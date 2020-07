José Luis Espert a Diego Brancatelli: "Me encanta que seas así, bien imbécil"

José Luis Espert y Diego Brancatelli protagonizaron este lunes un fuerte cruce en televisión, mientras debatían sobre la actualidad económica del país

El economista José Luis Espert y el periodista Diego Brancatelli protagonizaron este lunes un fuerte cruce en televisión, mientras debatían sobre la actualidad económica del país a raíz de la crisis acrecentada por la pandemia del coronavirus.

"Me encanta que seas así, bien imbécil", le dijo el excandidato a presidente al panelista.

José Luis Espert, sin filtro

Espert se refería a los distintos valores del dólar en la Argentina, pero el periodista lo interrumpió para decir que los economistas como él cambian el punto de medición: "Si el dólar está a $74 se quejan, si está a $137 está mal. Dicen que un dólar es ficticio, que nada es real".

Como respuesta, Espert le pidió que le hable sobre sus dichos, porque no formaba parte de esos economistas.

"A mí no me digas lo que yo no digo, hombre. Yo dije que el dólar verdadero es el que te dice el mercado donde no hay control del Gobierno, donde flota libremente la oferta y la demanda", explicó.

Entonces, Brancatelli le pidió que cuente cuál sería su plan si Alberto Fernández le dijera que el país es suyo. "Parece que está todo mal, ¿qué harías?", le preguntó.

Cruzando dulces palabras con Brancatelli#LunesIntratable pic.twitter.com/bX1gMg6tiE — Jose Luis Espert (@jlespert) July 28, 2020

"¿A vos te parece que no está todo mal? La peor caída del PBI de la historia, explosión del desempleo. Te voy a ir calificando cada cosa que vos decís. Yo no soy uno más. Está casi todo mal, es cierto. La crisis de la inoperancia de este Gobierno la paga la pobre gente que vos supuestamente defendés. Si yo fuera Guzmán, le diría al Presidente que este país no da más, que llame a la Corte Suprema, a los jefes de las principales bancadas del Congreso, todos los gobernadores, empresarios y sindicalistas. Pero te voy a decir lo que hay que acordar acá, no en el aire", dijo Espert.

El periodista respondió: "Anote, Presidente, ¿eh?". Entonces, el economista estalló. "Pará, Diego, si vos me empezás a agarrar para la joda yo te chacoteo todo lo que vos me preguntás. ¿Hablamos en serio o en joda? ¿Me río de las estupideces que vos decís o te tomo en serio?", le consultó.

"La gente se ríe de lo que usted dice, si no, lo hubiesen votado", lanzó Brancatelli. Y el economista dijo: "No, no se ríe, todo lo contrario. No me corrás con esa porque yo te puedo decir que el 48% que lo votó a Alberto Fernández hoy se quiere cortar las venas. Vos sos una máquina de decir estupideces y me cortás. Es tu deporte, te gusta eso. A mí me encanta que seas así, bien imbécil", insultó Espert.

José Luis Espert: "Este es un gobierno de payasos, no de científicos"

José Luis Espert ya había criticado duramente a la administración de Alberto Fernández al asegurar que se trata de "un gobierno de payasos". Además, afirmó que la intervención de la agroexportadora Vicentin es "innecesaria e injustificada".

"La Argentina podrá congratularse de que es de los países que menos muertos y contagiados tiene, pero el derrumbe económico va a ser récord mundial este año y el aumento de la pobreza en la Argentina probablemente rompa récords mundiales", sostuvo el economista en declaraciones al canal LN+.

"Con Vicentin demuestran que, al revés de lo que dice el Presidente, no es un gobierno de científicos sino de payasos", se quejó Espert, y agregó: "Es el juez el único que puede decidir si la empresa tiene que ser intervenida o no".

"Es una intervención absolutamente innecesaria e injustificada del Poder Ejecutivo en la Justicia; se rompió la necesaria división de poderes que en todo país civilizado debe haber", completó el ex candidato a presidente.

El economista apuntó contra el Presidente por la expropiación de Vicentin

"Son ignorantes"

En este sentido, el economista sostuvo que "son ignorantes o porque tienen como estrategia fundir a medio país y que todo el mundo le termine debiendo algo al Estado, que emita cheques para salvarlos y que estemos todos adorando al Dios Fernández o a la Diosa Cristina. No tengo claro si hay un objetivo deliberado de fundirnos o si es de ignorantes y de brutos que son".

Asimismo Espert consideró que el manejo de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es "absolutamente disparatado". "Es como casi todo lo que hacemos en la Argentina. Todo termina mal porque lo hacemos atravesado", indicó. Según su opinión, la clave para que el aislamiento durara lo menos posible era testear de manera masiva desde el inicio de la pandemia.

El economista liberal aseguró que "una vez que la gente empieza a salir es difícil volver a meterla adentro", y advirtió que es posible que, si se decide ir para atrás con las medidas, la sociedad no lo respete "más allá del disparate de pretender que, por 100 días, la gente esté encerrada, que es ridículo desde lo humano y desde lo económico".

"Le han metido tanto miedo a la gente que algunos 'no se dan cuenta' que se están fundiendo", dijo. "Entiendo que acá al Gobierno no le importe la economía. No entiendo cómo es posible que un gobierno desconozca la ley de gravedad y lo que implica el mundo del trabajo. ¿De qué va a vivir la gente si se está fundiendo? ¿Del Estado imprimiendo dinero para darles subsidios? Es una cosa de locos", completó Espert.

Espert advirtió sobre las altas tasas de inflación que tendrá el país por la megaemisión monetaria

Alta inflación

El economista advirtió sobre las altas tasas de inflación que tendrá el país "por esta megaemisión monetaria porque ha explotado el déficit fiscal y porque, razonablemente, nadie paga impuestos, como corresponde porque la gente se está fundiendo. Nos vamos a arrepentir".

En este sentido, para el economista todavía no se ven las consecuencias negativas de la megaemisión porque "estamos todos encerrados y el dinero no circula". "El país va a tener un contexto de recesión con alta inflación en algunos meses, todo por culpa de este Gobierno que ha cerrado mucho la economía", indicó Espert.

Por último, Espert volvió a referirse al intento de expropiación de Vicentin y advirtió: "A los acreedores les estamos diciendo que no le podemos pagar a los privados y al Fondo Monetario, ¿y el Estado va a asumir una deuda como la que tiene Vicentin? Podrían haber sido un poquito menos desprolijos si querían intervenir el mercado agropecuario como ya vienen queriendo hacer desde la 125".