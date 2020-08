El test de los cristales: elegí el que más llama tu atención y fijate qué revela sobre tu personalidad

La piedra preciosa que más te atrae puede revelar un mensaje sobre tu personalidad; hacé el test y conocé un poco más sobre vos mismo

Los test de personalidad, al igual que los retos o desafíos visuales, son furor durante este período de aislamiento.

Hacer este test puede ayudarte a conocer algún aspecto oculto sobre tu personalidad. Elegí una piedra y luego leé los resultados. ¡Descubrite a vos mismo!

1. Citrino

Este cristal viene a tu vida para decirte que no puedes cambiar el pasado: lo que sucedió, ya sucedió, y lo único que puedes hacer es mejorar el presente y avanzar hacia el futuro.

2. Jade

Este cristal te recuerda que necesitas crear tu propia realidad. Es posible en algunos momentos dudar de su capacidad para realizar sus sueños, pero cada vez que recuerde esto, recuerde que es una persona entusiasta, apasionada y valiente y que está en su naturaleza alcanzar sus metas.

3. Cuarzo rosa

Este cristal llega a tu vida para recordarte que, incluso si no eres tan aprendido, es igualmente bueno dar y recibir. Lo has estado dando durante tanto tiempo (la amabilidad está en tu naturaleza), que has olvidado cómo permitir que otros te otorguen a ti. Eres una persona que siempre hace bien.

4. Labradorita

Eres una persona que sabe que la devoción y el deseo de éxito son cruciales para construir una vida a partir de los sueños, por lo que siempre dedicas todo tu ser a todo lo que haces.

