Escandaloso cruce entre Canosa y Brancatelli terminó en lluvia de memes

La conductora y el panelista de Intratables no se llevan bien en redes sociales. Uno de ellos bloqueó al otro y todo salió a la luz

La periodista Viviana Canosa tuvo un traspié en las redes sociales: se convirtió en el centro de burlas en Twitter por compartir una imagen con la que sugirió, de manera errónea, a un integrante del Regimiento de Granaderos de la Casa Rosada de no respetar la distancia social.

El error de Canosa rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales y recibió críticas al por mayor. Uno de los que se adhirió al señalamiento fue Diego Brancatelli, reconocido panelista del programa Intratables. Además, "Branca" elevó la apuesta: reveló que Canosa lo bloqueó en Twitter.

Canosa recientemente acusó al Presidente de enviarle mensajes intimidatorios.

El polémico tuit de Canosa

"¿Distanciamiento social?¿Barbijos?", preguntó la conductora de televisión junto a una imagen que muestra a un soldado posando al lado de una drag queen, lo que motivó a que muchos usuarios -la mayoría antikirchneristas- dijesen que esa artista era Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, provando así que el nombre Estanislao Fernández también sea trending topic.

La autora de esa imagen, Karina Beltrán, rápidamente le contestó a la presentadora de Nada Personal (El Nueve). "Viviana, disculpá, pero esta foto la hice yo en el año 2013, en este momento forma parte de la publicacion de @FotoargentA. Nada tiene que ver con la actualidad que estamos viviendo", aclaró la fotógrafa.

Mientras que la expanelista de Intrusos recibía chicanas y memes en su contra, Brancatelli, al parecer, también quiso dedicarle un mensaje, pero se terminó llevando la sorpresa de que su colega lo bloqueó en la red social del pajarito.

"¡No puedo creerlo! ¡Me bloqueó Viviana Canosa! ¡Soy un looser (sic) mal boló...!", redactó el panelista de Intratables.

No puedo creerlooooooo!!!!Me bloqueó Viviana Canosa!Soy un looser mal boló...!!!Que hago?No voy a poder dormir (?)Y fue en estos días.Algo le molestó? ????????????????Raro. Ella que defiende la libertad de expresión, bloquear a un colega! — Diego Brancatelli (@diegobranca) July 31, 2020

"¿Qué hago? No voy a poder dormir (?) Y fue en estos días. ¿Algo le molestó? Raro. Ella que defiende la libertad de expresión, ¡bloquear a un colega!", sentenció el periodista y militante del kirchnerismo, reflotando así la polémica por la denuncia que la presentadora de televisión y radio hizo afirmando que el presidente Alberto Fernández le envió mensajes de texto que consideró intimidatorios.

Diego Brancatelli , histórico panelista "K" de Intratables.

Por su parte, Canosa luego intercambió palabras con otro periodista, Leo Arias, y dijo que solo subió una foto que vio en el día de hoy, señala Exitoína.

"No sé quien es el de la foto. No busquen donde no hay para rascar", pidió la conductora de El Nueve.

Leito te lo dije por privado! Subí una foto que vi hoy. No se quien es el de la foto. No busquen donde no hay para rascar. Gracias... besos... a todos https://t.co/a7sO8dVpjv — Viviana Canosa (@vivicanosaok) July 31, 2020

Los memes que motivó Canosa

Con motivo del pedido de distanciamiento y barbijos que hizo Canosa a partir de una foto pre-cuarentena, las redes sociales respondieron con burlas y memes.

