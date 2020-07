Este lunes arranca nueva fase de cuarentena en Capital y Gran Buenos Aires: esto tenés que saber

En esta nueva etapa, prevista hasta el 2 de agosto, se abrirán en forma gradual comercios e industrias y se habilitarán más paseos con chicos

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pondrá en práctica desde este lunes algunas flexibilizaciones del aislamiento obligatorio.

En esta nueva etapa -prevista hasta el 2 de agosto, a menos que cambien las condiciones epidemiológicas- se abrirán en forma gradual en cada distrito comercios e industrias y se habilitarán más paseos con niños, pero se mantendrá el transporte público sólo para trabajadores esenciales.

"Las excepciones podrán ser implementadas gradualmente, suspendidas o reanudadas por el Gobernador, la Gobernadora, o por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la ciudad y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria", dice la norma.

En Capital Federal y los 40 municipios del AMBA regirá la fase 3, en la que se exceptúan las industrias con protocolos establecidos, con control de temperatura en el ingreso de los trabajadores, con transporte proporcionado por la empresa y con funcionamiento con personal local.

Las actividades comerciales y de servicios, sólo minoristas, no mayoristas, serán en comercios de cercanía, no en avenidas comerciales ni en centros comerciales abiertos o cerrados.

Deberán funcionar con personal local y en el caso de los comercios de indumentaria y calzado, podrán atender únicamente con modalidad "take away" o de atención en la vereda y los clientes no podrán probarse los artículos.

En tanto, el lunes 27 de julio se habilitarán las mudanzas y servicios inmobiliarios; los servicios jurídicos, notariales, de contaduría y auditoría; los profesionales de la salud, los servicios de mantenimiento en hogares y los servicios de peluquería y estética.

La Ciudad de Buenos Aires entra en la fase 3 de la cuarentena

Ciudad de Buenos Aires: más medidas

En el marco del plan para flexiblizar la cuarentena, desde este lunes en la Ciudad de Buenos Aires también se podrá salir a correr, caminar, andar en bicicletas y patines entre las 18 y las 10, de acuerdo con la finalización del DNI, con distanciamiento de dos metros, uso del tapabocas y no más de dos personas juntas.

Se reanudará además la actividad para los escribanos y el streaming de música para difusión de actividades culturales y desde el martes comenzará a regir el nuevo esquema de salidas recreativas para niños y niñas, que hasta este domingo era solo para los fines de semana, y se extenderá también a los martes y jueves, en el horario de 10 a 18, sin la restricción por día según el DNI.

El miércoles 22 abrirán sus puertas los locales de venta de ropa y calzado; en tanto que se autorizará la apertura de los templos para tareas administrativas, celebraciones online y rezo individual con un tope de diez personas.

Ese día también volverán a la actividad los lavaderos de autos, los paseadores de perros y la industria del juguete; mientras que el sábado 25 podrán retomar su actividad las empresas de mudanza, sólo los fines de semana.

Dentro de esta nueva fase, las actividades físicas, y dentro de ellas el running, estarán entre las que se podrán retomar, siempre que se tengan en cuenta los protocolos de cuidado correspondientes para disminuir los riesgos de contagio.

Esta decisión de las autoridades tiene que ver con el objetivo de disminuir la tensión generada por el aislamiento durante estos meses de aislamiento.

Según el mandatario, "a pesar de los esfuerzos que hacemos el riesgo de circulación del virus existe y debemos extremar los cuidados. Trataremos de ir a la nueva normalidad paulatinamente, porque lejos estamos de ganar la batalla. No fue inútil el esfuerzo que hicimos".

En cuanto al running, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, señaló: que "la actividad física vamos a retomarla a partir del lunes, con su protocolo y su cuidado", y destacó que en las próximas horas se darán a conocer los detalles de la medida.

En esta nueva fase, se ampliarán los días de salidas con los niños y niñas

Qué pasa con las salidas con los niños

En la etapa más estricta de la cuarentena, las salidas recreativas con niños se podían realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los sábados y domingos. En esta nueva fase, según informó el jefe de Gobierno porteño, los niños y las niñas podrán sumar a sus salidas dos veces más en la semana.

Para hacerlo, deben estar acompañados de un adulto y tener en cuenta con las medidas de cuidado que permitan disminuir los contagios.

"En las salidas de los chicos, vamos a aumentar la cantidad de días que los niños puedan salir con sus padres", señaló el mandatario durante el discurso que dio junto al Presidente.