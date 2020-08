"Si ayer fuese mañana", el reto viral que no todos resuelven: ¿vos podés?

Este acertijo se hizo viral y presentó varias dificultades a quienes se trataron de encontrar la solución; esta es la respuesta correcta

En los últimos días apareció un acertijo que pateó los tableros y puso a muchos a pensar. Se conoció a través de las redes sociales y generó una gran confusión entre quienes quisieron resolverlo.

Si se buca la solución en internet se podrán encontrar miles de respuestas que han surgido entre las personas que trataron de buscarle una solución a la siguiente pregunta.

Un borracho dijo: "Si ayer fuese mañana, hoy sería viernes". ¿En qué día de la semana el borracho dijo esto?

Con este interrogante, este acertijo rápidamente se ha posicionado como uno de los más virales en internet y en las redes sociales. Es por eso que últimamente ha sido conocido como "el enigma del borracho", del cual se dice ha pasado de generación en generación "rompiendo" miles de cabezas.

¿Te animás a resolverlo?

Resolver esta interrogante requiere de paciencia y se necesita pensar detenidamente en la solución, meditarlo por algunos minutos. Es esencial pensar en qué día se encontraba el borracho para dar con la respuesta del acertijo.

Esta es la solución

Si ya te diste por vencido, no pudiste resolver el acertijo y querés conocer la respuesta correcta, seguí leyendo esta nota para saberlo.

Uno de los datos más importantes sobre este desafío es que no importa quién lo dijo. Esto se aclara porque muchas personas han dado como respuesta que el cuestionamiento no tiene sentido por que lo dijo un borracho. Sin embargo, que haya sido un borracho no tiene nada que ver, ya que el sujeto puede ser cambiado por "hombre", "mujer" "niño" o "persona" y el resultado del acertijo es el mismo.

Una vez claro esto, es necesario saber que hay más de una respuesta correcta, ya que se le puede dar solución de dos maneras. Hay una forma lógica y otra a la que se que ha sido calificada como mágica.

Si llegaste a la conclusión de que el día en que se dice esta frase es "domingo" estás en lo correcto, debido a que el "ayer" sería sábado, si el "ayer" fuera "mañana", por lo que entonces "mañana" también sería sábado, y si mañana es sábado, "hoy" es viernes.

Por su parte, la solución "mágica" plantea que "si el día que fue ayer se convirtiera en el día que va a ser mañana", esto daría como solución el "viernes". Sucede que si situás el "ayer" en martes, el "hoy" en miércoles y el mañana en "jueves", entonces "mañana" (jueves) se convertiría en el "ayer" por lo que "hoy" sería viernes.

Para quienes todavía no lo entendieron, este video lo explica claramente, con lápiz y papel inclusive.

