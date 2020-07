¿Cuanto cuestan los pasajes de agosto a Miami y Madrid?

Son vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas a esos destinos, que fueron definidos en estos días. No tienen que ver con los aplazados por la pandemia

Quien se anime en este momento a sacar un pasaje para volar al exterior hará un buen negocio, ya que los precios están bajos, pero se arriesgará a ver qué pasa en ese momento.

En el caso de Aerolíneas Argentina, puso a la venta los vuelos «especiales pero regulares» a Madrid y Miami.

En este contexto, se revelaron los valores, siendo que por un pasaje a Madrid, saliendo el 5 de agosto y volviendo el 14, habrá que pagar 130.594 pesos. En esa tarifa se contemplan 27.000 pesos de impuesto PAIS.

Aerolíneas ya vende vuelos a Madrid.

En tanto que un vuelo a Estados Unidos, más exactamente a Miami, tendrá un precio de 109.946 pesos.

Cabe destacar que esta es la tarifa PLUS, no están habilitadas las otras tarifas. Es decir, esto es un vuelo especial, no deberían ser los precios «normales» del momento en que vuelvan a operar todas las aerolíneas y en vuelos habituales.

Miami, otro de los destinos para volar con Aerolíneas en agosto.

Se estima, al mismo tiempo, que estos vuelos están pensados para un solo tramo, para seguir acomodando varados de un lado y del otro.

Pero también se puede notar que no está en venta la clase condor (business), esto es porque los vuelos van con doble tripulación, no hay postas. O sea los que van trabajando a la ida, vuelven descansando a la vuelta. Y al revés, va una tripulación descansando para volver inmediatamente desde el destino.

En la teoría estos vuelos no suman millas, o al menos no sumaban los especiales, quizás ahora que ya no son «tan especiales» lo estén sumando.

Días y horarios

El primer vuelo de la ruta Buenos Aires - Madrid - Buenos Aires partirá desde Ezeiza el 5 de agosto a las 12.10 y regresará a las 20.10 del día siguiente desde el aeropuerto de Barajas. Los otros viajes saldrán el 12, 19 y 26 de agosto.

En el caso de la ruta Buenos Aires - Miami - Buenos Aires, el primer vuelo saldrá desde Ezeiza el 7 de agosto a las 23.30 y regresará el 9 por la mañana desde el aeropuerto cuyo nombre oficial es Wilcox Field. Los viajes restantes partirán el 14, 21 y 28 de agosto.

Si bien los vuelos forman parte de la operación especial que la compañía lleva adelante, es la primera vez desde el comienzo de las restricciones por la pandemia que se programan bajo un esquema mensual de planificación comercial de las operaciones.

Pago de sueldos completado en Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas completará este jueves el pago restante de los sueldos de junio, según confirmaron fuentes de la empresa a iProfesional. La línea de bandera abonó a principios de mes el 50% del salario a casi la totalidad de sus 12.000 empleados por la demora en la llegada de las partidas del Ministerio de Hacienda y encendió el rechazo de los gremios, que presentaron denuncias ante el Ministerio de Trabajo.

En el Gobierno explicaron que la administración de los recursos presupuestarios implica un "proceso complejo" que puede derivar en forma ocasional en el retraso en la autorización de fondos, pero enfatizaron que "no se intenta desfinanciar a Aerolíneas".

En medio de una fuerte caída de sus ingresos y el reordenamiento de sus cuentas, la compañía dispuso semanas atrás el pago de $35.000 de bolsillo a todos los trabajadores con sueldos de hasta $70.000 y de ahí en más el 50% del salario. De esa manera, el trabajador de $35.000 cobró el 100%, mientras que el de $50.000 percibió el 70% y el de más de $70.000, la mitad de su ingreso habitual. Los 11.900 empleados afectados por esta medida recibirán este jueves el resto de sus remuneraciones.

La gestión encabezada por Pablo Ceriani busca reducir sus gastos, un camino seguido por otras aerolíneas

"Ante la delicada situación económica que atraviesa la compañía en el marco de la paralización de actividades prroducida por la pandemia de Covid-19, el día 6 de julio se abonará el 50% de los haberes correspondientes a junio 2020, con un piso de 35.000 de bolsillo, garantizándose que nadie perciba un monto menor a dicha cifra", anunció semanas atrás Aerolíneas en un mensaje confidencial a sectores jerárquicos de su personal.

La gestión encabezada por Pablo Ceriani busca reducir sus gastos, un camino seguido por otras aerolíneas. Luego de facturar u$s1.700 millones el año pasado, la cuarentena eliminó sus ingresos y solo cuenta con fondos de Nación. Se calcula que se necesita u$s900 millones para su continuidad. "La empresa está prácticamente sin ingresos desde hace cuatro meses y con una caída del 97%", explicaron desde Aerolíneas.

El diferimiento provocó la reacción de los gremios de pilotos (APLA), técnicos (APTA), jerárquicos (UPSA), tripulantes (AAA) y personal de tierra (APA). "Desde APLA rechazamos enfáticamente estas decisiones unilaterales que constituyen una clara violación a las obligaciones laborales", informó a principios de junio el gremio de pilotos APLA, encabezado por Pablo Biró. La compañía tampoco les pagó en tiempo y forma los bonos ETOPS/PBN, una suerte de viáticos.

Las tensiones en el sector se intensificaron con el avance de la crisis de la industria aeronáutica en el mundo a raíz del coronavirus. Los gremios acordaron con Aerolíneas la suspensión de 4.000 empleados por junio y julio, con el pago de la totalidad del sueldo neto, aunque sin los viáticos que representan entre el 10 y el 20% del ingreso. Con esa medida, Ceriani buscó ahorrar un total de $650 millones en cargas sociales por sin afectar el salario.

El Gobierno debe definir si aprueba el procedimiento de crisis solicitado por LATAM para reducir las indemnizaciones.

"Estamos realizando un esfuerzo enorme para sostener las fuentes de trabajo y conservar operativamente nuestros aviones, lo que implica gastos en repuestos y diferentes servicios de mantenimiento", dijo la semana pasada la empresa. "Hemos implementado una serie de medidas que se traducen en $350 millones de ahorro por mes, que van desde la suspensión de 4.000 trabajadores, el no pago de viáticos, entre otros rubros, y la reducción salarial del 20% para los cargos directivos", confirmaron desde Aerolíneas.

El Gobierno ya fraccionó el aguinaldo en dos cuotas para los sueldos de más de $80.000 brutos, incluido el personal de Aerolíneas e YPF. Y semanas atrás, LATAM ratificó su intención de retirarse del país en el marc del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPCE) iniciado ante el Ministerio de Trabajo. La cartera encabezada por Claudio Moroni debe definir si aprueba la apertura del procedimiento, con el que la empresa de capitales chilenos busca reducir en un 75% las indemnizaciones.

El impacto económico de la pandemia llevó a varios países de Europa a autorizar el rescate de las principales líneas aéreas del sector privado. Estados Unidos acordó semanas atrás otorgar un préstamo cercano a los u$s5.000 millones a American Airlines de un total de u$s25.000 millones aprobados para todo el sector. También se le concedió fondos a Frontier, Hawaiian, SkyWest y Spirit.