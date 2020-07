Claudio Bellocopitt: "La realidad del sistema de salud no es la que se informa"

Claudio Bellocopitt: "La realidad del sistema de salud no es la que se informa"

El presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado asegura que la vacuna para el Covid-19 "está más cerca de lo que pensamos"

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS), dio varias entrevistas a los medios de comunicación la semana pasada, en las que aseguró que la realidad del sistema de Salud argentino no es la misma que informan las autoridades.

Dijo que que ve "con mucha preocupación" la situación de los hospitales y clínicas privadas del país y reconoció: "Hoy tenemos un 90% de ocupación de piso en el sistema privado de salud en Ciudad de Buenos Aires".

"Yo veo con mucha preocupación la situación actual. Este contexto actual es más complicada que la que teníamos en marzo. La realidad del sistema de salud no es la que se informa", afirmó

"El sistema de salud puede colapsar", advirtió el empresario, quien alertó que "Swiss Medical habló con muchas instituciones para derivar pacientes, pero muchas no nos pueden recibir".

"Yo desearía que cuando todo pase podamos reflexionar sobre el sistema de salud que requiere la argentina", dijo Bellocopitt. "Siempre lo he planteado y todo se minimizaba. Tenemos que reconocer como sociedad, todos, políticos, periodistas y empresarios, que a la salud no le dimos bola. Los políticos no le dan bola, fíjense en los últimos debates presidenciales", continuó el empresario de la salud.

Te puede interesar La escena que marcó el principio del fin de «El Chavo» según el Señor Barriga

"Ahora, el sistema público y privado la viene bancando bien desde el 3 de marzo, así que ojalá que podamos entender entre todos que tenemos que discutir como tiene que ser el sistema de salud del futuro", agregó.

La carrera por la vacunda para el Covid-19

Para Claudio Belocopitt la vacuna contra el Covid-19 "está más cerca de lo que pensamos"

Belocopitt, se refirió también a la posibilidad de contar con una vacuna contra el Covid-19 antes de fin de año, y remarcó la importancia de que la Argentina participe del proyecto de prueba.

"Estamos trabajando en la vacuna que se va a probar en el país, que lleva dos dosis. La primera, se va a dar entre el 15 y el 25 de agosto y, 21 días posterior a eso, la segunda; pero los resultados van a estar en el mes de noviembre", dijo el dueño de Swiss Medical.

Te puede interesar Test viral: La forma en que cruzás las piernas dice mucho de tu personalidad

Además, deslizó optimísticamente que en diciembre "podría estar en el mercado".

"Todas las vacunas van a tener un período, no van a estar disponibles inmediatamente. Lo que quiere decir que primero se va a empezar a entregar en los países donde el laboratorio es originario", explicó en entrevista por América.

Sobre la fase de ensayo clínico en humanos, Belocopitt sostuvo que "es muy importante" que la Argentina esté en el proyecto de prueba que hace Pfizer: "Es un dato no menor, un paso enorme. Yo creo, siento y percibo que la vacuna está más cerca de lo que nosotros creemos".

"Todos tenemos que aferrarnos a algo, porque si nos levantamos todos los días en este infierno y no nos aferramos a nada, esto es una cagada monumental. Tenemos que aferrarnos a algo y no algo inexistente, sino a la vacuna, que se viene trabajando y viene bien. Hasta ahora, en todos los procesos, no apareció algo que de una alerta y diga que tengamos que empezar de nuevo", sentenció.

Con respecto a la posibilidad de adquirirla, dijo que, al tratarse de una pandemia, "el mundo no se recupera si no lo hace en su totalidad, entonces los propios países más desarrollados van a buscar mecanismos para que la vacuna llegue a todos lados".

Sin embargo, resaltó que una vez que esté, según dicen los epidemiólogos, no va a ser necesario que se la den todos: "Comenzarán por la población de riesgo y personal sanitario, pero luego se transformará en una vacuna como lo es la de la gripe hoy, que se lo dan determinados pacientes".