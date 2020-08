Insólita pelea en vivo entre Espert y Feinmann: "Eso es de facho"

El conductor y el economista discutieron sobre la postulación presidencial del espacio "libertario" en 2019. Acusaciones cruzadas

El economista ex candidato a presidente José Luis Espert mantuvo un fuerte cruce en vivo con el conductor Eduardo Feinmann, en la señal de cable A24.

Los ánimos se caldearon luego de que el periodista asegurara que "le hicieron el juego a Cristina" para que vuelva al poder en las elecciones del 2019. Entonces, Espert sorprendió con una dura respuesta: "Lo que me decís es de facho".

Ya de cara a las elecciones de 2021 y el armado de un nuevo espacio político, el economista habló de los resultados de los comicios presidenciales al afirmar que "las ideas muy bien posicionadas, a pesar de que la cosecha fue magra".

"Fue horrible la cosecha de votos. Dos puntos sacaron", lo interrumpió Feinmann y el economista replicó: "Habiendo empezado en enero y con todo lo que nos hicieron creo que fue excelente".

Y el periodista agregó: "Le permitieron al Gobierno llegar y le hicieron el juego a Cristina".

"¿En serio decís que nosotros posibilitamos la vuelta del kirchnerismo?", retrucó el ex candidato y añadió: "¿Qué es para vos la democracia?".

Luego de que Feinmann aceptara que "la democracia es presentarse", Espert sentenció: "Es de facho eso, Eduardo".

"Hago un análisis político", contestó el conductor.

"Que me digas que porque yo me presenté Macri pierde y vuelve el kircherismo es un análisis ridículo. Decís que la cosecha de votos fue ridícula y al mismo tiempo me decís que por culpa de esa cosecha de votos, que fue re magra, vuelve Kirchner. Ponete de acuerdo, si fue magro nosotros no posibilitamos que vuelva el kirchnerismo, la culpa es del muy mal gobierno de Cambiemos", sentenció Espert, quien luego continuó enumerando quiénes forman parte de este nuevo espacio.

Te puede interesar ¿Cuál es tu animal favorito?: el test que revela información sobre tu personalidad

Enojo de Espert: Feinmann lo acusó de "hacerle el juego" a Cristina en 2019.

Espert, ante un país "chanta y atorrante"

Espert fue muy crítico esta semana al calificar a la Argentina como "un país chanta, atorrante" ya que "cuando pide prestado, llora y llora para que le presten y está dispuesto a ceder soberanía emitiendo deuda bajo legislación extranjera -que, si hay algún problema, se dirime afuera".

"O sea, cuando necesitamos la plata, rogamos, vamos al Fondo, etcétera, pero cuando tenemos que pagar el Fondo es el malo; el acreedor es el malo y así es cómo nos ven afuera: como poco serios. Hemos caído de nuevo en lo mismo: necesitamos al Fondo, ya no despotricamos contra el Fondo. Ya el Fondo no es el malo de la película. Veremos", indicó el excandidato a presidente.

Esto lo dijo en una reciente entrevista en "Comunidad de Negocios", por LN+, en la que también se refirió al reciente acuerdo con los bonistas: "Es una muy buena noticia que el Gobierno haya enmendado el error que cometió en abril al poner en default la deuda externa. No creo que esto le vaya a llevar financiamiento al Gobierno porque es muy diferente esta reestructuración a otras del pasado como fue el plan Brady en el `93 o la de Néstor Kirchner, en 2005. Fueron con situaciones fiscales muy sólidas, pero hoy estamos reestructurando la deuda con 10 puntos de déficit fiscal. El gobierno no da ninguna muestra de querer contener el gasto, por lo tanto, nadie se va a volver loco en el mundo para prestarle a la Argentina".

Te puede interesar Alerta mundial: en plena pandemia del coronavirus, reapareció este virus mortal en China

Sobre esta reprogramación de la deuda, afirmó que es solo "patear el problema hacia adelante. Por lo tanto, si ese problema que pateaste hacia adelante termina siendo efectivamente un problema va a depender de qué política fiscal seguís hasta que pateaste los vencimientos o durante ese tiempo. Yo te diría que veo que el gobierno pateó hacia adelante y al día siguiente siguió con los anuncios de aumento de gasto público. Así que me parece que esto de patear los problemas hacia adelante si sigue así el gobierno va a terminar siendo un problema para el nuevo gobierno".

Para el economista, la reprogramación de la deuda es solo patear el problema hacia adelante

Sin default, es posible negociar con el FMI

En cuanto a sus expectativa respecto a la negociación con el FMI, indicó que "el fondo no podía sentarse a hablar de un programa con la Argentina si entraba en default. Ahora sí con Argentina fuera del default se puede sentar a conversar un programa".

Y agregó: "Yo no tengo ninguna capacidad hoy para decir cómo va a terminar la negociación con el Fondo. Sí te diría que cuanta deuda le deje patear para adelante va a depender del programa. Cuanto más quieras patear la deuda hacia adelante más te va a pedir ese programa, porque no hay que olvidarse que el Fondo Monetario es el representante de los intereses de los acreedores de todo el mundo porque los dueños del Fondo son los países. Así que el FMI necesita un programa que balancee lo que la argentina está dispuesta a hacer con lo que Argentina quiere patear hacia adelante de deuda. Esto es lo que pondría blanco sobre negro, pero no cómo termina la negociación".

Sobre la crisis del país, dijo que "en el caso de la Argentina yo no entiendo cómo no conectamos con el dato de que para fin de año un 63% de los chicos van a ser pobres, según Unicef, cuando hace cincuenta años teníamos 0%. Cómo no nos damos cuenta de que algo estaremos haciendo mal. La Argentina es como una persona que no se hace cargo de lo que pasa. ¿Hasta cuándo vamos a seguir negando que hay algo que estamos haciendo mal? ¿Hasta dónde queremos llegar de pobreza, de inseguridad, de droga, de propagación de villas?".

Y advirtió: "Yo creo que tenemos que cambiar en serio antes de que nos arrepintamos y terminemos armando la villa miseria más grande del mundo en un país riquísimo. Puede ser eso, pero yo te diría hagamos otra cosa: conversemos con el mundo, tengamos un estado más chico, achiquemos el estado para bajarle los impuestos a la gente que no da más. Tengamos otras leyes laborales. Si tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro ¿cómo no va a haber que cambiar las leyes laborales?".

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ