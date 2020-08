Test del miedo: ¿qué imagen de las 6 te asusta más y qué dice esto sobre vos?

La selección de alguna de las imágenes de este test psicológico puede ser clave para entender aspectos centrales, y quizás ocultos, sobre tu personalidad

Se conoció un test psicológico que permite conocer en profundidad tu personalidad. La elección de una de las imágenes definirá qué personalidad tenés. Se trata de un concepto creado por el historiador y escritor estadounidense Joseph Campbell. "La cueva a la que temes entrar contiene el tesoro que estás buscando", argumentó.

Según una teoría psicológica, las personas tienen la capacidad de crear barreras que les impiden expresarse plenamente.

Si buscás tener algunas ideas más para conocer en profundidad tu personalidad, fíjate bien en esta imagen y elegí qué figura, de las 6 presentes, te asusta más.

Esto podría revelar sobre tus temores:

1.Casa abandonada

Si la figura # 1 es la que te parece más aterradora, significa que podés ser muy inteligente y analítico, con una gran habilidad para ver las cosas como realmente son. Sobre todo tenés miedo de la "banalidad del mal", que es el mal que se esconde detrás de situaciones que aparentemente parecen tranquilas, donde en cambio sentís que algo anda mal … Si mantenés la guardia alta y seguís a tu corazón que como un centinela se las arregla para mantenerte fuera de problemas, no tendrás que temer nada. Más bien prestá atención a la ansiedad excesiva y no sea demasiado curioso: ¡la curiosidad a veces no rinde como le gustaría!

2.Escaleras

Según revela simbólicamente el miedo de esta figura, al tener que cruzar estas escaleras te aterroriza el miedo a ser enterrado, a espacios cerrados y estrechos, a estar enjaulado en algo que no te gusta. Tenés mucho miedo a la muerte y no sabés lo que te espera. En cambio, sos una persona con un gran deseo de disfrutar mejor sus días y un deseo de libertad. El verdadero tesoro es gozar de buena salud, por lo que, para que esto suceda, hay que cuidarse sin correr riesgos.

3.Cueva

Si tenés miedo de pensar en entrar en una cueva de hielo, quizás sea porque estás pasando por un momento en el que buscás calidez emocional. Esto significa que se tiene miedo de experimentar sentimientos como frustración y tristeza, o no tener ninguno en un momento que sea agradable. Te gusta estar en compañía, porque de alguna manera te aleja de la decepción y la tristeza. Tenés valores y priorizas tu libertad e independencia. Es posible que estés pasando un momento muy gratificante en tu vida y estés feliz con lo que hacés ahora. Tu búsqueda es de amor, calidez, generosidad a todos los niveles.

4.Choza

La choza simboliza el amor y la seguridad, pero, al estar arruinada, representa lo contrario o la falta de ella. Por lo tanto, tenés miedo de no tener o hacer que otros carezcan de la serenidad que deseas.Sos empático y te preocupás por los que te rodean, lo que significa que sos una persona amable. En tus deseos hay una riqueza que te permite el bienestar, y sabéss que para obtenerlos se necesita mucho trabajo y esfuerzo. Una vez que los alcancse, tendrás que tener cuidado de no desperdiciarlos y poder mantenerlos con igual responsabilidad. Quienes realmente te aman no quieren artículos de lujo, sino solo amor y cercanía.

5.Galería

Si elegís la figura 5, con una galería detrás, uno de tus mayores temores podrían ser las ilusiones. En perspectiva imaginamos el final del túnel, pero en realidad no sabemos cuánto tiempo nos llevará salir. Tenés miedo al sufrimiento y al tiempo que pasa lentamente. No podés soportar cuando otros te prometen algo que luego resulta ser diferente de las predicciones, o problemático y esperado para encontrar el lado positivo. El tesoro que encontrarás al final del túnel… es una gran paciencia.

6.Puerta encadenada

Si elegiste la figura 6, puede que seas alguien que se sienta atraído por situaciones difíciles e intrincadas, que tenga un gran ingenio para resolverlas, pero que luego tenga miedo de quedar atrapado en ellas. Esta puerta parece haber sido cerrada con cordones: por un lado te atrae la idea de quitártelas, por otro lado tenés miedo de que te cierren detrás de esa puerta… El miedo y el deseo a veces son opuestos y conectados. ¡Intentá no dar pasos más largos que la pierna!

