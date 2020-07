Polémica: qué dijo Kayne West en su primera aparición como candidato a presidente de EE.UU.

Los outsiders de la política no son una novedad en el mundo. Ya son muchos los dirigentes políticos de diversos países y de diversas categorías que ocupan lugares de decisión y por elección popular sin haber tenido una carrera política detrás. El propio Donald Trump es un outsider, que había dedicado toda su vida al mundo de las finanzas y actualmente está finalizando su primer mandato presidencial en Estados Unidos y buscará su reelección en noviembre.

En este contexto, otro outsider se presentará como candidato a los comicios de esa fecha. Se trata de Kayne West, un hombre muy conocido en el mundo de la música, pero nada relacionado a la política. Pocos días atrás se supo que el marido de Kim Kardashian quería presentarse a las elecciones de su país, pero no había hecho ninguna aparición pública.

Así, West, quien ya comenzó a hacer publicaciones relacionadas a su campaña en su sitio oficial, hizo su primera aparición este domingo, en el estado de Carolina del Sur. Allí, el rapero apareció vestido con un chaleco antibalas que tenía escrita la palabra seguridad. Además, fiel a su estilo excéntrico, tenía rl prlo teñido con el número 2020.

Su aparición allí tuvo una gran repercusión en las redes sociales por las afirmaciones del músico y, además, por la sorpresa que trae que haya decidido presentarse como candidato a presidente.

Un usuario transcribió una de las palabras de Kayne West, quien criticó severamente a la activista Harriet Tubman. El rapero dijo que ella "nunca había liberado a los esclavos", sino que simplemente "los había mandado a trabajar para otras personas blancas".

"Harriet Tubman never actually freed the slaves, she just had the slaves go work for other white people. - Kayne West ????????‍♂️ pic.twitter.com/6AtGTzLHIl — Showtime (@mattcraigallday) July 19, 2020