Rating: Tinelli tuvo su noche de revancha ante Galperín

El rating de la TV abierta porteña tiene un capítulo especial los miércoles desde el 5 de agosto, cuando un ciclo musical producido por Mercado Libre, la compañía más valiosa de la Argentina, cofundada por el empresario Marcos Galperín, se impuso al Cantando 2020 que produce el empresario Marcelo Tinelli.

Sin embargo, el 12 de agosto, Tinelli tuvo su revancha cuando su concurso musical se impuso al Codo a Codo, la serie de recitales de Mercado Libre que se emite por Telefe.

Por Codo a Codo no se emite Educando a Nina, pero no variaron demasiado los números de la TV. Jesús tomó la delantera nuevamente y el Cantando 2020 luego de que terminara la novela se impuso en la franja.

En el certamen de canto se presentaron Karina Jelinek, quien de nuevo falló en su perfomance, y una complicada segunda gala de Laura Novoa, Dan Breitman y Sofi Morandi.

Jesús se consagró como lo más visto de la noche con picos de 12.9 , seguidos del Cantando 2020 con una marca máxima de 10 puntos. A las 23.15, Jesus registró 12.4, y Cantando 2020, 9.3.

En Telefe, Codo a Codo estuvo protagonizado por Vicentico que se encontró con Magalí, una médica del Hospital Pirovano que se encuentra en la primera línea de lucha contra el coronavirus. A las 23.45, Cantando 2020 tuvo 9.6, mientras que el ciclo musical de Telefé, 6.5.

Cantando 2020: Karina Jelinek casi muestra de más para sumar al rating

Se la conocía como modelo, ocasionalmente actriz, y personaje imprescindible de la farándula local. Pero lo último que podría pensarse de Karina Jelinek es que desde su llegada al Cantando 2020 adquiriera un método en torno al cuidado de la voz. Y lo que es aún más asombroso, que divulgara ese conocimiento en tono casi pedagógico.

Con ropa de Lali Espósito (que incluía un corpiño que le quedaba un poco chico y casi termina en accidente), Karina llegó a la pista para homenajearla a través de su tema: "Una na". Si bien en su debut no había conquistado al jurado, el duelo la dejó con chances para continuar el camino.

Sin embargo, antes de someterse al escrutinio de notables, Jelinek quiso ahondar sobre su proceso de entrenamiento vocal: "Ensayamos como siempre, por Zoom. Canto mientras me baño, mientras me enjabono, mientras hago karaoke. No se puede ensayar más que eso. Además de vocalizar, que es muy importante. Una tiene que cantar todo el tiempo, así empieza el día de buen ánimo".

Por pedido de Laurita Fernández y Ángel de Brito, la participante profundizó en el tema: "También es importante chupar mucho caramelo de propóleo antes del ensayo, tomar mate de jengibre con miel. Pica, pero me gusta". El esfuerzo quedó claro, pero no fue directamente proporcional al resultado.

Nacha Guevara marcó el tono de las cuatro devoluciones: "A mí me caés muy simpática, pero casi no pegaste una. Las notas, cualquiera, y además no te divertiste. La afinación es un tema muy delicado. Vos considerarás que tenés oído, pensá lo que quieras pero la verdad es que no pegaste una".

Ni siquiera Pepito Cibrián, que suele ser el más benévolo del jurado se apiadó: "Lo que más me gustó fue el cuerpo de baile. Mi madre cuando tenía que decir si le había gustado o no algo decía siempre: 'Increíble', que podía entenderse como algo bueno o malo. Bueno, esto para mí fue 'Increíble'". Once puntos, el puntaje más bajo de toda la ronda, y un lugar asegurado en la sentencia.

Cómo fue el Codo a Codo de Vicentico

Después del muy buen debut de la semana pasada, con un show muy emotivo de Abel Pintos, y que se impuso al Cantando 2020, este miércoles Codo a Codo presentó el recital exclusivo de Vicentico. La segunda entrega de este ciclo solidario de Mercado Libre se vió a partir de las 23.30 por Telefe.

La idea del programa, creado y estrenado en plena cuarentena, apunta a rendirle homenaje a los llamados "héroes silenciosos" de la pandemia. Se averigua cuál es su ídolo musical y se intenta que ese artista pueda regalarle un recital sólo para esa persona.

Así se pudo ver a Verónica, en el debut, emocionada frente a frente con Pintos. Ella es docente voluntaria y ayuda en un comedor para personas pobres y llegó hasta la Usina del Arte sin saber que el bahiense le iba a cantar cuatro canciones para ella solita. Y para los que del otro lado de la pantalla sumaban 8,6 puntos de rating, una buena cifra para la medianoche de la TV abierta.

En esta segunda entrega, Vicentico homenajeó a Magalí Avruj, una médica que trabaja en la guardia del Hospital Pirovano y que se encuentra en la primera línea de lucha contra el coronavirus. Tiene 31 años y vive con su perra, Renata.

La gala entre artista y fan, en la soledad de una sala casi vacía, se grabó en la madrugada del 19 de junio, también en la Usina del Arte. Cuando Magalí llegó, el líder de Los Fabulosos Cadillacs ya estaba sentado en el escenario, a la espera de su "público".

Ella contó luego que, al entrar, sintió "una mezcla de miedo y vergüenza", pero ante todo, se sintió "una privilegiada". Tal como pasó con la primera elegida de Codo a Codo, Magalí llegó a la Usina del Arte sin saber que Vicentico estaría ahí. Cumpliendo a rajatabla el protocolo, al ingresar, tanto ella como el equipo, de unas 15 personas, recibió el kit sanitizante.

El show personalizado que se vio este miércoles se abrió con No te apartes de mí, la canción favorita de Magalí. Terminada la grabación, ella reconoció ante cámara que "fue una noche cálida, honesta, espectacular, yo fui a disfrutar". Luego de un diálogo entre artista y fan sonaron dos canciones más.

La semana próxima, la iniciativa a beneficio de la Cruz Roja (los espectadores pueden donar según las indicaciones que saldrán en pantalla) seguirá con Natalia Lafourcade, desde México. Y la siguiente, el 26 de agosto, con Sebastián Yatra, desde su Colombia natal.

