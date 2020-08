Otro escándalo cercano a Ishii: filman a su sobrina a los gritos y golpes en el municipio

Las imágenes muestran a la mujer en una discusión con una encarga de inspección. El hecho fue confirmado por fuentes cercanas al intendente de José C. Paz

A menos de una semana de que se difundiera el video en el que se ve al intendente de José C. Paz Mario Ishii mientras discute con empleados de salud de su municipio y les recrimina el haberlos cubierto "cuando vendían falopa" en las ambulancias, este viernes se conocieron otras imágenes en las que se ve a la sobrina del jefe comunal a los gritos y golpes en una oficina de ese distrito.

Se trata de Cintia Ishii, que recrimina le otorguen una solución a un supuesto problema con una casa y al no obtener la respuesta deseada, comienza a patear, tirar y destrozar el lugar. Las imágenes fueron difundidas por el SM Noticias.

Allegados al intendente que confirmaron la información y reconocieron que la mujer del video es la sobrina de Ishii. Aseguraron que tiene problemas psquiátricos y acompañaron la explicación con un certificado de internación.

La mujer trabaja en el municipio como empleada administrativa aunque en este momento tiene licencia psiquiátrica. El video se viralizó días después de que Ishii se viera envuelto en una polémica por otro video en el que afirma "cubrir" a los empleados municipales que "venden falopa" en las ambulancias. El intendente está imputado y hay una investigación en curso.

El video

La imagen es clara. Se observa a Cintia Ishii mientras discute con la encargada de inspección del municipio. "Solucionalo, es la plata de mis hijos, voy a hacer lo que se me da la gana porque es la plata de mis hijos", dice la mujer de manera violenta.

Cinthia Ishii sobrina de Mario Ishii causa destrozos dentro del municipio de Jose C Paz. pic.twitter.com/1RjlANtvwO — ||o|| XXVll (@XxX_ReActivada) July 30, 2020

"Por favor, deja de romper cosas", le pide la empleada y continúa: "¿Al único que perjudicas sabés a quién es?", en referencia a Mario Ishii.

"Me importa tres pitos. Llamá, que me lo solucionen. No tengo nada que hablar", lanza la mujer, antes de comenzar a tirar más papeles de una estantería.

Desde el municipio aclararon que el episodio ocurrió a mediados de julio y que la situación se contuvo rápidamente.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ