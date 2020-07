Denunciaron al ex conductor Claudio Morgado por "amenaza con arma de fuego"

El exlegislador denunció que fue estafado ya que no le entregaron el lote de productos que había comprado ni que le devolvieron su dinero

El exdiputado Claudio Morgado fue denunciado por el abogado Ignacio Javier Galiano por "amenaza con arma de fuego". En tanto el conductor de TV acusó al letrado de estafa.

Según el escrito presentado a la Justicia, al que tuvo acceso Intrusos (América), el abogado Javier Ignacio Galiano expuso que "me veo imposibilitado para ingresar a mi domicilio, lugar en donde se encuentra también mi Estudio Jurídico, donde vivo y trabajo como abogado, dado que en la puerta del edificio se hallan un grupo de masculinos armados con armas de fuego", dice el documento.

Y sigue: "Entre ellos Oficiales de la Policía Bonaerense comandados por Diego Adolfo Estévez y Claudio Morgado". "No puedo ingresar a mi domicilio por miedo a perder la vida", señaló el letrado.

Denuncia

El abogado afirmó que "el acoso comenzó el 16 de julio", cuando "mi compañero de trabajo Matías Jacob me informa que hay personas peligrosas quedándose horas" e "insistiendo con la devolución de un dinero que no poseo y que jamás me dieron".

Asimismo, refirió que Jacob "sufrió un episodio violento cuando acompañaba a su pareja a subirse al taxi" y fueron "increpados y golpeados" y que le "quitaron su bolso y lo tiraron al piso". En esa secuencia, además, Claudio Morgado "le mostró un arma de fuego que llevaba en la cintura".

Morgado fue denunciado por uso de armas de fuego, pero el presentó una contradenuncia por estafa

Buscan pruebas

La causa ya tramita en el fuero penal de La Plata, y Galiano solicitó que se obtengan las cámaras de seguridad de Laboratorios Bagó, donde habrían quedado registradas imágenes con confirmarían su denuncia.

Mientras tanto, los abogados Miguel Ángel Pierri y Juan Manuel Fontana tomaron la defensa del ex diputado y ex conductor de TVR.

En diálogo con el medio 0221, el letrado dijo sobre su defendido: "Realmente se siente damnificado por que el marco de la pandemia de Covid-19, compró guantes sanitarios con el fin de hacer una donación para personas de bajos recursos".

Según la contradenuncia, tras concertar una fecha de entrega, el material sanitario nunca llegó al destinatario. Por este motivo, Claudio Morgado le reclama la devolución del dinero o la entrega de los guantes. Pero frente a la falta de respuesta, denunció penalmente al abogado.

Según medio platenses, Morgado relató que todo comenzó cuando su actual socio, Diego Estévez, "se enteró por redes sociales" de "un lote de 320 mil pares de guantes" de látex marca Elite, a 550 pesos cada caja de 100 unidades y deciden avanzar con la importante compra.

Morgado buscó postularse a un cargo en las últimas elecciones pero no llegó a hacerlo

En la denuncia identifican a Galiano como el vendedor y para concretar el negocio hubo una cita el último miércoles en un departamento en la zona de la plaza Rocha de La Plata, donde entregaron una seña de 600.000 pesos y pactaron para el día siguiente la cancelación con 8.000 dólares".

El jueves el encuentro habría sido con un enviado de Galiano, en una oficina del microcentro porteño, y antes de entregar el dinero el exdiputado mandó a sus socios a esperar "la entrega de los guantes" en un predio alejado, en la localidad de Benavidez, en el conurbano norte. Sin embargo, "los insumos nunca llegaron a destino".

Morgado sostiene en su denuncia policial que, cuando las cosas se pusieron así, el enviado de Galiano "se retiró" de la oficina porteña, con la excusa de volver a La Plata a ver qué estaba saliendo mal, y que fue ahí cuando él advirtió que estaba en una oficina fantasma, conseguida para la ocasión, y que se había convertido en la "víctima de una estafa". Entonces, el ex titular del Inadi salió directo para La Plata con tres acompañantes.

En la capital bonaerense el grupo de Morgado exigió que "le devolvieran el dinero". Galiano y su compañero de trabajo, al verse rodeados por los primeros, llamaron a la Policía.

El abogado denunció en la fiscalía de turno que en la puerta de su departamento y estudio jurídico, en la calle 4 entre 61 y 62 de La Plata, había "un grupo de masculinos con armas de fuego, entre ellos oficiales de la Policía Bonaerense, comandados por el Sr. Diego Adolfo Estévez, y Claudio Morgado".

Galiano sostuvo que él no podía entrar a la vivienda "por miedo a perder la vida". Y que adentro, su compañero de trabajo, Matías Jacob, estaba "privado de su libertad ilegítimamente, por el peligro que correría su vida si decidiera salir".