las autoridades que paren las jornadas de sanitización, ya que solo esparcen de forma líquida al SARS-CoV-2 (COVID-19), que ellos consideran una creación de Bill Gates para asesinar a las personas mayores y enfermos.

Al mismo tiempo, señalaron que la pandemia es un truco del capitalismo para "deshacerse" de las personas mayores de 60 años y población con salud débil.

"Fue hecho para matar a los mayores de 60 años (estorban al capitalismo porque ya no producen y significa una carga al sistema social) o a los que ya están enfermos de diabetes, cáncer pulmonar, enfisemas pulmonar y otras enfermedades", señaló la organización Luz y Fuerza del Pueblo Chiapas a través de un comunicado oficial.

Bill Gates responde a las teorías conspirativas

La popular teoría conspirativa dice que el fundador de Microsoft, Bill Gates, además de financiar la creación del coronavirus, también quiere matar a hasta el 95% de la población a través de una vacunación masiva. Según los que defienden esta creencia, habría un supuesto complot por parte del multimillonario para controlar el mundo a través de microchips o tatuajes digitales.

"Nunca he tenido nada que ver con un microchip. Es difícil desmentir esto porque es tan estúpido y extraño", dijo el magnate estadounidense en una reciente charla virtual con periodista, celebrada la víspera de la conferencia de donantes de Gavi, una coalición destinada a facilitar el acceso a inmunización para las poblaciones más vulnerables.

"Repetirlo tantas veces casi parece que le otorga credibilidad. Lo que hace nuestra fundación es invertir dinero para comprar vacunas", agregó el famoso emprendedor, quien subrayó que las teorías conspirativas son "tan bizarras que quieres percibirlas como algo chistoso, pero en realidad no es nada gracioso".

También dijo que era "perturbador" que haya "tanta locura" y teorías conspiratorias en las redes sociales en torno a un posible antídoto contra el virus y, en general, sobre las vacunas.