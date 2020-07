Video: aparecen patos en el Riachuelo por primera vez en años

Este curso de agua es el principal foco de contaminación en el sur porteño, el cual afecta a millones de habitantes que viven en los alrededores

Por el aislamiento social preventivo obligatorio decretado por el Gobierno nacioal para ralentizar la propagación de la pandemia del coronavirus, y la consecuente baja de la contaminación ambiental, aparecieron patos nadando en el Riachuelo por primera vez en años. El paso de los patos fue grabado en video por un vecino del barrio porteño de La Boca, en el sur de Buenos Aires.

Además de su propósito de reducir los contagios, una de las consecuencias del ASPO es la disminución de la contaminación. En todo el mundo se han visto escenas increíbles, gracias a la reducción de actividad humana que trajo efectos positivos para el medio ambiente, sobre todo en ríos y lagos.

Durante los últimos meses, los videos de distintos animales transitando por las aguas de la ciudad italiana de Venecia sorprendieron a todo el mundo. La Argentina no fue la excepción a esta situación y en las últimas horas se observó un hecho sorprendente.

Por eso, la escena de volver a encontrar animales nadando sorprendió a los lugareños. La situación fue filmada por un vecino de La Boca, quien al ver lo que ocurría no dudó en sacar su celular para grabar y compartir lo que estaba viendo.

La grabación en cuestión muestra a varios patos nadando, distribuidos ampliamente en distintas zonas del río. Sin dudas una escena nueva de las tantas que llaman la atención en cuarentena.

Otras postales impensadas en Buenos Aires

En uunio fue el turno de un grupo de gansos de Buenos Aires, cuyo increíble hazaña se viralizó en las redes. Si bien los animales están confinados en los lagos de Palermo, ahora que el tránsito es considerablemente menor, tomaron más confianza y se animaron a cruzar Figueroa Alcorta.

En un video viral​ publicado en las redes sociales se ve cómo un conductor que circulaba por la avenida debió frenar su marcha ante la aparición de unos 20 gansos que se animaron a cruzar una de las calles más importantes de la ciudad.

La divertida secuencia, que fue captada por un teléfono celular y se viralizó en las redes sociales, muestra cómo el vehículo debe bajar la velocidad hasta detenerse completamente en medio de la avenida y a pocos metros de la intersección con Sarmiento.

Una vez que pasan todos los animales se ve que otro auto y un colectivo también debieron frenar para permitir el paso de los gansos.

El video publicado en Twitt​er tuvo más de 400 mil reproducciones, 34 mil "me gusta", 6 mil "retuits" y una gran cantidad de comentarios. Además, como no podía ser de otra manera, no faltó la comparación de la curiosa escena con un capítulo de Los Simpson.

Curiosamente el cruce coincide con la luz roja del semáforo. ¿Fue casualidad o los gansos ya conocen cómo se debe cruzar la calle? Donde no estuvieron del todo acertados fue en el lugar por el que decidieron pasar en fila. Una vez que pasan todos los animales se ve que otro auto y un colectivo también debieron frenar para permitir el paso de los gansos.