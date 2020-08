Rating TV: ¿Cómo le fue a Cantando 2020 con el debut de Jelinek?

Este lunes arrancó con todo porque la producción apostó a una de sus cartas mas fuertes, Karina Jelinek cantando "Tonta" en el concurso televisivo

Arrancó la segunda semana de competencia del nuevo prime time de la televisión abierta porteña y todas las miradas estuvieron puestas en lo qué sucedería con los números del Cantando 2020. Con un promedio de 9 puntos, la primera semana del reality lo había ubicado segundo en su franja en materia de audiencia.

Este lunes arrancó con todo porque la producción apostó a una de sus cartas mas fuertes, Karina Jelinek cantando "Tonta". Además estuvieron en la pista Mariana Brey, y Floppy Tesouro. El ciclo tuvo la semana pasada un debut dificil en su pelea por el rating.

Jesús siguió firme como el programa más visto de la noche con picos de 13 puntos, mientras el Cantando tocó 10,3. Luego lideró frente a "Educando a Nina" con picos de 8,8.

Cantando 2020: La apuesta por Jelinek para copar el rating

Había mucha expectativa por el debut de Karina Jelinek en el Cantando 2020 en la pelea por el rating. La modelo había sido la protagonista de un auténtico escándalo antes del comienzo del certamen, al anunciar que decidió cambiar de soñador y reemplazar a Cristian Fontán por Manuel Victoria.

El motivo, según su explicación, fue que su nuevo partenaire la hacía sentir "más cómoda y segura" sobre la pista. Todo parecía indicar que había ensayado mucho antes de hacer su presentación…

Si ensayó mucho o no solo lo saben ella, su partenaire y su coach. Lo cierto es que la modelo interpretó "La Tonta", el famoso tema de Jimena Barón y, si bien aseguró que la artista le dio algunos tips para tener una buena performance, el jurado no le tuvo piedad en su devolución. Buen argumento en en la pelea por el rating de ayer.

"No pegaste una nota, prácticamente. En casos así digamos que deberían ser más actuados. A veces uno preferiría que fuera como más hablado, a tiempo, y poner alguna notita donde se pueda. Porque cantar… No tenés oído ni para el ‘Arroz con leche’. Sos muy encantadora, lo diré siempre", le dijo Nacha Guevara.

"Estoy aprendiendo", ensayó una justificación la participante. "Qué suerte que te pagan para aprender. Todos hemos tenido que pagar para aprender", respondió, tajante, la jurado, y la calificó con un cinco.

Karina La Princesita no fue tan dura con Karina: "Los cantantes que no tienen tan fuerte lo vocal tiene que potenciar la actitud. Karina tiene eso que es lindo de verla, tiene actitud y otras cosas. La técnica vocal es importante pero no lo es todo. Es lindo verte. Me gustó pero no me mató". Su puntaje: un seis.

Pepe Cibrián, por su parte, dijo: "Ella me pareció encantadora. Una mujer con una presencia, un juego con un sentido profundo del humor hacia sí misma". Le dio seis puntos. De esta manera, obtuvo un total de 17.

Moria Casán, con el voto secreto, cerró: "Sentí que estabas con una energía no rara, pero medio baja". En ese sentido, le preguntó si esto se debía a una cuestión sentimental.

Karina Jelinek, la apuesta del Cantando 2020 por el rating.

Cantando 2020: la emoción de Mariana Brey

Una de las periodistas más populares de Los ángeles de la mañana, Mariana Brey, hizo su esperado debut en el Cantando 2020. Y con mucha emoción y algo de nervios se animó a interpretar "Paisaje", de Vicentico, una pieza por la que recibió los elogios del jurado, y mantuvo así la pelea por el rating

Antes de cantar, Laurita Fernández le preguntó si sus compañeras de programa estaban un poco celosas, pero ella respondió que no lo sentía así, y que de hecho hasta la apoyaron.

Luego de cantar y visiblemente conmovida, algo fundamental por el rating, Brey expresó: "Estaba muy emocionada porque me encanta estar acá. Cuando me convocaron no lo podía creer, y además siempre que atravieso estos momentos recuerdo mucho a mi padre, que ya no está. Y él estaría muy feliz de verme. Sabía que me iba a emocionar, pero es parte de la vida, parte de lo que nos pasa a todos. Esta es una gran oportunidad, no soy una gran cantante, no sé si tengo una voz espectacular, pero canto con el alma. Yo vivo esto como una gran oportunidad, y muy agradecida".

Al momento de puntuar, Nacha Guevara la elogió: "Tenés una linda voz, melodiosa, tenés que tener cuidado en las notitas de paso, todas están ahí por algo, y todas tienen que sonar en su lugar. Hay algo en el dúo que no me está funcionando, no me gusta cómo acoplan, a ver cómo pueden solucionar eso (7). Karina "La Princesita" Tejeda comentó que le gustaría verla "más relajada", y agregó: "Siento que tenés un instrumentos que podés hacer evolucionar mucho más" (6).

Pepe Cibrián Campoy consideró que Mariana tiene "una voz deliciosamente agradable", aunque destacó que la puesta fue un poco desdibujada (7). Y en el cierre, Moria Casán señaló que Brey "está para solista, muy Valeria Lynch, tenés la ventaja de emitir la voz de una manera que te llega".

Sin embargo, concluyó que le gustó "hasta ahí. El dúo que yo vi no es lo que pretendía" (voto secreto). Muy emocionada y agradecida ante la devolución del jurado, Mariana Brey tomó nota de las correcciones y se retiró luego de su debut en el reality.

Mariana Brey emocionó la audiencia y mantuvo el rating del Cantando.

Cantando 2020: para Moria Casán, Floppy Tesouro superó a Thalía

La noche del lunes en el Cantando 2020 se ocupó de cerrarla Floppy Tesouro. La modelo llegó al piso y saludó a los conductores del ciclo, Laurita Fernández y Ángel de Brito, y se mostró muy cómoda en el marco del popular certamen.

Sin la intención de hacer una previa muy extensa, Floppy rápidamente se sumergió junto a su compañero Pablo Torturiello en la interpretación del tema "Desde esa noche", de Thalía y Maluma.

Luego de la presentación, Nacha Guevara dijo: "Tenés mucho escenario, se te nota como muy en casa. Otra cosa que noté es que me gustó el uso de los paneles, le dio un clima lindo al comienzo. Pablo, sos muy jovencito, tu tipo da un joven ingenuo, fresco, un lindo joven, pero con esta mujer quedan como que no se cree. Igual lo hicieron lindo" (8).

En su turno, Karina "La princesita" dijo que disfrutó el número y expresó: "Sí creo que lo más importante para trabajar en Floppy es que encuentre la identidad en su voz, canta lindo, pero si encontrara eso podríamos apreciarla mucho más. Eso es lo que voy a pedir de acá en adelante" (7).

Los elogios fueron de Pepe Cibrián Campoy, quien destacó que la pareja "lo sedujo", aunque remarcó que el dúo "no se mira, no conecta todavía, porque eso es fundamental" (10).

Moria Casán se sumó a las felicitaciones para con Floppy y Pablo, y sobre ella destacó: "Tenés las piernas mejor que Thalía, buena energía" (voto secreto). De manera breve pero contundente, así fue la primera presentación de Tesouro, quien se colocó entre las mejores participantes de la ronda.

