Preocupación en la Ciudad de Buenos Aires por posibles reuniones del Día del Amigo

"Hay que hacer el esfuerzo porque no es tanto lo que queda por delante", dijo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós en conferencia de prensa

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, manifestó este miércoles que el primer mensaje importante que deben dar "es que la cuarentena sigue" y recordó que los encuentros en lugares cerrados están prohibidos, por lo que pidió que no haya reuniones por el "Día del Amigo": "Hay que hacer el esfuerzo porque no es tanto lo que queda por delante".

Además, Quirós adelantó que pedirán al Gobierno nacional por el regreso de la actividad física al aire libre.

"El primer mensaje importante es que la cuarentena continúa", manifestó Quirós este miércoles en conferencia de prensa.

"Lo que estamos viendo en la Ciudad es que la curva se ha aplanado, tenemos el R prácticamente en 1 y todavía esperamos los datos de los próximos días, en los que también habrá impacto de este esfuerzo que todos estamos haciendo", agregó.

Fernán Quirós pidió que no haya reuniones por el "Día del Amigo"

"En estos 15 días hicimos un esfuerzo suplementario, veníamos con una curva en crecimiento y se logró controlar, se disminuyó el R, que cuando podamos bajarlo de 1 vamos a poder desandar nuevas medidas", completó.

Quirós reconoció que en las reuniones que tendrán con el presidente Alberto Fernández pedirán retomar las actividades habilitadas anteriores al retroceso en la cuarentena.

"Lo más probable es que nosotros vamos a proponer retomar las actividades que veníamos haciendo y que tuvimos que retroceder, porque son las de menor riesgo y mayor impacto en la salud", subrayó Quirós.

En ese sentido, el funcionario destacó el regreso de las actividades físicas al aire libre y nuevas autorizaciones para los más chicos durante las dos semanas de vacaciones de invierno, que comienzan el lunes que viene.

"Todas las actividades al aire libre, como el paseo de los niños, son importantes para la salud mental, sobre todo para los más chicos", comenzó afirmando Quirós.

"Las actividades físicas al aire libre son de infinito menor riesgo, comparadas con las que se realizan en lugares cerrados. La gran mayoría de los que salen a hacer actividad física no son runners, son personas que salen a despejarse, a moverse y eso es muy importante para su salud, física y mental", explicó.

También el ministro porteño reconoció que pedirán la apertura de los negocios de cercanía que tuvieron que cerrar en esta etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio que finaliza el viernes.

"También pediremos por los negocios de cercanía, que son tan importantes en la Ciudad y que que tienen poca interacción humana. Con medidas prudentes hay menos riesgos", enfatizó.

Varias veces durante la conferencia Quirós remarcó que no están permitidas las reuniones sociales y es probable, según trascendió, que de acá al lunes se intensifique la importancia de que la gente no se junte para el Día del Amigo.

La Provincia, en alerta ante posibles festejos del Día del Amigo

El gobierno bonaerense se encuentra en "alerta" ante la posiblidad que el próximo lunes, en el marco del Día del Amigo, se produzcan encuentros entre personas para celebrar y se genere un contagio masivo de coronavirus.

"Viene el Día del Amigo y es una alerta. Tenemos la costumbre de festejos masivos, pero ahora no se puede y hay que advertirlo desde ahora", sostuvo la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García.

La funcionaria indicó que se hablará con los intendentes, en particular del conurbano bonaerense, y reforzarán la comunicación a la población para desincentivar las reuniones en el marco de esta celebración en medio de la pandemia.

"No se puede y ¿qué se le va a hacer? Tendremos que esperar al año que viene", manifestó García, quien añadió que los alcances de la nueva fase de la cuarentena, que arrancará el próximo sábado, se terminará de definir de acuerdo con los números de contagios de los próximos días.

"Tenemos la costumbre de festejos masivos, pero ahora no se puede", sostuvo la ministra Teresa García

Muy arriesgado

"No conozco los números finales, sobre si ha resultado efectiva o no la cuarentena estricta, pero me parece muy arriesgado abrir actividades en un momento en que están creciendo los contagios", enfatizó García en declaraciones radiales.

La decisión de cómo continuará la erstrategia epidemiológica en el Área Metropolitana de Buenos Aires se tomará hacia el fin de esta semana en una reunión entre el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En ese sentido, García expresó que "es muy poquito lo que han bajado los contagios" y sostuvo que "entre hoy y mañana se verá si de verdad ha sido efectiva esta cuarentena" dura en el AMBA.

"Hay que hacer más docencia respecto de la responsabilidad individual, porque no va a alcanzar el Estado para cuidar a cada ciudadano y marcarle dónde se tiene que parar a la hora de hacer la fila en un comercio", puntualizó la funcionaria.

"Nosotros saltamos de la fase 3 a la cuarentena restringida el 1° de julio para aplanar la curva. Si los casos no disminuyen ¿cuál es el sentido de abrir en el medio de un contagio masivo?", preguntó la funcionaria, quien destacó que "es anticipado plantear qué cosas se van a abrir porque todo dependerá de cómo estén los contagios".

Luego, sostuvo que "el sacrificio que hizo la gente" para respetar la cuarentena "tiene que concluir en algún momento", y apuntó que "lo próximo será abrir un poquito y cuidar extremadamente".

En ese sentido, María Teresa García puso de manifiesto que "no se puede jugar partidos de fútbol ni comer asados con amigos" pero destacó que "hay que privilegiar que puedan ir a trabajar los que deben hacerlo", por lo que pidió "responsabilidad social" para la etapa que se iniciará el sábado próximo.

Larreta y Kicillof ultiman los detalles de la reapertura tras la cuarentena

¿Se viene cuarentena más flexible?

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, evaluaron este lunes si se decide flexibilizar la cuarentena a partir del 18 de julio, tras una reunión que se realizó en la sede del gobierno de la Ciudad.

Kicillof y Larreta "acordaron seguir observando la evolución de los datos de los próximos días para luego tomar la decisión de los próximos pasos para cada distrito" del AMBA, tras el encuentro que mantuvieron a solas en el despacho de la jefatura porteña, que se extendió durante una hora y media.

El mandatario provincial se retiró pasada las 11.00 de la mañana sin realizar declaraciones.

Según se confirmó oficialmente "fue una charla a solas en el despacho del Jefe de Gobierno, de aproximadamente 60 minutos donde repasaron la situación actual de la pandemia en el Área Metropolitana".

Además, se indicó que Larreta y Kicillof "resaltaron el gran esfuerzo que está haciendo la sociedad" en el marco de una cuarentena de más de cien días en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.