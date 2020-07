La mujer más alta del mundo contó que sus piernas miden más de un metro: "Odio golpearme la cabeza"

La joven de 29 años nació en Mongolia y desde hace ya varios años vive en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Qué obstáculos debió sobrellevar

Rentsenkhorloo Bud, o mejor conocida simplemente como Ren, es la mujer más alta del mundo. Si bien nació en Mongolia, desde hace ya varios años vive en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

En una entrevista, ella contó que ambos padres son altos (los dos miden apenas unos centímetros por encima de los 180), pero la altura de Ren es considerablemente mayor a tal punto que sus progenitores parecen bajos si se paran a su lado.

Actualmente, está orgullosa de esa característica que la hace única, pero esto le llevó tiempo para aceptar su aspecto, según dijo al Daily Mail.

Ella mide 2,10 metros, altura que le valió el título de la mujer más alta del mundo superando a su predecesora, Elisany Silva da Cruz, una joven brasilera que mide 2.06 metros. Con tan solo 29, Ren confiesa que le es difícil encontrar "ropa linda" y que suele "golpearse la cabeza con el marco de las puertas".

Trabaja como modelo

"Me gusta usar pantalones cortos y tacos altos, hacen que mis piernas se vean más largas. Me encantan y creo que me hacen más linda", comentó Ren en diálogo con medios locales. "Las puertas son muy cortas para mí ¡Odio golpearme la cabeza con las puertas!", se quejó.

Otra de las dificultades que debe enfrentar por su altura es en cuanto a la ropa. Encontrar alguna prenda de su talle en un local a la calle resulta casi imposible. "No puedo comprar ropa, trato de hacerlo online", señaló.

"Cuando estaba en primer grado medía 168cm, lo mismo que mi maestra. Yo era muy chica y quería ropa linda pero no podía encontrar ninguna", recordó. Sin embargo, afirmó nunca haber sufrido bullying por su altura pero que sí le costó a ella misma poder tener una "visión positiva" en relación a su estatura.

"Mi calzado es talla 13 US (talle 44/46) y no puedes encontrar ningún zapato así en Asia, ni siquiera en Mongolia o Corea. Intenté ir de compras en Estados Unidos las veces que estuve aquí, pero no pude conseguir ropa. Solo trato de comprar algunas prendas online", contó la mujer, que ahora vive en Chicago, Estados Unidos.

La modelo comentó que no suele conseguir ropa ni calzado

Aceptó su altura y es más feliz

"En los últimos 15 años me empezó a gustar mi altura. Ahora estoy cómoda con mi cuerpo y mis piernas largas se sienten muy bien. Empecé a trabajar con una marca que hace ropa para chicas altas. Ser alta es hermoso y me hace única respecto a las otras personas", concluyó Ren, la mujer más alta del mundo.

Si bien su altura es sorprendente, Rentsenkhorloo ‘Ren’ Bud no es la mujer con las piernas más largas del mundo, título que actualmente ostenta la texana Maci Currin, con apenas unas décimas más. Pero ‘Red’ sí ha superado por apenas dos centímetros a Ekaterina Lisina de Rusia, dueña del título hasta hace unos años.